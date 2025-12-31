2025: Zarokan di bianet kurdiyê de çawa cih girtiye?

bianet kurdiyê di sala 2025an de nêzîkî 1200 nûçeyên ku ji werger, taybet û berhevkirî pêktên, çêkirine. Beşek ji wan yên derbarê zarokan de bûn.
Zarok ew kes in ku hewcedarî û têgihiştineke wan a taybet heye. Li gorî Peymana Derbarê Mafên Zarokan (PMZ) ya Neteweyên Yekgirtî, zarok kesê serbixwe yê xwedî maf û azadiyê ye, zaroktî jî şêweyekî hebûnê ye. Zaroktî tê wateya statuyekê û kesên temenê wan di navbera 0-18ê de ye zarok in.
Qonexeke wisa ye ku pêşketina mirovan di van temenan de gelekî bi lez dibe. Ji mezinan cidatir, di vê demê de hin pêdiviyên taybet ên zarokan çêdibin. Helbet, pêdivî û potansiyelên cida yên her zarokekî/ê heye ku li gorî temen, taybetmendiyên şexsî û derdora ku lê dijî diguhere.
Her weha li cîhanê ji sêyan yekê mirovan zarok in û di medyayê de tên paşguhkirin. Yan jî piranî li gorî hin qalibên diyar, dibin mijara nûçeyan: “Mexdûr”, “belengaz”, “gumanbar”… Zarok pirtir bi bûyerên neyênî dibin mijara nûçeyan û ev nûçe dema tên çêkirin, piraniya caran ne li gorî berjewendiya zarokan û çareseriya pirsgirêkan tên sazkirin. Ev bi xwe jî binpêkirina mafan e.
Wate zarok bi awayekî dibin mijara nûçeyan, lê em dibînin ev nûçe bi xwe dibin sedema binpêkirina mafan.
Li Tirkiyeyê di sala 2025an de jî dîsa zarok hatin kuştin, girtin, desteserkirin, tecawizkirin, mafên wan hatin binpêkirin û rastî îşkenceyê hatin.
Li gorî rapora tûndkariyê ya bianetê di 11 mehên destpêkê yên sala 2024an de 206 zarok rastî îstismarê hatine û herî kêm 60 zarok hatine kuştin.
Her weha li gorî rapora Meclîsa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Karî (ISIG) di 10 mehên destpêkê yên sala 2025an de herî kêm 91 karkerên zarok mirine. Di 12 salên dawî de jî herî kêm 770 zarok mirine ku ev jî tê wê wateyê ku her sal herî kêm 65 di dema karî de dimirin.
Her weha di êrîşên Îsraîlê yên ji 7ê Cotmeha 2023an vir ve li ser Xezeyê de ji 20 hezarî zêdetir zarok hatine kuştin û bi hezaran jî birîndar bûne.
Di heman demê de di şerê Sûriyeyê de bi hezaran zarok mirine û birîndar bûne.
bianet kurdî nûçeyên derbarê zarokan de di çarçoveya nûçegîhaniya zarokparêziyê de çêdike û diweşîne. Nûçegîhaniya zarokparêz kategoriyeke esas ya bianetê ye.
Hin nûçeyên berçav bûyîn ev in:
"Divê hûn ne tenê di 23ê Nîsanê de her dem mafên me biparêzin
Arin Hivda Yanela 10 salî ev nivîs di çarçoveya dosyeya “Dengê Zarokan Bi Zimanê Dayîkê” de bi kurdî nivîsî. Em dosyeya “Dengê Zarokan Bi Zimanê Dayîkê” bi boneya 20ê Mijdarê Roja Mafên Zarokan a Cîhanê amade dikin.
20 Mijdar 2025
“Xeyalên zarokan wek çemeke bêdawî ye. Divê em xwedî li wan xeyalan derkevin”
Nupelda Akkişa 17 salî ev nivîs di çarçoveya dosyeya “Dengê Zarokan Bi Zimanê Dayîkê” de bi kurdî nivîsî. Em dosyeya “Dengê Zarokan Bi Zimanê Dayîkê” bi boneya 20ê Mijdarê Roja Mafên Zarokan a Cîhanê amade dikin.
20 Mijdar 2025
Polîsan ji ber muzîka kurdî îşkence li 3 kesan kir: Dozger xwest her sê kes bên girtin
Ji malbata Kaya 3 kes ji ber li stranên Kurdî guhdarî dikirin, hatin derbkirin û desteserkirin. Dozgeriyê her 3 kes bi daxwaza girtinê sewqî dadgehê kir.
14 Tîrmeh 2025
Doza Narîn Guranê: Dadgeha Bilind cezayê dayik, ap û birayê Narînê erê kir
Dadgeha Bilind cezayên ku di doza Narîn Guranê de ji Yuksel û Salîm û Enes Guran hatibûn birîn, pesend kir. Her weha cezayê Nevzat Bahtiyar jî hat betalkirin.
29 Kanûn 2025
Li Roboskiyê bîranîna sala 14an: Qêrîna me ya edaletê bibihîsin
Kesên di Komkujiya Roboskiyê de hatin qetilkirin, di salvegera 14’an de li ser gorên xwe hatin bibîranîn. Velî Encu di bîranînê de got: “Hûn nikarin ser Komkujiya Roboskê bigirin. Hûn nikarin jinedîtî ve bên. Dengê me yê edaletê bibihîsin.”
