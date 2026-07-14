İmamoğlu: Hakkımdaki her suçlama için kendimi savunmaya üç dakika düşüyor

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yapay zekâ ile seslendirilmiş bir video yayımlayarak yargılandığı davalar ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İBB davasında savunma hakkının kısıtlandığını öne süren İmamoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaların kapsamına rağmen savunma için yeterli süre tanınmadığını söyledi.

"143 suç isnadı ve 4 bin sayfalık dosyaya karşı savunma yapmam isteniyor" diyen İmamoğlu, "Savunmam, avukatlarımın savunmaları, savcının, mahkeme heyetinin ve diğer tarafların soruları için toplam yedi-sekiz saat ayrılıyor. Üzerime atılan her suçlama için kendimi savunabilmem adına neredeyse yalnızca üç dakika düşüyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ayrıca, "İddia makamının da mahkeme heyetinin de bana soracak sorusu yok. Tek amaç savunmamın kamuoyu tarafından duyulmaması" iddiasında bulundu.

"Türkiye yargı kriziyle karşı karşıya"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin duruşmaların canlı yayımlanmasına ilişkin açıklamalarını hatırlatan İmamoğlu, buna rağmen canlı yayın önerisinin TBMM'de AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini söyledi.

Erdoğan ve Adalet Bakanlığı'nı eleştiren İmamoğlu, Türkiye'nin ciddi bir yargı krizi yaşadığını söyled. İmamoğlu, mevcut uygulamaların yalnızca siyasetçileri değil, iş insanlarından gazetecilere, sanatçılardan öğrencilere kadar toplumun tüm kesimlerini etkilediğini savundu.

NATO Zirvesi ve dış politika eleştirisi

İmamoğlu, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne de değinerek, Türkiye'nin dış politika tercihleri ve savunma sanayii konusunda iktidarı eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin açıklamalarına atıfta bulunan İmamoğlu, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle uygulanan yaptırımlar, F-35 programı ve KAAN savaş uçağı projesi üzerinden hükümetin politikalarını eleştirdi.

"Özgür Özel'in liderliğinde geleceğe hazırlanacağız"

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'e de destek veren İmamoğlu, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve ekonomik olarak güçlenmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Videonun sonunda gençlere seslenen İmamoğlu, tutukluluğuna rağmen umudunu koruduğunu ifade ederek, "Gücünüzü, iradenizi ve umudunuzu koruyun. Hep birlikte Türkiye'nin geleceğini kuracağız" dedi.

(EMK)