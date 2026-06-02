KADIN
YT: Yayın Tarihi: 02.06.2026 15:51 2 Haziran 2026 15:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.06.2026 15:53 2 Haziran 2026 15:53
Okuma Okuma:  2 dakika

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: Gülistan Doku’ya ne oldu sorusu hâlâ yanıt bekliyor

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Gülistan Doku dosyasının siyasi hesaplaşmaların aracı haline getirilmesine karşı olduklarını belirterek, bölgede kadınlara ve kız çocuklarına yönelik suçların kapsamlı biçimde araştırılması gerektiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Gülistan Doku’nun kayboluşunun üzerinden altı yılı aşkın süre geçmesine rağmen dosyada hâlâ yanıtlanmamış sorular bulunduğunu belirterek, kadınlara yönelik suçlarla yüzleşilmesi ve cezasızlık politikalarına son verilmesi çağrısında bulundu.

İnisiyatif tarafından yapılan açıklamada, 4 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku için kadın örgütleri, ailesi ve arkadaşlarının mücadeleyi sürdürdüğü vurgulandı. Açıklamada, yıllar boyunca yürütülen soruşturmada delillerin karartıldığı, kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin iddiaların yeterince araştırılmadığı ve olayın “intihar” ihtimali üzerinden değerlendirilerek hakikatin ortaya çıkarılmasının engellendiği öne sürüldü.

Açıklamada, 2024 yılında soruşturmada yeni gelişmeler yaşandığı ve dosyanın yeniden ele alınmaya başlandığı belirtilirken, Nisan 2026’da gerçekleştirilen tutuklamaların kamuoyunda dikkat çektiği ifade edildi. Ancak tutuklamalara rağmen Gülistan Doku’nun akıbetinin hâlâ bilinmediğine dikkat çekildi.

İnisiyatif, soruşturma kapsamında bazı kamu görevlilerinin delillerin karartılması ve kayıtların silinmesine ilişkin iddialarla gündeme gelmesine rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını hatırlatarak, bu durumun adalet sürecine yönelik kuşkuları artırdığını savundu.

Açıklamada, Gülistan Doku dosyasının münferit bir olay olmadığı belirtilerek, geçmişten bugüne kadınların şüpheli ölümleri, kayıplar ve cezasızlıkla sonuçlanan davalar arasında ortak bir çizgi bulunduğu öne sürüldü. Dersim’de yaşanan kadın ölümlerinden Batman’daki İpek Er dosyasına, Rabia Naz Vatan, Nadira Kadirova, Yeldana Kaharman ve diğer kadınların dosyalarına kadar birçok örnek sıralanarak, kadınlara yönelik suçlarda sistematik bir cezasızlık mekanizmasının işlediği iddia edildi.

Kadınların yıllardır sürdürdüğü mücadelenin soruşturmaların ilerlemesinde belirleyici rol oynadığına işaret edilen açıklamada, iktidar çevrelerinden gelen “Gülistan kızımız” söyleminin devletin sorumluluğunu görünmez kıldığı savunuldu.

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Gülistan Doku dosyasının siyasi hesaplaşmaların aracı haline getirilmesine karşı olduklarını belirterek, bölgede kadınlara ve kız çocuklarına yönelik suçların kapsamlı biçimde araştırılması gerektiğini söyledi.

İnisiyatif, taleplerini şu başlıklar altında sıraladı:

  • Kadınların söz ve karar sahibi olduğu bağımsız hakikat komisyonlarının kurulması,
  • Kayıp kadınlar ve şüpheli ölüm dosyalarının yeniden açılması ve kadınların yargı süreçlerine etkin katılımının sağlanması,
  • Koruculuk sistemi, kayyım uygulamaları ve militarist güvenlik politikalarının sonlandırılması.

Açıklamanın sonunda, “Barış, özgürlük ve eşitlik mücadelemizde hem yitirdiklerimizin hesabını sormaya hem de üzeri örtülmek istenen hakikatin peşinde adaleti aramaya devam edeceğiz” denildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Gülistan Doku Gülistan Doku eylemleri Gülistan Doku davası