29 Kanûn 2025
Li Amedê zarokan Şeva Yeldayê pîroz kir
Cîgirê Hevşaredarên Peyasê Yilmaz Guneş got: “Em ê van çalakiyên watedar berdewam bikin ku cîhana zarokên me da ku dewlemend bikin.”
22 Kanûn 2025
FIFAyê xelata Alîgirên Herî Baş a 2025an da tîma Zaxoyê
Alîgirên tîma Zaxoyê bi dehan hezar pêlîstok avêtibûn nav stadyumê û pişt re diyarî zarokên nexweş kiribûn.
17 Kanûn 2025
Li parlamentoyê zarokek îstismar kirin: Kesek hat girtin, 5 kes rastî lêpirsîna îdarî hatin
Li xwaringeha parlamentoyê zaroka ku weke stajiyer dixebitî rastî îstismarê hat. Têkildarî bûyerê lêpirsîna îdarî hate destpêkirin û di encamê de kesek hat girtin.
12 Kanûn 2025
"Yek ji şertên me yên entegrasyonê ew e ku zimanê Kurdî di Destûra Bingehîn a Sûriyeyê de cih bigire"
Hevseroka Konseya Perwerde û Fêrkariyê ya Rêveberiya Xweser a Demokratîk a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê Semîra Hec Eliyê diyar kir ku entegrasyon nayê wê wateyê ku tu xwe tune dihesibîne û got, "Em ê perwerdehiya zarokên xwe ji kesî re nehêlin."
10 Kanûn 2025
Mêran di Mijdarê de 25 jin kuştin
Mêran di meha Mijdarê de herî kêm 33 jin birîndar kirine û herî kêm 23 zarokên keç û kur îstismar kirine.
3 Kanûn 2025
"Di koma salan a 15-17an de ji her 4 zarokan jê 1 tê xebitandin”
Li gorî rapora "Çavdêriya Perwerdehiyê ya 2025" a ERGê, li Tirkiyeyê mîlyon û 470 hezar zarok ji perwerdehiyê bêpar in.
2 Kanûn 2025
Edalet ji bo zarokan, hêvî ji bo cîhanê
Xizanî zarokan ji mafên wan ên herî bingehîn, wek xwarina tendurist, gihîştina ava paqij û lênêrîna tenduristiyê bêpar dihêle.
25 Mijdar 2025
Vê nîvêşevê min xwe berda newala vê helbestê. Helbesta ji Monologên Evînên Kedîkirî…
25 Mijdar 2025
Îşkenceya zayendî a di bin çavan de didome: 82 caran tacîza zayendî kirine
Buroya Alîkariya Hiqûqî a Li Dijî Tecawiz û Tacîza Zayendî a di Bin Çavan de daneyên tûndkariya li dijî jin û transan aşkere kir.
25 Mijdar 2025
Agirê Sînemaya Amûdê 65 sal in venemiriye
Îro 65 sal di ser şewata Sînemaya Amûdê re derbas dibin. Li bajarê Amûdê yê Rojavayê di 13ê Mijdara 1960an de sînemaya bajêr şewitî û tê de 283 zarokên Kurd mirin.
14 Mijdar 2025
2020-2025: Mêran herî kêm 1923 jin kuştine, 4436 jin birîndar kirine
Mêran di 324 rojên navbera 1ê Kanûna Paşin-21ê Mijdara 2025an de hêrî kêm 262 jin kuştine û tundkarî herî kêm 668 jinan kirine. Di heman qonaxê de çapemeniyê ji bo mirina herî kêm 408 jinan gotiye “biguman” e.
25 Mijdar 2025
Dayika Ugur Kaymaz: Em ditirsin ku zarokên xwe mezin bikin
Îro 21emîn salvegera kuştina Ugur Kaymazê 12 salî ye. Kaymaz 21 sal berê li Qosera Mêrdînê li pêş mala xwe bi 13 guleyan hat qetilkirin. Ger sax bûya dê niha 33 salî ba.
21 Mijdar 2025
Li Rihayê zarokê karker ê ku rastî îşkenceya hostayê xwe hatibû, mir
Li Hewag, navçeya Rihayê li kargeheke dartaşiyê, karkerê zarok Muhammed Kendirciyê 15 salî rastî îşkenceya bi kompresorê a hostayê xwe hat. Kendirciyê ku 5 roj bû li nexweşxaneyê dihat dermankirin, koça dawî kir.
20 Mijdar 2025
Birîna ku dêşê…Çawa ye gelo? Û a ku nayşê? Lê a ku êdî ne birîn e? Ew tenê tevizandîye an êşbir birînan tine dikin? Çimkî ku birîn neyşê êdî ne birîn e. Ji bo dêşê birîn e. Loma dema neyşê em cîhê wê jî nizanin, Ji ber ku nîne ew, êdî nîne. Ji bo ku nîne…nikare bighîje wî derîyê despêkê yê ji bo yên din jî. Dê çawa bighîjê? Bi xwe tine ku karibe bighîje wî derîyê û biçe hewara birînên yên din?
19 Mijdar 2025
Girîngiya P4Cê û beşdariyên wê yên êrênî di perwerdehiya zarokan de
P4C(Felsefe ji bo zarokan) nêzîkatiyek perwerdehiyê ye ku armanc dike ku jêhatîyên ramana felsefî ya zarokan bi awayekî guncaw ji bo temen pêşve bibe. Di vê nêzîkatiyê de, dersdar rola hêsankar digire ser xwe, ramanê teşwîq dike ne ku desthilatdariyek ku agahdariyê belav dike.
