ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 21.07.2026 08:54 21 Temmuz 2026 08:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.07.2026 08:57 21 Temmuz 2026 08:57
Okuma Okuma:  1 dakika

Gülistan Doku soruşturması | Tuncay Sonel’in eşi dahil 15 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen adli süreçte deliller ve dijital verilere yönelik eylemleri nedeniyle incelemeye alındığı öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gülistan Doku soruşturması | Tuncay Sonel’in eşi dahil 15 şüpheli gözaltına alındı
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Dersim'de beş yılı aşkın süredir kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, Gülistan Doku'nun cep telefonuna müdahale edildiği iddia edilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusu bulunuyor.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen adli süreçte deliller ve dijital verilere yönelik eylemleri nedeniyle incelemeye alındığı öğrenildi.

Şüpheliler, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Gülistan Doku soruşturmasında şüphelilerin finansal hareketleri inceleniyor
Gülistan Doku soruşturmasında şüphelilerin finansal hareketleri inceleniyor
19 Temmuz 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Gülistan Doku Gülistan Doku davası Tuncay Sonel
ilgili haberler
Gülistan Doku soruşturmasında şüphelilerin finansal hareketleri inceleniyor
19 Temmuz 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasinda-suphelilerin-finansal-hareketleri-inceleniyor-321639
Gülistan Doku soruşturmasında gelişme: Emniyet ve jandarma araçlarının kayıtları istendi
16 Temmuz 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasinda-gelisme-emniyet-ve-jandarma-araclarinin-kayitlari-istendi-321547
Gülistan Doku soruşturması: Yeni gözaltılar olabilir
26 Haziran 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasi-yeni-gozaltilar-olabilir-320946
Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: “Gülistan Doku davası ve Dersim’deki kadınlara yönelik şiddetin takipçisiyiz”
12 Haziran 2026
/haber/barisa-ihtiyacim-var-kadin-inisiyatifi-gulistan-doku-davasi-ve-dersimdeki-kadinlara-yonelik-siddetin-takipcisiyiz-320488
HABER / İZLENİM
Gülistan Doku soruşturması sürerken Dersim’de yeni iddialar gündemde
9 Haziran 2026
/yazi/gulistan-doku-sorusturmasi-surerken-dersimde-yeni-iddialar-gundemde-320352
Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: Gülistan Doku’ya ne oldu sorusu hâlâ yanıt bekliyor
2 Haziran 2026
/haber/barisa-ihtiyacim-var-kadin-inisiyatifi-gulistan-dokuya-ne-oldu-sorusu-hala-yanit-bekliyor-320119
Gülistan Doku soruşturması: Aileden DNA örneği alınacak
30 Nisan 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasi-aileden-dna-ornegi-alinacak-319199
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gülistan Doku soruşturmasında şüphelilerin finansal hareketleri inceleniyor
19 Temmuz 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasinda-suphelilerin-finansal-hareketleri-inceleniyor-321639
Gülistan Doku soruşturmasında gelişme: Emniyet ve jandarma araçlarının kayıtları istendi
16 Temmuz 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasinda-gelisme-emniyet-ve-jandarma-araclarinin-kayitlari-istendi-321547
Gülistan Doku soruşturması: Yeni gözaltılar olabilir
26 Haziran 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasi-yeni-gozaltilar-olabilir-320946
Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: “Gülistan Doku davası ve Dersim’deki kadınlara yönelik şiddetin takipçisiyiz”
12 Haziran 2026
/haber/barisa-ihtiyacim-var-kadin-inisiyatifi-gulistan-doku-davasi-ve-dersimdeki-kadinlara-yonelik-siddetin-takipcisiyiz-320488
HABER / İZLENİM
Gülistan Doku soruşturması sürerken Dersim’de yeni iddialar gündemde
9 Haziran 2026
/yazi/gulistan-doku-sorusturmasi-surerken-dersimde-yeni-iddialar-gundemde-320352
Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: Gülistan Doku’ya ne oldu sorusu hâlâ yanıt bekliyor
2 Haziran 2026
/haber/barisa-ihtiyacim-var-kadin-inisiyatifi-gulistan-dokuya-ne-oldu-sorusu-hala-yanit-bekliyor-320119
Gülistan Doku soruşturması: Aileden DNA örneği alınacak
30 Nisan 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasi-aileden-dna-ornegi-alinacak-319199
Sayfa Başına Git