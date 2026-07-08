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YT: Yayın Tarihi: 08.07.2026 17:14 8 Temmuz 2026 17:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.07.2026 17:22 8 Temmuz 2026 17:22
Okuma Okuma:  1 dakika

Ekrem İmamoğlu'na soruşturma

Ekrem İmamoğlu’na savunma sırasında kullandığı sözler nedeniyle soruşturma açıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ekrem İmamoğlu'na soruşturma

İBB Davası’nda hakimle gerginlik yaşayan Ekrem İmamoğlu’na savunma sırasında kullandığı sözler nedeniyle soruşturma açıldı.

İBB Davası’nın 64’üncü gününde heyet ile tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik çıktı.

Savunma sırası gelen İmamoğlu, 9 Temmuz’da duruşmanın bitirilmesine tepki gösterdi ve savunma hakkının kısıtlandığını ifade etti.

İmamoğlu konuşma yaparken heyet savunmaya geçmesi konusunda uyardı. Bunun üzerine, "Ben savunma yapmaya değil yargılamaya geldim" diyen İmamoğlu'na mahkeme başkanı, "Burası senin yargılayacağın mekan değil, sen yargılanmaya geldin" dedi ve duruşma salonundan çıkarılmasına karar verdi.

İmamoğlu'nun bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açıldı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Ekrem İmamoglu mahkeme soruşturma İBB
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