10 Mijdar 2025
ÎSÎG: Di meha Cotmehê de herî kêm 169 karker mirin e
Di meha Cotmehê de ji karkerên ku mirine jê 8 zarok, 12 jin û 7 jî penaber/koçber bûn. Di deh mehên destpêkê de hejmara karkerên mirine gihîşt 1737an.
6 Mijdar 2025
Mêran di Cotmehê de 22 jin kuştin
Mêran di meha Cotmehê de herî kêm 79 jin birîndar kirine û herî kêm 14 zarokên keç û kur îstismar kirine.
5 Mijdar 2025
Mêran li Fransayê di sala 2024an de 107 jin kuştin
Li Fransayê di sala 2024an de 107 jin ji aliyê hevjîn an jî hevjînê xwe yê berê ve hatine kuştin. Ev hejmar tê wê wateyê ku li gorî sala berê %11 zêdebûnek çêbûye.
31 Cotmeh 2025
ÎSÎG: Di meha Îlonê de herî kêm 206 karker mirin e
Di meha Îlonê de ji karkerên ku mirine jê 9 zarok, 14 jin û 9 jî penaber/koçber bûn. Tenê karkerek endamtiya wî/wê ya sendîkayê hebû.
8 Cotmeh 2025
Mêran di Îlonê de 24 jin kuştin
Mêran di meha Îlonê de herî kêm 71 jin birîndar kirine û herî kêm 8 zarokên keç û kur îstismar kirine.
3 Cotmeh 2025
Li Amedê polîsan dest danîn ser xêzên zarokan
"Di pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de, bêtehemuliya li hember zarokan e. Di van rojên ku li aliyê siyasî û asta herî jorî de ku aştî li Tirkiyeyê tê nîqaşkirin lê navçeyeke Amedê bêtehemuliya ewlehiyê û ya polîsan em qebul nakin û şermezar dikin."
6 Cotmeh 2025
Li Xezeyê heta niha 65 hezar û 344 kes mirine
Di êrişên artêşa Îsraîlê yên 24 saetên dawî de li Xezeyê 61 filistînî mirine û 220 kes jî birîndar bûne.
22 Îlon 2025
Di sala perwerdehiyê a 2024-2025an de herî kêm 72 zarokên karker mirine
Di rapora ku Meclîsa İSİGê weşandiye de, hat diyarkirin ku karkeriya zarokan ji çandiniyê ber bi bajaran ve hatiye veguhastin û bernameya MESEMê kedmijiya erzan rewa dike.
19 Îlon 2025
Zêdetirî 400 hunermend Îsraîlê boykot dikin:“Ji bo qirkirinê muzîk nîne"
Di nav kesên ku piştgirî didin boykotê de Massive Attack, Primal Scream, Japanese Breakfast, stranbêj Carole King, Rina Sawayama û Mo hene.
19 Îlon 2025
Li Xezeyê heta niha 65 hezar û 141 kes mirine
Di êrişên artêşa Îsraîlê yên 24 saetên dawî de li Xezeyê 79 filistînî mirine û 228 kes jî birîndar bûne.
18 Îlon 2025
Li Îranê di 3 salan de 2 hezar û 910 kes hatine darve kirin
Ji darvekiriyan 83 jê jin, 37 girtiyên siyasî û 14 jî xwepêşander bûn. Hat diyarkirin ku 4 kesên temenê wan di bin 18 saliyê de jî hatine darvekirin.
18 Îlon 2025
"Carna dibînim ku kevok li ser û dor û berê wê lîs bûne. Carna bê navber li derdora wê direqisin. Carna hawar in, berwar in, bêwar in. Li wir, li Seyrantepeya te. Seyrantepeya te ya dawîn."
17 Îlon 2025
Îsraîlê li dijî Xezeyê operasyona bejahî da destpêkirin
Hikûmeta Îsraîlê ragihandiye ku armanca operasyonê nehiştina Hemasê ye. Ji destpêka êrişên Îsraîlê ve nêzîkî 65 hezar Filistînî hatine kuştin ku piraniya wan jin û zarok in.
16 Îlon 2025
SOHR: Hejmara qurbaniyan li Siwêdayê gihîşt 2047an
Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê ragihand ku nasnameya 9 kesên din ên ku di meha Tîrmehê de ji aliyê hêzên girêdayî Wezaretên Parastinê, Wezareta Naxweyî û hêzên eşîran ve hatine kuştin, aşkere bû.
15 Îlon 2025
ÎSÎG: Di meha Tebaxê de 6 zarok di dema karkirinê de mirin
Li gorî daneyên Meclîsa ÎSÎGê di vê mehê de herî kêm 192 karker mirin e. Di heşt mehên pêşîn ên sala 2025an de hejmara karkerên ku di dema karkirinê de mirine gihîştiye 1359an.
10 Îlon 2025
Bi milyonan zarokên Kurd îsal jî ji perwerdehiya zimanê dayikê bêpar man
Serdema nû ya perwerdeyê dest pê kir. Pergala yek zimanî îsal jî neguherî. Kurdan û saziyên wan bi yekdengî xwestin zimanê wan bibe fermî û zimanê perwerdehiyê.
9 Îlon 2025
Li Îzmîrê bi çekan êrişî qereqolê kirin: Du polîs mirin
Diyar bû ku êrişkar zarokek 16 salî ye.
