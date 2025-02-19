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Yayın Tarihi: 19 Şubat 2025 10:53
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2025 11:36
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Eğitim Sen'den Dünya Anadili Günü paneli

Eğitim Sen İstanbul 8 Nolu Şube'nin düzenlediği panelde, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Bülent Bilmez, Kürt Araştırmaları Derneği Eş Başkanı Remziye Alparslan, Jineps Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Erdoğan Yılmaz ve eğitimci Tahir Barası konuşmacı olarak yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Eğitim Sen'den Dünya Anadili Günü paneli

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) İstanbul 8 Nolu Şube, 21 Şubat Dünya Anadili Günü’nde “Çok dilli yaşam ve dil hakları” başlığıyla panel düzenliyor.

Moderatörlüğünü psikolog Münevver Aslan’ın yapacağı panelde, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Bülent Bilmez, Kürt Araştırmaları Derneği Eş Başkanı Remziye Alparslan, Jineps Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Erdoğan Yılmaz ve eğitimci Tahir Barası sunum yapacak.

Eğitim Sen 8 Nolu Şube’de yapılacak panel, saat 18.00’da başlayacak.

(RT)

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Haber Yeri
İstanbul
Anadili Günü Prof. Dr. Bülent Bilmez 21 Şubat Dünya Anadili Günü
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