İBB Davası'nda 44. gün: Ekrem İmamoğlu, doğum gününü ikinci kez cezaevinde kutluyor

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 68’i tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı davanın 44’üncü gün duruşmasında tutuklu sanık ve iş insanı Ömür Yılmaz savunma yaptı. Yılmaz, İBB iştirakleri Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş.’den aldığı ihalelerde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını belirterek, “Kimsenin yönlendirmesiyle ihalelere girmedim. Haksız kazanç elde etmedim” dedi.

Davanın 44. gününde, tutuklu sanıklar, alkış ve sloganlar eşliğinde salona getirildi. Salona girmesiyle izleyiciler tarafından doğum günü kutlanan İmamoğlu, "Fazla uzatmayalım anneme babama niye doğurdunuz diye dava açarlar" dedi.

İmamoğlu 55 yaşında

55 yaşına giren ve 23 Mart 2025’ten bu yana tutuklu bulunan İmamoğlu, ikinci kez doğum gününü Silivri’de geçirdi. Dilek İmamoğlu, izleyici sırasından “Seni Seviyorum Sevgilim İyi ki doğdun” yazısını kaldırdı. İzleyiciler de harflerle “iyi ki doğdun” yazısı açtı. Salonda, İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu, Özgür Çelik, Nuri Aslan, Sunay Akın, Cahit Berkay, Nebil Özgentürk de yer aldı.

"İçerdeki son doğumgünü olur inş"

Eşi Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü nedeniyle duruşma salonuna pasta da getiren Dilek İmamoğlu, bir gazetecinin, "Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde geçirdiği ikinci doğum günü. Neler söylemek istersiniz?" demesi üzerine, "Cezaevinde geçirdiği son doğum günü olsun inşallah, öyle umuyorum" dedi.

ANKA’nın haberine göre, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No’lu duruşma salonunda görülen davada, Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak savunması sırasında fenalaştı. Şekerinin düştüğü öğrenilen Çolak, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle salondan çıkarıldı. Çolak’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mahkeme heyeti daha sonra tutuklu sanık Ömür Yılmaz’ın savunmasına geçti. Organizasyon ve prodüksiyon alanında faaliyet gösteren şirketlerini pandemi döneminde babasının sermaye desteğiyle kurduğunu anlatan Yılmaz, tüm faaliyetlerinin yasal zeminde yürütüldüğünü savundu.

Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş.’nin tedarikçi listelerine yaptıkları işler sayesinde girdiklerini belirten Yılmaz, davet usulüyle katıldığı ihalelerin yalnızca bir bölümünü kazandığını ifade etti. Yılmaz, “2022 yılında 7, 2023 yılında 6 ihale kazandım. 2024 yılında ise teklif vermeme rağmen hiçbir ihale alamadım” diye konuştu.

İddianamede yer alan “fazla fatura düzenlenerek sisteme para aktarıldığı” iddiasını reddeden Yılmaz, bazı ihalelerde iş eksilişine gidildiğini, bazılarında ise sınırlı iş artışı yapıldığını söyledi. Yılmaz, “Bırakın kamu zararını, bazı işlerde alacaklarımızı dahi tahsil edemedik. Kültür A.Ş.’nin ne şekilde ve ne tutarda zarara uğratıldığına ilişkin somut bir tespit yoktur” dedi.

Şirketinin Emrah Bağdatlı’nın kontrolünde olduğu yönündeki iddiaları da reddeden Yılmaz, şirketin kuruluşundan bu yana tek ortağı ve yetkilisinin kendisi olduğunu belirtti. Emrah Bağdatlı ile sektörden ve sosyal çevreden tanışıklığı bulunduğunu ifade eden Yılmaz, şirketinin Bağdatlı’ya ait olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Dosyada yer alan tanık beyanlarının somut bilgiye değil, duyum ve çıkarımlara dayandığını ileri süren Yılmaz, bazı tanıkların mahkeme huzurunda önceki ifadelerinin bir kısmını geri çektiğini belirterek, bu beyanların aleyhine delil olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Yılmaz, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu sanık Murat Ongun ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını öne sürerek, “Murat Ongun ile bir araya gelmedim, kendisini görmedim. Kendisiyle tek bir telefon görüşmem dahi yoktur” ifadelerini kullandı.

19 Mart operasyonları kapsamında önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığını anlatan Yılmaz, kararı öğrendikten sonra karakola giderek teslim olduğunu söyledi. Yılmaz, “Kaçmadım, teslim oldum. Daha sonra ifadem alınmadan tutuklandım. 15 aydır tutukluyum” dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen Yılmaz, örgüt üyeliği, dolandırıcılık ve kamu zararına yol açtığı yönündeki iddiaları reddederek tahliyesini ve beraatini talep etti.

"Onur mücadelesi veriliyor"

Mahkemenin ara bölümünde konuşan İmamoğlu şöyle dedi:

“Hepinizi çok seviyorum. Sabah söylediğim gibi, doğumuma vesile olan anneme babama soruşturma açmadılar henüz! İyi ki açmadılar! Ama her an açabilirler! Burada az önce bir arkadaşımız bayıldı. Aslında birçok insan büyük bir zalimlikle karşı karşıya. Burada çok kıymetli gazeteci dostlarıma teşekkür ediyorum. Uğur Abi nezdinde, hepsini saygıyla selamlıyorum. Sanatçı dostlarımızı görüyorum. Siyasi partilerden gelen dostlarımızı görüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz dostlarımız, çalışma arkadaşlarımızsınız. Burada büyük bir zalimlik yaşanıyor. Büyük bir zulüm altında, onur ve haysiyet mücadelesi veriliyor. Ama hiç kimse bir tek delille burada yatmıyor. Ama buna rağmen, buna laf eden, başından beri bu sürecin savcılığını yapan iktidarın başındaki zihniyete ve aynı dili kullanan, benim canım partimin başındaki kayyıma, bu insanlara “hırsız, rüşvetçi” diyen iftira atan insanlara sözlerini bu masum insanlar adına aynen iade ediyorum.”

(EMK)