8 Îlon 2025
Li Xezeyê heta niha 64 hezar û 300 kes mirine
Di êrişên artêşa Îsraîlê yên 24 saetên dawî de li Xezeyê 69 filistînî mirine û 422 kes jî birîndar bûne.
5 Îlon 2025
Mêran di Tebaxê de 23 jin kuştin
Mêran di meha Tebaxê de herî kêm 76 jin birîndar kirine û herî kêm 13 zarokên keç û kur îstismar kirine.
4 Îlon 2025
Li Xezeyê heta niha 63 hezar û 557 kes mirine
Di êrişên artêşa Îsraîlê yên 24 saetên dawî de li Xezeyê 98 filistînî mirine û 404 kes jî birîndar bûne.
1 Îlon 2025
Hejmara qurbaniyan li Siwêdayê gihîşt 1895an
Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê ragihand ku nasnameya 116 kesên din ên ku di meha Tîrmehê de ji aliyê hêzên girêdayî Wezaretên Parastinê, Wezareta Naxweyî û hêzên eşîran ve hatine kuştin, aşkere bû.
26 Tebax 2025
Li Xezeyê di 24 saetan de herî kêm 58 kes hatin kuştin
Di êrişên Îsraîlê de ji 7'ê Cotmeha 2023'an û vir ve 62 hezar û 744 kes mirine. Her weha di 24 saetên dawî de jî herî kêm 58 kes hatine kuştin, 2 jê zarok 11 kes jî ji birçîna mirine.
25 Tebax 2025
Nûbihara Biçûkan: Mîrata wêjeyî û perwerdehiya Ehmedê Xanî
Nûbihara Biçûkan a Ehmedê Xanî ji pirtûkek zarokan bêtir e; ew xalek werçerxê ya dîrokî û pedagojîk di çand, ziman û perwerdehiya Kurdî de temsîl dike. Her çend ew wekî beşek ji perwerdehiya medreseyê derketiye holê jî, berhem vîzyona perwerdehiyê, têgihîştina exlaqî û fikara Ehmedê Xanî ji bo hişmendiya neteweyî nîşan dide.
25 Tebax 2025
Jinan Narîn Guran bi bîr anîn: Em şopdarê dozê ne
Meclîsa Jinan a Amedê ya DEM Partiyê Narîn Gurana 8 salî ku sala 2024an hatibû qetilkirin li ser gora wê bi bîr anî. Gelek siyasetmedar tevlî bîranînê bûn.
21 Tebax 2025
Li Xezeyê di 24 saetên dawî de 3 kesên din jî ji ber birçîbûnê mirin
Li Xeta Xezeyê di 24 saetên dawî de 3 Filistîniyên din jî ji birçîna mirin. Her weha hejmara kesên ku ji ber birçîbûnê mirin e gihîşt 269an.
20 Tebax 2025
Şanogerên ŞanoWanê: Me xwest bi şanoya Gerok em xwe bigihîne zarokên li taxan jî
ŞanoWanê di 9ê Tebaxê de bernameya şanoya gerok da destpêkirin. Şanoya gerok bi hevkariya şaredariya Artemêtê, navçeya Wanê pêk tê. Her weha dê heta 7ê îlonê bidome.
20 Tebax 2025
Li Xezeyê heta niha 103 zarok ji ber birçîbûnê mirin e
Li Xeta Xezeyê hejmara kesên ku ji ber birçîbûnê mirin gihîşt 227an.
12 Tebax 2025
ÎHD: Di şeş mehên dawî de 1820 caran maf hatine binpêkirinên
Şaxa ÎHD’a Amedê rapora xwe ya binpêkirinên mafan ên di 6 mehên dawî de li bajarên herêmê hatine kirin parve kir. Di raporê de hate gotin ku herî kêm hezar û 820 binpêkirinên mafan hatine kirin.
11 Tebax 2025
Rêya herî bihêz û mayînde ji bo pêşîgirtina li tundûtûjiyê perwerde ye, ku ji tedbîrên cezakirinê wêdetir diçe. Perwerde ne tenê belavkirina zanînê ye, lê di heman demê de li ser nirxan, empatiyê, rêzgirtinê û hişmendiya wekheviyê ye jî.
11 Tebax 2025
Awistralyayê aşkere kir ku ew ê Dewleta Filistînê nas bike
Serokwezîr Albanese diyar kir ku welatê wî biryar daye ku Dewleta Filistînê nas bike û ew ê vê biryarê di meha Îlonê de di Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî de fermî bikin.
11 Tebax 2025
ÎSÎG: Di meha Tîrmehê de herî kêm 204 karker mirin e
Di heft mehên pêşîn ên sala 2025an de hejmara karkerên ku di dema karkirinê de mirine gihîştiye 1165an. Tenê di meha Tîrmehê de 204 karker mirin e.
8 Tebax 2025
Li Xezayê di êrişên Îsraîlê de bi dehan kes hatin kuştin
Di êrişên Îsraîlê yên ji duh derengiya şevê heya vê sibehê de zêdetirî 20 kesan hatin kuştin.
7 Tebax 2025
Mêran di Tîrmehê de 32 jin kuştin
Mêran di meha Tîrmehê de herî kêm 85 jin birîndar kirine û herî kêm 8 zarokên keç û kur îstismar kirine.
