ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 21.07.2026 13:37 21 Temmuz 2026 13:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.07.2026 13:40 21 Temmuz 2026 13:40
Okuma Okuma:  2 dakika

Gülistan Doku soruşturmasında yeni delil ve tespitlere ulaşıldı

Açıklamada soruşturma çerçevesinde derinlemesine ifade analizleri ile siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmalarının sürdüğü belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gülistan Doku soruşturmasında yeni delil ve tespitlere ulaşıldı
Görsel: PİRHA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıkları, Dersim'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) ile ilgili yürütülen soruşturmada 15 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada soruşturma çerçevesinde derinlemesine ifade analizleri ile siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklama şöyle: 

"Yapılan çalışmalar neticesinde, soruşturmanın odak noktalarından birini teşkil eden, mağdur Gülistan Doku'nun gebe kalma şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde muayene ve tedavi gördüğü, tıbbi muayene kayıtlarının kasıtlı ve profesyonel şekilde silinerek delillerin organize ve bilinçli bir biçimde karartıldığı iddialarına ilişkin önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır. Elde edilen deliller ışığında olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 doktor, 1 bilgi işlem uzmanı, 5 veri giriş ve kontrol işletmeni ile 1 hemşire olmak üzere toplam 10 şüpheliye yönelik, Tunceli, Malatya ve Elazığ illerinde belirlenen adreslerde bugün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, hedef şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır."

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

"Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/52 soruşturma sayılı dosyası üzerinden elde edilen tanık, gizli tanık ve bilgi sahibi beyanları, ihbarlar, HTS kayıtları ile tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır. Elde edilen deliller ışığında, Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli'de, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen ikisi güvenlik korucusu 5 şüpheliye yönelik belirlenen adreslerde bugün eş zamanlı operasyon düzenlenerek arama el koyma işlemi icra edilmiş, hedef şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır."

Gülistan Doku soruşturması | Tuncay Sonel’in eşi dahil 15 şüpheli gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturması | Tuncay Sonel’in eşi dahil 15 şüpheli gözaltına alındı
Bugün 08:54

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Gülistan Doku Gülistan Doku davası Gülistan Doku İçin Adalet Platformu
ilgili haberler
Gülistan Doku soruşturmasında şüphelilerin finansal hareketleri inceleniyor
19 Temmuz 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasinda-suphelilerin-finansal-hareketleri-inceleniyor-321639
Gülistan Doku soruşturmasında gelişme: Emniyet ve jandarma araçlarının kayıtları istendi
16 Temmuz 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasinda-gelisme-emniyet-ve-jandarma-araclarinin-kayitlari-istendi-321547
Gülistan Doku soruşturması: Yeni gözaltılar olabilir
26 Haziran 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasi-yeni-gozaltilar-olabilir-320946
Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: “Gülistan Doku davası ve Dersim’deki kadınlara yönelik şiddetin takipçisiyiz”
12 Haziran 2026
/haber/barisa-ihtiyacim-var-kadin-inisiyatifi-gulistan-doku-davasi-ve-dersimdeki-kadinlara-yonelik-siddetin-takipcisiyiz-320488
HABER / İZLENİM
Gülistan Doku soruşturması sürerken Dersim’de yeni iddialar gündemde
9 Haziran 2026
/yazi/gulistan-doku-sorusturmasi-surerken-dersimde-yeni-iddialar-gundemde-320352
Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: Gülistan Doku’ya ne oldu sorusu hâlâ yanıt bekliyor
2 Haziran 2026
/haber/barisa-ihtiyacim-var-kadin-inisiyatifi-gulistan-dokuya-ne-oldu-sorusu-hala-yanit-bekliyor-320119
Gülistan Doku soruşturması: Aileden DNA örneği alınacak
30 Nisan 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasi-aileden-dna-ornegi-alinacak-319199
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gülistan Doku soruşturmasında şüphelilerin finansal hareketleri inceleniyor
19 Temmuz 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasinda-suphelilerin-finansal-hareketleri-inceleniyor-321639
Gülistan Doku soruşturmasında gelişme: Emniyet ve jandarma araçlarının kayıtları istendi
16 Temmuz 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasinda-gelisme-emniyet-ve-jandarma-araclarinin-kayitlari-istendi-321547
Gülistan Doku soruşturması: Yeni gözaltılar olabilir
26 Haziran 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasi-yeni-gozaltilar-olabilir-320946
Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: “Gülistan Doku davası ve Dersim’deki kadınlara yönelik şiddetin takipçisiyiz”
12 Haziran 2026
/haber/barisa-ihtiyacim-var-kadin-inisiyatifi-gulistan-doku-davasi-ve-dersimdeki-kadinlara-yonelik-siddetin-takipcisiyiz-320488
HABER / İZLENİM
Gülistan Doku soruşturması sürerken Dersim’de yeni iddialar gündemde
9 Haziran 2026
/yazi/gulistan-doku-sorusturmasi-surerken-dersimde-yeni-iddialar-gundemde-320352
Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: Gülistan Doku’ya ne oldu sorusu hâlâ yanıt bekliyor
2 Haziran 2026
/haber/barisa-ihtiyacim-var-kadin-inisiyatifi-gulistan-dokuya-ne-oldu-sorusu-hala-yanit-bekliyor-320119
Gülistan Doku soruşturması: Aileden DNA örneği alınacak
30 Nisan 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasi-aileden-dna-ornegi-alinacak-319199
Sayfa Başına Git