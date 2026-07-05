Ekrem İmamoğlu, yarın üç ayrı davada yargılanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) görevden alınan başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan davalardan üçünde yarın (6 Temmuz) hakim karşısına çıkacak.

İmamoğlu’nun gazeteci Merdan Yanardağ, siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün ile birlikte "siyasal casusluk" suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davaya yarın devam edilecek.

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İmamoğlu hakkında İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve "diplomasıyla ilgili zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla açılan davanın duruşması da daha önce 6 Temmuz tarihine bırakılmıştı.

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu sanıkları arasında bulunduğu 414 sanıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına da yarın devam edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu duruşma salonunda yarın görülecek.

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Böylece hakkında açılan davalardan üçünde yarın hakim karşısına çıkacak Ekrem İmamoğlu, aynı gün hem "siyasal casusluk" davasında hem diploma davasında hem de İBB davasında yargılanacak.

(HA)