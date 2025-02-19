Eğitim Sen'den Dünya Anadili Günü paneli

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) İstanbul 8 Nolu Şube, 21 Şubat Dünya Anadili Günü’nde “Çok dilli yaşam ve dil hakları” başlığıyla panel düzenliyor.
Moderatörlüğünü psikolog Münevver Aslan’ın yapacağı panelde, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Bülent Bilmez, Kürt Araştırmaları Derneği Eş Başkanı Remziye Alparslan, Jineps Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Erdoğan Yılmaz ve eğitimci Tahir Barası sunum yapacak.
Eğitim Sen 8 Nolu Şube’de yapılacak panel, saat 18.00’da başlayacak.
(RT)
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