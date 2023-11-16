Hrant'ın Arkadaşları: Katilleri koruyan cinayete ortaktır

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, Şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında dün tahliye edilmesiyle ilgili Hrant'ın Arkadaşları bir açıklama yayımladı.

"Hrant Dink cinayeti halen aydınlatılmamış, sorumluları açığa çıkartılmamışken; birçok dostumuz, hak savunucuları, gazeteciler, siyasetçiler haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevlerinde tutuluyorken, Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye edildi.

"Biliyorduk, dile getiriyorduk ama bu son gelişmeyle tescillendi: Adalet yok! Vicdan yok! Hakkaniyet yok! Gözümüzün içine baka baka 'öldür' diyenleri, bir bebekten katil yaratan bu karanlığı güçlendiriyorlar! Peşini bırakmayacağız, unutmayacağız, 'katilleri koruyan cinayete ortaktır' demeye devam edeceğiz.

"Biz bitti demeden bu dava bitmez." (AÖ)