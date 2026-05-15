DW: Dîroka Weşanê: 15.05.2026 13:48 15 Gulan 2026 13:48
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 15.05.2026 15:41 15 Gulan 2026 15:41
Xwendin Xwendin:  2 xulek

15Ê GULANÊ CEJNA ZİMANÊ KURDÎ

Hunermendên Kurd: Her gotineke kurdî, li dijî asîmîlasyonê berxwedanek e

Muzîkjen û hunermendên Kurd Rotinda, Tara Mamedova, Kasim Taşdogan, Hêlin Kiliçarslan, Serdar Canan, Ruken Yilmaz, Pîroz, Eylul Nazlier, şanoger Erdal Kaya û hunermendê dansê Serhat Kural 15ê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî pîroz kirin.

Aren Yıldırım
Îro, 15ê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî ye. Hunermend û Muzîkjenên Kurd cejna zimanê kurdî pîroz kirin.

Di 15ê Gulana 1932an de, bi pêşengiya rewşenbîr û zimannasê Kurd, Celadet Elî Bedirxan û hevalên wî, Kovara Hawarê li bajarê Şamê bi tîpên Latînî hat derxistin.Kovara Hawarê ji ziman, çand û nasnameyê bigire heta wêjeyê, di gelek qadên rewşenbîrî de şoreşeke mezin pêk anî.

Ji wê rojê ve 15ê Gulanê  ji bo kurdan xwedî girîngiyekî mezin e û taybet e. 15ê Gulanê di sala 2006an de weke “Roja Cejna Zimanê Kurdî” hat ragihandin û gelê Kurd jî ji sala 2007an ve her sal 15ê Gulanê weke "Cejna Zimanê Kurdî" pîroz dikin.

Muzîkjen û hunermendên Kurd Rotinda, Tara Mamedova, Kasim Taşdogan, Hêlin Kiliççarslan, Serdar Canan, Ruken Yilmaz, Pîroz, Eylul Nazlier, şanoger Erdal Kaya û hunermendê dansê Serhat Kural 15ê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî bi rêya bianetê pîroz kirin.

Hunermendên Kurd di peyama xwe de diyarkirin ku her gotineke kurdî, li dijî polîtîkayên asîmîlasyonê û qedexeyan berxwedanek e û weha gotin, “ Li Tirkiyeyê bi salan e li dijî kurdî polîtîkayên pişaftinê tên meşandin. Werin em bi kurdî bixwînin, bi kurdî binivîsin û bi kurdî bijîn. Ne tenê di stranan de, divê em li mal, kolan û li her qadên jiyanê kurdî bidin jiyandin. Divê kurdî bibe zimanê perwerde, kolan û bazarê. Zimanê me, ne tenê amûra peyivînê ye; ew nasname, rûmet û bîra me ye. Werin em bi hev re bibêjin: Zimanê me hebûna me ye!, zimanê me nasnameya me ye.!  15ê Gulanê Roja Cejna Zimanê Kurdî pîroz be!”

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Aren Yıldırım