6 Tebax 2025
ÎHD: Di girtîgehan de herî kêm 26 hezar û 632 caran maf hatine binpêkirin
Di raporê de hatiye gotin ku jê 335 giran herî kêm 1412 girtiyên nexweş di girtîgehan de ne û di çarçoveya mafê tenduristiyê de ji 5 hezarî zêdetir binpêkirin hatine tespîtkirin.
6 Tebax 2025
UNICEF: Li Xezeyê rojane 28 zarok dimirin
UNICEFê daxuyanî da û got ku li Xezeyê ji ber şer rojane 28 zarok dimirin û di 22 mehên dawî de li Xezeyê zêdetirî 18 hezar zarokan jiyana xwe ji dest dane.
5 Tebax 2025
Destûr nedan ku lêpirsîn li polîsê bu sedema mirina Mîraçê 7 salî, were vekirin
Parêzerên malbata Mîraç Mîroglû aşkere kirin ku ew ê li dijî vê biryarê îtîraz bikin û diyar kirin ku ew ê hemû rêbazên qanûnî bikar bînin da ku edalet pêk were.
30 Tîrmeh 2025
NY: Li Xezeyê ji her sê kesan yek bi rojan e xwarin nexwariye
Koordînatorê Alîkariya Bilez a NYê Tom Fletcher diyar kir ku li ber çavên cîhanê qeyraneke mirovî li Xezeyê diqewime û got ku mirovên hewl didin xwe bigihînin alîkariya xwarinê têne gulebarankirin û zarok jî ji ber birçîbûnê "dihelin".
28 Tîrmeh 2025
Rapora NYyê ya Siwedayê: Nêzîkî 93 hezar kes koçber bûne"
Girtina bazar û cihê bazaran, zirar dayîna dikanan û talankirina wan, di serî de xurak gihîştina pêdiviyên bingehîn asteng dike û bêewlehiya xurakê hîn bêtir kûr dike."
22 Tîrmeh 2025
Di veguhastin û parastina çanda kurdî de rola sosyolojîk a dengbêjî û çîrokbêjiyê
Têgeha "bîra kolektîf" a civaknas Maurice Halbwachs amûrek teorîk a sereke pêşkêş dike ji bo têgihîştina kevneşopiya dengbêjiyê. Li gorî Halbwachs, bîra kolektîf şekildana bîranînên takekesî ji hêla civakê ve ye. Dengbêj, di encamê de, kesayet in ku bi rêya bîranînên xwe yên takekesî bîra kolektîf hildigirin û ji nû ve çêdikin.
28 Tîrmeh 2025
Gelo ezmûnên LGS û YKSê serkeftinê an îmtiyazê dipîvin?
Ezmûnên LGS û YKS şiyana xwendekaran ji bo gihîştina çavkaniyên agahdariyê dipîvin, ne şiyana wan ji bo gihîştina wan. Ev azmûn bi awayekî nerasterast faktorên wekî mîqdara dersên taybet ên ku xwendekarek distîne, çavkaniyên ku ew bikar tîne, û perwerde û rewşa aborî ya malbata wan dipîvin, ne jîrbûn an jî xebata wan.
21 Tîrmeh 2025
Banga Aştî û Civakeke Demokratîk: Avakirina civakeke dadmend ji bo zarokan
Her zarokekî ku bi jiyaneke rûmet mezin dibe, dê bibe mijarek ku bêyî veşartina nasnameya xwe, dê civatek pêşerojê ya wekhevtir, dadmendtir û azadtir ava bike.
14 Tîrmeh 2025
ÎSÎG: Di meha Hezîranê de 164 karker mirin e
Di meha Hezîranê de herî kêm 164 di dema karî de mirine. Ji wan 4 zarok, 15 jin û 5 jî koçber bûn. Her weha tenê ji wan 3 endamê sendîkayê bûn.
8 Tîrmeh 2025
Mêran di Hezîranê de 14 jin kuştin
Mêran di meha Hezîranê de herî kêm 68 jin birîndar kirine û herî kêm 18 zarokên keç û kur îstismar kirine.
4 Tîrmeh 2025
Dadgeha Bilind di doza îstismarê a li Weqfa Hiranurê de biryarên cezakirinê betal kir
Dosyaya dozê ji bo ji nû ve were nirxandin wê ji Daîreya Cezayê ya 20emîn a Dadgeha Edliyeya Herêmî ya Stenbolê re were şandin.
20 Hezîran 2025
Li Amedê kargehên havînê yên zarokan dest pê dikin
Şaredarîya Bajarê Mezin a Amedê, di dema havînê de ji bo zarokên 7-12 salî, di 8 qadan cuda de, atolyeyên zarokan ên bêpere li dar dixe. Zarokên ku dixwazin ji kursan sûd werbigirin heta 30ê Hezîranê dikarin qeydên xwe çêkin.
20 Hezîran 2025
12ê Hezîranê Roja Zarokên Karker
Keda zarokan ne tenê pirsgirêkek aborî ye, lê di heman demê de pirsgirêkek kûr a sosyolojîk e jî. Ev zarok ne tenê qurbanên xizaniyê ne; ew di heman demê de encamên kêmasiyên pergala perwerdehiyê, neheqiya civakî, koçberiyê, şer, qutbûna malbatan û polîtîkayên neoliberal in.
13 Hezîran 2025
ÎSÎG: Di meha Gulanê de 177 karker mirin e
Di meha Gulanê de herî kêm 177 di dema karî de mirine. Ji wan 6 zarok, 12 jin û 7 jî koçber bûn. Her weha tene ji wan 8 endamê sendîkayê bûn.
