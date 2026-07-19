Gülistan Doku soruşturmasında şüphelilerin finansal hareketleri inceleniyor

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada mali inceleme derinleşiyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile dosyadaki diğer şüphelilerin mal varlıklarının ayrıntılı biçimde araştırılmasını istedi.

Savcılık ayrıca, Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun 2019 yılından sonra gerçekleştirdiği taşınmaz işlemlerini "izaha muhtaç ve dikkat çekici" olarak değerlendirerek bu işlemlerin ayrıntılı incelenmesini talep etti.

JINNEWS'in haberine göre, Gülistan Doku dosyasını yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne yazı göndererek, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı raporların daha ayrıntılı analiz edilmesini istedi.

Savcılığın ulaşılan yazısında, MASAK raporlarında yer alan mal varlığı hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi talep edildi. Buna göre, şüphelilere ait taşınmazların miras, satın alma ya da hibe gibi hangi yollarla edinildiğinin belirlenmesi; satın alma yoluyla edinilen taşınmazlarda ödemenin kim tarafından ve hangi yöntemle yapıldığının banka kayıtları ve dekontlarla ortaya konulması istendi. Ayrıca taşınmazların satın alındıkları tarihteki ve güncel piyasa değerlerinin araştırılması, olağan ticari akışa aykırı veya danışıklı olduğu değerlendirilen alım satım işlemlerinin tespit edilerek analiz edilmesi talep edildi.

Savcılık, şüphelilere ait araçlar ve diğer menkul varlıkların edinim süreçlerinin de ayrıntılı biçimde incelenmesini istedi. Araç alımlarında ödemelerin kim tarafından gerçekleştirildiğinin belgelerle ortaya konulması, şüpheli görülen işlemlerin ayrıca değerlendirilmesi ve banka hesapları, yatırım hesapları ile mevduat hareketlerinin ayrıntılı olarak araştırılması talimatı verildi. İncelemenin, yabancı para hesaplarını, yabancı bankaların Türkiye şubelerindeki hesapları ve kiralık kasaları da kapsaması istendi.

Savcılık yazısında, mevcut MASAK verilerinin tüm finansal işlemlere ilişkin kesin değerlendirme yapmaya yetmeyeceği belirtilerek, nihai sonucun ilgili kurumlardan temin edilecek ek bilgi ve belgeler doğrultusunda savcılık tarafından değerlendirileceği ifade edildi.

Koruma polisinin 16 taşınmazı inceleme konusu oldu

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tuncay Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da mal varlığı incelemeye alındı. Savcılık, Eroğlu'nun 2019 yılı ve sonrasında gerçekleştirdiği tapu işlemlerinin tamamının araştırılmasını istedi.

Dosyaya giren değerlendirmede, Eroğlu'nun söz konusu dönemde 16 taşınmaz edindiğinin görüldüğü belirtilirken, bu işlemlerin zamanlamasının "izaha muhtaç ve dikkat çekici" olduğu kaydedildi.

Tapu kayıtlarında alıcı ve satıcı olarak aynı kişinin görünmesinin ise Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) raporlamasından kaynaklandığı, gerçekte üçüncü kişiler tarafından yapılan paylı satışlara ilişkin teknik bir kayıt olduğu ifade edildi. Savcılık, bu taşınmazlara ilişkin ödeme bilgilerinin de finansal hareketler üzerinden ayrıntılı olarak incelenmesini istedi.

Finansman kaynağı iddiası

Haberde, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından tutuklanan bazı şüphelilerin mal varlıklarında dikkat çekici artışlar yaşandığı, bu artışların finansman kaynağının Tuncay Sonel olduğu yönünde iddiaların bulunduğu aktarıldı.

MASAK raporlarının Sonel'in tutukluluk dosyasında yer alması ve savcılığın bu raporlar üzerinden ayrıntılı inceleme talep etmesinin, söz konusu iddiaların araştırıldığını gösterdiği belirtildi.

(EMK)