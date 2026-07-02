İBB davasında savunma takvimi tartışması: Salon boşaltıldı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 59’u tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 61’inci duruşma günü, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi 1 No’lu Duruşma Salonu’nda görüldü.

Duruşmada, savunma takvimi üzerine başlayan tartışma İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında polemiğe dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine mahkeme başkanı, İmamoğlu’nun, avukatlar Tora Pekin ve Mehmet Can Seyhan’ın ve CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın salondan çıkarılması için jandarmaya talimat verdi. Ardından izleyici bölümünün de boşaltılmasını istedi ve duruşmaya ara verdi.

Duruşmanın başında söz alan İmamoğlu, bir önceki gün Murat Ongun’un avukatı Rahşan Daniş ile mahkeme başkanı arasında yaşanan savunma süresi tartışmasını hatırlattı. İmamoğlu, "Dün malum bir tartışmayla buradan ayrıldık. İster istemez hepimiz bu müzakereyi hem kendi içimizde hem de hukukçularımızla birlikte yapıyoruz" dedi.

19 Mart’tan bu yana devam eden yargılamada savunma sürecinin genel olarak karşılıklı iletişimle yürütüldüğünü belirten İmamoğlu, "Ufak tefek aksilikler olsa da mümkün olduğu kadar anlayışlı, karşılıklı iletişimle süreç yürütüldü." diye konuştu.

'9 Temmuz imkânsız gözüküyor'

Murat Ongun’un savunmasını tamamladığını, avukatlarının ise savunmayı bitirmeye çalıştığını belirten İmamoğlu, kalan sanıkların savunma sürelerine dikkat çekti.

İmamoğlu, "Murat Bey neredeyse bu dosyada ismi en fazla geçen kişilerden biri. Aynı zamanda en fazla eylemle yargılanan arkadaşlarımızdan biri. Doğal olarak avukatları da yaklaşık bir buçuk yıldır bu sürece hazırlandı" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş’in savunmalarının henüz alınmadığını hatırlatan İmamoğlu, ilk celsenin 9 Temmuz’da tamamlanmasının gerçekçi olmadığını söyledi. İmamoğlu, "Bunların tamamını düşündüğümüzde 9 Temmuz imkânsız gözüküyor" dedi.

Mahkeme başkanı: 9 Temmuz'a kadar tamamlayacağız

Mahkeme başkanı ise heyetin duruşma planını değiştirmeyeceğini söyledi. Başkan, “Biz dün heyet olarak değerlendirme yaptık. Normal yargılama düzeninde savunmalar devam edecek. Savunmanın içeriğine müdahale etmeyeceğiz” dedi.

Savunma sıralamasının da değişmeyeceğini belirten mahkeme başkanı, “Tuncay Yılmaz’ın savunmasını alacağız. Sonrasında Ekrem Bey’le devam edeceğiz” diye konuştu.

Mahkeme başkanı, ilk celsenin 9 Temmuz’da tamamlanacağını söyleyerek, “9’una kadar biz bu işi tamamlayacağız. Yetişip yetişmemesiyle ilgili bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Savunması alınamayan sanıkların ikinci celseye bırakılacağını belirten başkan, “Savunmasını aldığımız sanıklarla, alamadığımız sanıkları ikinci yarı savunmaları şeklinde değerlendirdik” dedi.

Mahkeme başkanının açıklamalarının ardından yeniden söz alan İmamoğlu, 9 Temmuz tarihinin sonradan gündeme getirildiğini söyledi. İmamoğlu, "Siz yaptınız, ben yapmadım. 9 Temmuz diye bir gündemi önümüze siz getirdiniz. Baştan bir liste ayarladık" dedi. Bu tarihin neden kesin bir sınır haline getirildiğini soran İmamoğlu, "Eğer 9 Temmuz konusunda bir seferberlik varsa bilelim. 9 Temmuz’dan sonra operasyon yapılacaksa bilelim de ona göre hareket edelim" diye konuştu.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Bakın, salondan çıkartırım sizi” diyerek İmamoğlu’nu uyardı. İmamoğlu ise "Neyi salondan çıkarırsınız? Neyi? Ben çıkarım, çıkartmanıza gerek kalmaz" karşılığını verdi.

İmamoğlu, daha önce savunma sıralaması konusunda mutabakat sağlandığını belirterek, heyetin karar değiştirmesine itiraz etti. Fatih Keleş’in kendisinden önce savunma yapmasının önemli olduğunu söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Fatih Bey, iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterdiğiniz kişi. Benden önce konuşmalı diye ilk hafta görüştük, kabul ettiniz. Ara savunmada söyledim, kabul ettiniz. Bu haftanın başında konuştuk, yine kabul ettiniz. Şimdi takvim dediğinizde 9 Temmuz niye bir sınır oldu Sayın Başkan? 9 Temmuz’da Türkiye’de kıyamet mi kopacak? Ben anlamadım.”

Salon boşaltıldı

Tartışmanın devam etmesi üzerine mahkeme başkanı, İmamoğlu’nun salondan çıkarılması için jandarmaya talimat verdi.

Bu sırada izleyici bölümünde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’a da tepki gösteren mahkeme başkanı, “Milletvekili diye soytarılık yapamaz burada, alın dışarıya onu” dedi.

Mahkeme başkanı, avukat Mehmet Can Seyhan ile İmamoğlu’nun avukatlarından Tora Pekin’in de salondan çıkarılmasını istedi.

Ardından salonun boşaltılmasına karar verildi ve duruşmaya ara verildi.