11 Hezîran 2025
SZKyê bernameyeke perwerdeyê ji bo zarokan ava kir: “Hêlîna Zarokan”
Saziya Zimanê Kurdî (SZK) bernameyeke perwerdeyê ji bo zarokan çêkir. Navê bernameyê “Hêlîna Zarokan” e. Bername li ser hesabên medyaya civakî yên saziyê (SZK zarok) tê weşandin.
11 Hezîran 2025
Li Amedê agir bi avahiyek ket: 2 jê zarok 4 kes mirin, 13 kes jî birîndar bûn
Walî Murat Zorluoglu got ku ji 17 birîndarên ku ji avahiyê hatine derxistin jê çar kes mirine. Kesên ku li nexweşxaneyê mirine dayikek û sê zarokên wê ne. Sedema şewatê hîn nehatiye diyar nebûye.
6 Hezîran 2025
Mêran di Gulanê de 26 jin kuştin
Mêran di meha Gulanê de herî kêm 68 jin birîndar kirine û herî kêm 50 zarokên keç û kur îstismar kirine.
4 Hezîran 2025
Wezarata Dadê: Li girtîgehan 4 hezar û 291 zarok hene
Cîgirê Rêvebirê Giştî yê Girtîgehan a Wezareta Dadê Fatîh Gungor ji bo pirsa DEM Partiyiyan a têkildarî hejmara zarokên di girtîgehê de got: “4 hezar û 291 zarok di girtîgehan de ne.”
2 Hezîran 2025
Hirço û Mozmozik: Parvekirin, hezkirin û hevaltî
Şanogeran diyar kir û got: “Di vê lîstikê armanca me ew e ku ji zarokan re em peyama parvekirin û hezkirinê û girîngiya wê bidin.”
26 Gulan 2025
Li Xezeyê di 19 mehan de 16 hezar û 506 zarok hatin kuştin
"Ev zarokên ku divê xwedî mafên parastin, lênêrîn û perwerdeyê bin, mixabin bûne hedefa balafirên şer û tankan."
22 Gulan 2025
"Di 4 rojên dawî de ji 97 hezarî zêdetir kes ji Xezeyê koçber bûn"
IOMê bang kir ku divê agirbest demildest pêk were û ragihand ku hejmara Filistîniyên ku ji 7ê Cotmeha 2023an vir ve mirine ji 53,000î derbas bûye.
20 Gulan 2025
Li Stenbolê dê şahiya Cejna Zimanê Kurdî bê lidarxistin
Komeleya Lêkolînên Kurd, NÇM û Dibistana Muzîkê ya Egîdê Cimo dê di 25’ê Gulanê de bi boneya Cejna Zimanê Kurdî şahiyê li dar bixe.
20 Gulan 2025
Mêran di Nîsanê de 36 jin kuştin
Mêran di meha Nîsanê de herî kêm 44 jin birîndar kirine û herî kêm 39 zarokên keç û kur îstismar kirine.
7 Gulan 2025
10 zarok û 11 parêzer jî di nav de bi giştî 419 kes hatin desteserkirin
Li gorî rapora Maseya Krîzê ya 1ê Gulanê ya ÇHDê, 36 kes hê desteserkirî ne, 383 kes jî serbest bûn.
2 Gulan 2025
Di 12 salan de herî kêm 764 zarok di dema karkirinê de mirine
Rêxistinên pîşeyî yên tenduristiyê ragihandin ku di nava 12 salên dawî de herî kêm 764 zarokan di dema karkirinê de mirine û banga “ji pêşeroja zarokan nexwin” kirin.
29 Nîsan 2025
Stranbêj Nûr Donmez: Ji ber rolên zayendî hunermendên jin rûbirûyê zihmetiyan dimînin
Stranbêj Nûr Donmezê diyar kir ku hunermendên jin, çi di warê muzîkê de be, çi di warên din ên hunerê de be, di dirêjahiya dîrokê û di cîhana hunerê ya îro de bi gelek zehmetiyan re rû bi rû dimînin.
25 Nîsan 2025
Nirxa pedagojîk a pirtûk û gotarên kurdî wek materyalên perwerdehiyê
Di çarçoveya perspektîfa pedagojik a fêrbûna ziman de bikaranîna materyalên otantîk (wek çîrokên herêmî, helbest, gotar) pêvajoya hînbûnê watedartir û bibandortir dike.
23 Nîsan 2025
Îstatîstîkên Zarokan yên 2024an ên TUÎKê: Ji her çar zarokan yek dixebite
TUÎK'ê daneyên 'Îstatîstîkên Zarokan' ên sala 2024an eşkere kir. Li gorî îstatîstîkan; Ji her çar zarokan yek kar dike. Di sala 2023an de rêjeya beşdarbûna hêza kar a koma zarokên ku salên wan di navbera 15-17an de ne ji sedî 22,1 bû, di sala 2024an de ev rêje derket ji sedî 24,9an.
18 Nîsan 2025
Hevşaredarên Amedê rapora xebatên xwe yên salekê aşkere kirin
Hevserokên Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê, xizmetên ku di salekê de li bajêr di warên xizmeta civakî, projeyên binesaziyê, çalakiyên çandî û xebatên ciwanan de pêk anîne ragihandin û gav û pêngavên ku avêtine kifş kirin, projeyên xwe yên bo sala 2025an ji raya giştî re aşkere kirin.
