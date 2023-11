Hevalên Hrant: Yên ku kujeran diparêzin hevparê kuştinê ne

Ogûn Samast di 19ê Kanûna Paşiya 2007an de Berpirsê Giştî yê Weşanê yê Rojnameya Agosê Hrant Dînk li ber avahiya rojnameyê bi çekê kuştibû. Samast duh di saetên êvarê de ji Girtîgeha Tîpa F a Boluyê serbest bû. Hevalên Hrant têkildarî tehliyebûna Ogun Samast daxuyaniyek weşandin.

"Di dema ku hê kuştina Hrant Dînk nehatiye zelalkirin û berpirsyar nehatine eşkerekirin de û di dema ku hê jî gelek hevalên me yên mafparêz, rojnameger û siyasetmedar bi neheqî û bêhiqûqî li girtîgehan tên girtin de, kujerê Hrant Dînk, Ogûn Samast hatiye berdan.”

"Me dizanibû, me dianî ziman, lê bi vê pêşketina dawî ev yek piştrast bû: Edalet nîne! Wijdan nîne! Rastî nîne! Bi vê yekê dixwazin hêzê bide wan kesên ku li nav çavên me dinêrî û digotin ‘bikuje’ û her weha tarîtiya ku ji pitikek kujer diafirîne bi hêztir bike. Em ê dev jê bernedin, em ê ji bîr nekin, em ê bi berdewamî bêjin ku 'yên ku kujeran diparêzin hevkarê kuştinê ne'.”

“Heta ku em nebêjin ev doz bi dawî bû wê bi dawî nebe.”

