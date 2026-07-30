Polis Gülistan Doku’yu birçok kez yasa dışı sorgulatmış

Dersim'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturması kapsamında sürdürülen operasyonlarda yeni detaylar açığa çıktı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde 27 Temmuz’da 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların neredeyse tamamının kolluk kuvveti olması dikkat çekerken, bu kişilerin emniyetin POL-NET sistemi üzerinden Doku hakkında yasadışı sorgulamalar yaptıkları tespit edildi.

Soruşturma dosyasına giren belgelere göre, gözaltına alınan polislerin Gülistan Doku kaybolmadan önceki aylarda ve kaybolduğu gün emniyet veritabanı üzerinden defalarca arama yaptıkları belirlendi.

JinNews'ten Şehriban Aslan'ın haberine göre, Gülistan Doku kaybolmadan önce, 25 Kasım 2019 tarihinde Tunceli Polisevi Şube Müdürlüğü’nde görevli M.K. isimli polis, POLCEP uygulamasının asayiş modülü üzerinden saat 16.14’te Doku’nun T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yaptı. Aynı polisin 4 Aralık 2019’da da 08.08 ile 08.47 saatleri arasında dört kez ve akşam 17.49’da bir kez daha Doku’nun T.C. kimlik numarası üzerinden aile listesini sorguladığı ortaya çıktı.

Kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün de sorgulandı

Ortaya çıkan belgelerde, bir diğer polis memuru C.S.’nin, Gülistan Doku’nun kaybolmasından tam bir gün önce, yani 4 Ocak 2020 gecesi saat 22.41’de sistemi kullanarak Doku hakkında sorgulama yaptığı yer aldı.

Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde ise Tunceli Merkez Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi’nde görevli E.B. isimli polisin saat 23.35’te sisteme herhangi bir açıklama veya gerekçe girmeden Doku’nun T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yürüttüğü belirlendi. E.B.’nin yaptığı sorgulamada Doku’ya ait kimlik, sürücü belgesi, özel güvenlik, kriminal eşkal ve pasaport fotoğraflarını görüntülediği ve gün içerisinde bu sorgulamaları defalarca tekrarladığı tespit edildi.

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POL-NET (Polis Net) hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tüm Türkiye genelinde yürüttüğü güvenlik, asayiş, kimlik sorgulama, sürücü belgesi, pasaport ve adli kayıt gibi verilerin dijital ortamda tutulduğu bütünleşik emniyet bilgi sistemidir. Kolluk kuvvetleri, görev sahaları içerisindeki şahıs ve araç sorgulamalarını, yakalama kararlarını ve suç kayıtlarını bu ağ üzerinden anlık olarak takip eder. Sistem, polislerin adli veya idari soruşturmalarda hızlı hareket etmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Ancak POL-NET ve mobil uygulaması POLCEP üzerinden yapılan tüm sorgulamalar kişisel verilerin korunması ve adli gizlilik ilkelerine tabidir. Polis memurlarının geçerli bir adli/idari soruşturma, makul bir şüphe veya görev emri olmaksızın kişilerin T.C. kimlik numaralarıyla sistemde arama yapması, fotoğraf veya aile kütüğü gibi kişisel verileri görüntülemesi yasal değildir. Görev amacı dışında yapılan bu tür aramalar "yasadışı sorgulama" olarak değerlendirilmekte, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçu kapsamında adli ve idari soruşturmaya konu olmaktadır.

(EMK)