15 Nîsan 2025
Danişîna doza kuştina Narîn Guranê dest pê kir
Danişînê bi awayekî girtî dest pê kir û 12 bersûc û sê zarokên ku ji bo sûc pêkbînin hatine handan û parêzerên wan li beşdarî danişînê bûn.
14 Nîsan 2025
Artêşa Îsraîlê di 20 rojên dawî de 490 zarok qetil kirin
Artêşa Îsraîlê di 20 rojên dawî de 490 jê zarok 1350 Filistînî kuştin. Her weha Balafirên şer ên Îsraîlê êrişî konê rojnamegeran a li nêzî Nexweşxaneya Nasirê kir û di êrişê de nûçegihanê Palestine Todayê Hîlmî el-Fakavî mir.
7 Nîsan 2025
Zarok, dê û bavên wan û xwendina pirtûkan
Ji bo xwendina pirtûkan berê dêûbav bi xwendina pirtûkan li malê dê ji bo zarokên xwe bibin modelek bihêz. Hînbûna xwendinê yên birêkûpêk ne tenê di derbasbûna îmtîhanan de, di heman demê de ji bo pêşkeftina jêhatîbûna ramanê, dewlemendkirina ferhengê û xurtkirina şiyana ramana analîtîk jî dibe alîkar.
7 Nîsan 2025
Mêran di Adarê de 24 jin kuştin
Mêran di meha Adarê de tundkarî herî kêm li 59 jinan kirine. Mêran, herî kêm 15 zarokên keç û kur îstismar kirine û 10 zarok jî kuştin.
4 Nîsan 2025
Li Tartûs û Humsê 4 jê zarok 12 sivîl hatin qetilkirin
Êrîşên li Taxa Kerem ez-Zeytûn a Humsê û gundê Harf Binamra ya navçeya Baniyas a Tartûsê di raya giştî de rastî bertekan hatin. SOHRê hêzên ewlekarîyê bi herdu êrîşan tawanbar kir.
2 Nîsan 2025
Wezîrê Navxweyî Yerlîkaya: Hezar û 879 kes hatine desteserkirin, 260 kes jî hatine girtin
Wezîrê Navxweyî Alî Yerlîkaya aşkere kir ku di çalakiyên piştî girtina Şaredarê Bajarê Mezin ê Stenbolê Ekrem Îmamoglû dest pê kir de bi giştî hezar û 879 kes hatin desteserkirin.
27 Adar 2025
Li Stenbolê di 5 rojan de 20 jê zarok 447 kes hatin desteserkirin
Baroya Stenbolê aşkere ku ji 21ê Adarê û vir ve li Stenbolê 447 kes hatine desteserkirin û ji wan 177 kes hatine girtin.
26 Adar 2025
Şekirê pembû bigelemperî di fûar, sîrk, karnaval û mîhrîcanan de; di kîsikek plastîk de, li ser çîpekê an jî di kaxezê de tê pêşkêş kirin. Ji bilî van deran li Tirkiyeyê bi piranî firoşkarên kuçeyan wan difiroşin. Şekirê pembû bêtir ji bo bi kêfxweşkirina zarokan e. Lê belê carnan bûye mijara siyasetê jî.
26 Adar 2025
Di stranên gelêrî de xetereyên veşartî
Stranên gelêrî her çendî amûrên girîng in ku nirxên çandî û hestên civakê nîşan didin jî, divê hêmanên neyînî yên ku tê de hene bên naskirin û ji holê bên rakirin. Ji bo parastina mafên zarokan di civakê de û ji holê rakirina newekheviya zayendî divê stranên gelêrî ku tê de îstîsmara zarokan heye bên qedexekirin.
26 Adar 2025
SOHR: Di 100 rojan de 4711 sivîl hatin qetilkirin
Malbenda Çavderiyê ya Mafên Mirovan a Suriyeyê hişyarî da û got, "Li Sûriyeyê zêdebûna tûndkariya mezhebî, gefeke mezin li ser yekitî û aştiya civakî çêdike."
18 Adar 2025
Îsraîlê agirbest bidawî kir û êrişî Xezeyê kir: Herî kêm 404 kes mirin
Hamasê diyar kir ku hikûmeta Îsraîlê peymana agirbestê ya ku di 19ê Kanûna Paşiyê de ket meriyetê bi dawî kir û li dijî Xezeyê şer ragihand û got, "Netanyahu û hikûmeta wî jiyana dilgirtiyan dixe xeteriyê û rewşa wan dikişîne nava nediyariyê."
18 Adar 2025
Bîranîna Komkujiya Helebceyê: Me ji bîr nekiriye, em ê ji bîr nekin
Rejîma Beasê ya di bin Serokatiya Sedam Huseyinî de di 16ê Adara 1988an de ango beriya niha bi 37 salan êrîşî Helebceyê kiribû û pênc hezar kurd hatibûn qetilkirin. 37’emîn salvegera Komkujiya Helebceyê li gelek bajaran hate bibîranîn.
17 Adar 2025
Li Kobaniyê êrîşa hewayî: Ji heman malbatê 9 kes mirin
Malbenda Çavderiyê ya Mafên Mirovan a Suriyeyê, Tirkiye weke berpirsiyarê vê êrîşê nişan da û daxwaza rawestandina operasyonên leşkeri yên ku li bakurê Sûrîyeyê tên kirin, kir.
