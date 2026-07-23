Gülistan Doku soruşturmasında iki kişi daha gözaltına alındı

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamıyor.

Doku’nun bulunması ve kaybettirilmesinde sorumluluğu bulunanların ortaya çıkarılması için ailesinin ve kadın örgütlerinin adalet mücadelesi sürüyor.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni delil ve tespitlere ulaşıldı

Dersim’de üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybettirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sefa K. ve Emre E. Ankara’da gözaltına alındı.

Gözaltı işleminin, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in cep telefonu ve diğer dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde elde edilen bulguların ardından gerçekleştirildiği bildirildi.

Sefa K. ve Emre E. hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “kasten yaralama”, “yağma” ve “bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

Sonel ve Ertok arasındaki yazışmalar

Gülistan Doku’nun ailesinin avukatı Ali Çimen’in aktardığına göre, Tuncay Sonel’in cep telefonunda yapılan incelemede, ihraç edilen ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski polis memuru Gökhan Ertok ile yazışmalarına ulaşıldı.

Yazışmalara göre Sonel, kendisini sosyal medyada eleştiren bir hesaba ait paylaşımı Ertok’a göndererek, “Gereğini yaparsınız kardaş” mesajını yazdı.

Ertok’un daha sonra hesabın IP ve adres bilgilerinin belirlendiğini, hesabın sahibi olduğu öne sürülen kişinin evine gidildiğini ve dijital materyallerine el konulduğunu Sonel’e bildirdiği iddia edildi.

Dosyadaki yazışmalarda Ertok’un, kişinin cep telefonunun kopyalandığını, telefonun ön ve arka kameralarının izlenebildiğini ve evine iki dinleme cihazı yerleştirildiğini yazdığı öne sürüldü.

Ertok’un ayrıca elleri arkadan kelepçelenmiş, darp edilmiş bir erkeğin fotoğrafıyla bir silah fotoğrafını Sonel’e gönderdiği iddia edildi. Sonel’in ise mesajlara “Teşekkür ederim kardeşim” yanıtını verdiği belirtildi.

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Avukattan soruşturmanın genişletilmesi talebi

Avukat Ali Çimen, Mali Suçları Araştırma Kurulu kayıtlarında, söz konusu olayın ardından Sonel’in koruma polisi Şükrü Eroğlu aracılığıyla Ertok’a 20 bin lira gönderildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Çimen, Ankara’da gözaltına alınan Sefa K. ve Emre E.’nin de yazışmalara konu edilen olaylarda rol aldığını öne sürdü. Soruşturmanın örgütlü faaliyet kapsamında genişletilmesini istedi.

Ne olmuştu? Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan, 5 Ocak 2020’de Dersim’de kaldığı yurda dönmemesinin ardından haber alınamadı. Kamera kayıtlarında Doku’nun bir üniversite aracına bindiği görüldü ancak araçtan nerede indiği belirlenemedi. Soruşturmanın ilk döneminde Dinar Köprüsü çevresinde “intihar” ihtimali üzerinden arama yapıldı. Ağustos 2020’de hazırlanan kriminal raporda ise köprüde bu ihtimali destekleyen bir hareketlilik bulunmadığı belirtildi. Bunun üzerine soruşturma, Doku’nun son görüştüğü kişi olan Zaynal Abarakov ile polis olan üvey babası Engin Yücer’e yöneldi. Abarakov’un telefonuna uzun süre el konulmaması, Yücer’e ait aracın soruşturmanın başladığı gün Dersim dışına çıkarılması ve bazı işlemlerin gecikmesi kamuoyunda tartışma yarattı. Doku ailesi ve kadın örgütleri, yıllar boyunca “Gülistan Doku’ya ne oldu?” diye sorarak soruşturmanın etkin biçimde yürütülmesini istedi. Savcının değişmesinin ardından, Ekim 2025’te Doku’nun kaybettirilmesinden önceki gün ile o güne ait yaklaşık 700 saatlik kamera görüntüsü dosyaya eklendi. 2026’da yeniden açılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, delillerin yok edildiği ve dijital verilere müdahale edildiği iddiaları da soruşturmanın kapsamına girdi.

(NÖ)