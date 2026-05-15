Kürt sanatçılardan Kürt Dili Günü mesajı: Kürtçe söylenen her söz asimilasyona karşı bir direniştir

Bugün, 15 Mayıs, Kürt Dil Bayramı. Kürt Dil Bayramı ilk kez 2006 yılında ilân edildi ve o 2007'den itibaren her yıl kutlanıyor.

15 Mayıs 1932, Kürt dili açısından önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. O gün, Kürt aydınları ve dilbilimciler, Celadet Ali Bedirxan ve Rewşan Bedirxan öncülüğünde Latin alfabesiyle ilk Kürtçe dergi olan Hawar'ı (Çığlık) Şam’da yayımlamaya başladılar. Hawar dergisi, Kürt dilinin yazılı hâle gelmesinde ve standartlaşmasında önemli bir rol oynadı.

Her yıl bu amaçla 15 Mayıs tarihinde çeşitli etkinlikler düzenlenir ve Kürtçe üzerindeki engeller ile önündeki yasaklara dikkat çekilir, Kürtçe’nin eğitim ve pazar dili olması için gerekli düzenlemelerin yapılması istenir.

Kürt müzisyenler Rotinda, Tara Mamedova, Kasım Taşdoğan, Helin Kılıçarslan, Serdar Canan, Ruken Yılmaz, Pîroz, Eylül Nazlıer, tiyatrocu Erdal Kaya ve dans sanatçısı Serhat Kural 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı için çağrı yaptı.

Sanatçılar mesajlarında Kürtçe söylenen her kelimenin, asimilasyon politikalarına ve yasaklara karşı bir direniş olduğunu belirterek, "Türkiye’de yıllardır Kürtçeye yönelik asimilasyon politikaları yürütülüyor. Gelin Kürtçe okuyalım, Kürtçe yazalım ve Kürtçe yaşayalım. Kürtçeyi sadece şarkılarda değil; evde, sokakta ve hayatın her alanında yaşatalım. Kürtçe; eğitimin, sokağın ve pazarın dili olmalı. Dilimiz sadece bir konuşma aracı değil; o bizim kimliğimiz, onurumuz ve hafızamızdır. Gelin hep birlikte diyelim ki: Dilimiz varlığımızdır, dilimiz kimliğimizdir!” dediler.

15 Mayıs Kürt Dil Bayramı nedir? 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı, her yıl Kürtçe'nin edebi ve kültürel dil olarak kabul görmesine adanmış bir gündür. Bayram, dünyanın pek çok yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Celadet Ali Bedirxan ve arkadaşlarının Kürtçe Hawar dergisinin ilk sayısının 15 Mayıs 1932'de Şam'da yayınlamasının üzerinden 94 yıl geçti. Latin alfabesiyle basılmış ilk Kürtçe dergi olan Hawar'ın yayın hayatına başlaması, Kürt dilinin gelişmesi ve standartlarının belirlenmesinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Özellikle son yüz yılda sistematik asimilasyon, baskı ve yasaklamalara uğrayan Kürtçe'ye kazandırdıkları açısından derginin yayın hayatına başladığı 15 Mayıs günü, 2006'dan bu yana Kürt Dil Bayramı olarak kabul edilip kutlanıyor. Hawar dergisi dil, kültür, kimlik ve edebiyat başta olmak üzere birçok alanda büyük bir değişime öncülük ederek Kürt dili ve kültürü çalışmalarının son yüzyılının merkezinde yer alıyor. Yayın ve çalışma ortamında Osman Sabri, Nurettin Zaza, Cegerxwîn gibi büyük Kürt edebiyatçıların yetişmesine fırsat sunan dergi Kürt dili ve edebiyatının simgesi olarak kabul ediliyor. 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı, Kürt dilinin ve kültürünün önemini vurgulamak açısından önemli bir vesile olarak Kürtlerin kültürel ve toplumsal yaşantısında kayda değer bir yere sahip. Bu bayramda, Kürtçe edebiyat ve sanat yaratılarının paylaşılmasının yanı sıra dilin korunması ve geliştirilmesi adına yapılan çalışmalar da kutlanıyor. 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı Kürt dilinin zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğunu hatırlatmak, Kürtçe'nin sadece bir iletişim aracı olmanın ötesinde bir kimlik ve kültür taşıyıcısı olduğunu da vurgulamak, Kürt dilinin korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda farkındalık yaratmak ve Kürtçe'nin resmi bir dil olarak tanınması için mücadeleyi teşvik etmek açısından önem taşıyor.