17 Adar 2025
SOHR: Hejmara sivîlên ku li Sûriyeyê hatin kuştin derket 1476an
Hat ragihandin ku li bajarên Laziqiye, Tertûs, Hama û Humsê 4 qetlîamên nû pêk hatin û di encamê de 93 sivîl hatin kuştin ku piraniya wan Elewî ne.
13 Adar 2025
Li Suriyeyê hejmara sivîlên ku hatine kuştin derket 973an
Malbenda Çavderiyê ya Mafên Mirovan a Suriyeyê destnîşan kir ku êrîşên li ser sivîlên elewî yên li herêma peravê û Çiyayên Laziqiyê berdewam in û got, "Ji sala 2011an û vir ve rêjeyên herî bilind yên mirinan hat bidestxistin".
10 Adar 2025
8ê Adarê li Amedê: Peyama Abdullah Ocalan hat xwendin
Gultan Kişanakê diyar kir û got: "Ji Amedê heta Enqereyê heta Îmraliyê li her aliyê Tirkiyeyê gelo em amade ne ku pirên aştiyê ava bikin?"
8 Adar 2025
Zarok TV dê di çarçoveya pîrozbahiyên 10 saliya xwe de li Amedê hin çalakiyan li dar bixe û temaşevanên xwe vedixwînin wan çalakiyan.
7 Adar 2025
Mêran di Sibatê de 17 jin kuştin
Mêran di meha Sibatê de tundkarî herî kêm li 51 jinan kirine. Mêran, herî kêm 5 zarokên keç û kur îstismar kirine û 9 zarok jî kuştin.
5 Adar 2025
Kadrî Esen: Em ê bi xebatên bi vî rengî hewl bidin rê li pişaftinê bigirin
Şaredariya Navçeya Farqînê ya Amedê di 3ê Sibatê de dest bi bernameya bi navê “Serê Şevê Çîrokek” kir. Hevşaredarê Farqînê Kadrî Esen destnîşan kir û got; "Em bi vê xebatê armanc dikin zarokên xwe ji “medya pişaftî” dûr bixin û bi rêya medya dîjîtal wan li zimanê wan vegerînin!"
11 Sibat 2025
Girtina zarokan pirsgirêkeke civakî û hiqûqî ye
Zarokên ku di temenek biçûk de dikevin girtîgehê, pêşveçûna wan a derûnî û civakî bi giranî asteng dibe. Şert û mercên girtîgehê zarokan ji perwerdehiyê, têkiliyên hevsalan û piştgiriya malbatê bêpar dihêle, têkiliyên wan ên civakî qels dike.
4 Sibat 2025
Mêran di Kanûna Paşiyê de 28 jin kuştin
Mêran di meha Kanûna Paşiyê de tundkarî herî hindik li 39 jinan kirine. Mêran, herî hindik 13 zarokên keç û kur îstismar kirine û 4 zarok jî kuştin.
5 Sibat 2025
Nebûna perwerdehiya bi zimanê zikmakî dibe sedema fobîya dibistanê
Zarokên ku bi zimanê xwe yê zikmakî perwerdehiyê nabînin, ne tenê bi zehmetiyên akademîk re rû bi rû dimînin, di heman demê de bandorên derûnî û civakî jî dijîn.
20 Çile 2025
Înfograf û videoya rapora tûndkariya mêran di weşanê de ye
Mêran di sala 2024an de hêrî kêm 378 jin û 43 zarok kuştine. Mêran di heman salê de herî kêm tecawiz li 16 jinan kirine, 229 zarok istismar kirine, tacîz li 131 jinan kirine û bi darê zorê karê seksê bi 772 jinan dane kirin.
16 Çile 2025
Mêran di sala 2024an de herî kêm 378 jin kuştine
Mêran di sala 2024an de hêrî kêm 378 jin û 43 zarok kuştine. Mêran di heman salê de herî kêm tecawiz li 16 jinan kirine, 229 zarok istismar kirine, tacîz li 131 jinan kirine û bi darê zorê karê seksê bi 772 jinan dane kirin.
16 Çile 2025
Di sala 2024an de her roj 5 karker di dema karkirinê de mirine
Ji 1897 karkerên ku di sala 2024an de di dema karkirinê de mirine jê tenê 36, ango ji sedî 1,89ê wan endamên sendîkayekê bûn.
13 Çile 2025
Dê êdî xefk û kemînên xwe yên pûçderketî û zirx, vir û derew û komployên xwe yên li tewşêçûyî jî bidin ser pişta xwe û biçin. Aqilê xwe yê ku êdî nikare Kurdan bixapîne û hîlekariya xwe ya ku êdî dikare hew xwe bixapîne bidin ser serê xwe yê gêjbûyî û biçin...
14 Çile 2025
Li Sûriyê di salekê de 3 hezar û 563 bûyerên revandin û girtinên keyfî pêk hatine
Li gorî daneyên Malbenda Çavdêriyê ya Mafên Mirovan a Sûriyeyê, di sala 2024an de li seranserê welat 3 hezar û 121 kes bi awayekî keyfî hatine girtin û 442 kes jî hatine revandin.
8 Çile 2025
Artêşa Îsraîlê di 40 rojan de 392 caran agirbesta bi Lubnanê re binpê kir
Li gorî daneyên Wezareta Tenduristiyê ya Lubnanê, ji 8ê Cotmeha 2023an û vir ve 1106 jin û zarok, 222 xebatkarên tenduristiyê di nav de herî kêm 4 hezar kes mirine û zêdeyî 16 hezar kes jî birîndar bûne.
6 Çile 2025
(AY)