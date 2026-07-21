Gülistan Doku soruşturmasında yeni delil ve tespitlere ulaşıldı

Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıkları, Dersim'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) ile ilgili yürütülen soruşturmada 15 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada soruşturma çerçevesinde derinlemesine ifade analizleri ile siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Yapılan çalışmalar neticesinde, soruşturmanın odak noktalarından birini teşkil eden, mağdur Gülistan Doku'nun gebe kalma şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde muayene ve tedavi gördüğü, tıbbi muayene kayıtlarının kasıtlı ve profesyonel şekilde silinerek delillerin organize ve bilinçli bir biçimde karartıldığı iddialarına ilişkin önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır. Elde edilen deliller ışığında olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 doktor, 1 bilgi işlem uzmanı, 5 veri giriş ve kontrol işletmeni ile 1 hemşire olmak üzere toplam 10 şüpheliye yönelik, Tunceli, Malatya ve Elazığ illerinde belirlenen adreslerde bugün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, hedef şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır."

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

"Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/52 soruşturma sayılı dosyası üzerinden elde edilen tanık, gizli tanık ve bilgi sahibi beyanları, ihbarlar, HTS kayıtları ile tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır. Elde edilen deliller ışığında, Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli'de, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen ikisi güvenlik korucusu 5 şüpheliye yönelik belirlenen adreslerde bugün eş zamanlı operasyon düzenlenerek arama el koyma işlemi icra edilmiş, hedef şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır."

Gülistan Doku soruşturması | Tuncay Sonel’in eşi dahil 15 şüpheli gözaltına alındı

(EMK)