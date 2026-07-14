Başsavcılık: İnan Güney tutuklu değil, görevine dönebilecek

*Başsavcılık yazısında, Güney hakkında "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada 10 Mart 2026'da iddianame hazırlandığı ve yargılamanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ettiği belirtildi. Başsavcılığın resmi bilgilendirmesi, Güney'in belediye başkanlığı görevine dönmesi için gerekli idari sürecin başlatılmasını sağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve 8 Temmuz 2026’da görülen duruşmada tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in görevine dönmesinin önü açıldı.

Gazete Pencere’nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul Valiliği’nin bilgi talebi üzerine Güney’in soruşturmadaki mevcut durumuna ilişkin resmi bilgileri paylaştı.

Başsavcılığın Valiliğe gönderdiği yazıda, İnan Güney hakkında yürütülen soruşturmanın kapsamı, isnat edilen suçlamalar ve yargı sürecinin geldiği aşamaya ilişkin bilgilere yer verildi. Yazının, Güney’in belediye başkanlığı görevine yeniden dönmesi için gerekli idari sürecin başlatılmasının önünü açtığı belirtildi.

Başsavcılık yazısında, Güney hakkında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü, 10 Mart 2026 tarihinde iddianame hazırlandığı ve yargılamanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/33 Esas sayılı dosyası üzerinden devam ettiği kaydedildi.

Yazıda ayrıca, “Gelinen aşamada şüphelinin tutuklu bulunmadığı anlaşılmıştır” denldi.

İnan Güney, İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 19 Ağustos 2025 tarihinde tutuklanmış, 8 Temmuz 2026’da görülen duruşmada tahliye edilmişti.

Tahliye kararının ardından Güney’in görevine dönüp dönemeyeceğine ilişkin süreç İstanbul Valiliği’nin yapacağı değerlendirmeye bağlıydı.

Başsavcılığın İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazı şöyle:

"İlgi sayılı yazı ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/194072 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı şüpheli İnan GÜNEY hakkındaki isnat edilen suçlar, tutuklu olup olmadığı ve tutuklu ise hangi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu hususlannda bilgi istenildiği anlaşılmakla, Yapılan incelemede; şüpheli İnan GÜNEY hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/194072 sayılı dosyası kapsamında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, hakkında yürütülen soruşturma dosyasında 10/03/2026 tarihinde ididaname düzenlendiği ve yargılamanın İstanbul (Kapatılan) 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/33 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, gelinen aşamada şüphelinin tutuklu bulunmadığı anlaşılmıştır."

(EMK)