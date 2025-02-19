Eğitim Sen'den Dünya Anadili Günü paneli

Eğitim Sen İstanbul 8 Nolu Şube'nin düzenlediği panelde, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Bülent Bilmez, Kürt Araştırmaları Derneği Eş Başkanı Remziye Alparslan, Jineps Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Erdoğan Yılmaz ve eğitimci Tahir Barası konuşmacı olarak yer alıyor.