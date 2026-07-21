Gülistan Doku soruşturması | Tuncay Sonel’in eşi dahil 15 şüpheli gözaltına alındı

Dersim'de beş yılı aşkın süredir kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, Gülistan Doku'nun cep telefonuna müdahale edildiği iddia edilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusu bulunuyor.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen adli süreçte deliller ve dijital verilere yönelik eylemleri nedeniyle incelemeye alındığı öğrenildi.

Şüpheliler, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Gülistan Doku soruşturmasında şüphelilerin finansal hareketleri inceleniyor

(EMK)