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YT: Yayın Tarihi: 04.07.2026 10:50 4 Temmuz 2026 10:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.07.2026 11:05 4 Temmuz 2026 11:05
Okuma Okuma:  1 dakika

Ekrem İmamoğlu: Fotoğrafı görünce içim yandı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın annesi Gülseren Çalık'ın İBB duruşmasında çekilmiş fotoğrafı gündem oldu. Fotoğrafı paylaşan Ekrem İmamoğlu, “Önüme düşen bu fotoğrafı görünce içim yandı" ifadelerini kullandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ekrem İmamoğlu: Fotoğrafı görünce içim yandı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın annesi Gülseren Çalık.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik açılan davada yaşanan tartışmanın ardından perşembe günü duruşmaya ara verildi. İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, ilk duruşmanın 9 Temmuz'da bitirilmesi ve savunma sırasının değiştirilmesine itiraz etti. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın annesi Gülseren Çalık ise boşaltılan izleyici bölümünde tek başına bekleyişini sürdürmüştü.

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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündem olan fotoğrafla ilgili bir açıklama yaptı. "Önüme düşen bu fotoğrafı görünce içim yandı" diyen İmamoğlu, "Gülseren Anne; bu yapılanlar unutulmaz. Bu zalimlikler bitecek. Ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

(FY)

Tutuklandıktan sonra sağlık sorunları yaşayan Çalık, birçok hastanede tedavi gördü ve kanser nedeniyle operasyon geçirdi. Tüm bunlara rağmen Çalık, tahliye edilmemişti. İzmir'e sevk edilen oğlunu hastane önünde bekleyen Gülseren Çalık'ın görüntüleri gündem olmuştu.
Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu İBB Davası Mehmet Murat Çalık
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