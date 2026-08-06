Gülistan Doku soruşturması: İki dalgıç tutuklandı

Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada iki dalgıç tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, baraj gölündeki arama çalışmalarında not ve makas bulduklarını beyan eden iki su altı dalgıcı, "suç delillerini karartma" suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturma dosyasına göre, 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta baraj gölünde bulunan ıslanmış kağıt parçaları üzerinde Gülistan Doku adına düzenlenmiş bir reçete ile "psikolojikmen bize baskı yaratıldığı" ifadesinin okunabildiği belirtildi. İki gün sonra düzenlenen başka bir tutanakta ise aynı bölgede yaklaşık 14 santimetre uzunluğunda bir makasın bulunduğu kaydedildi.

Ancak dosyaya giren bilirkişi raporunda, söz konusu kağıt parçalarının yaklaşık 14 metre derinlikte uzun süre bozulmadan kalmasının ve su akıntısıyla sürüklenmemesinin fiziksel olarak mümkün olmadığı yönünde değerlendirme yapıldı. Bu tespitlerin ardından delillerin bulunma süreci hakkında adli inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan iki su altı dalgıcı, çıkarıldıkları mahkemece "delil karartma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukat Çimen: Dosya yeni başlıyor

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen ise soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Gülistan Doku hakkında Polis Bilişim Ağı (POLNET) üzerinden yapılan sorgulamaların kaybolmasından 41 gün önce başladığını öne sürdü. Çimen, sorgulamaları yapanlar arasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruma ekibinde görev aldığı belirtilen polis Gökhan Ertok'un da bulunduğunu ve işlemlerin Tunceli Polis Evi'nden gerçekleştirildiğini iddia etti.

Hazırladıkları 108 kişilik "örtbas listesi"nden şimdiye kadar yalnızca 19 kişi hakkında işlem yapıldığını belirten Çimen, "Bütün çabamız Gülistan'ın cansız bedenine ulaşabilmek" dedi.

Çimen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk yazısında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in talimatları doğrultusunda kamu gücünün hukuka aykırı şekilde kullanıldığı yönünde değerlendirmelerin yer aldığını aktararak, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ile Şükrü Eroğlu'nun "Sonel'in şahsi ve yasa dışı amaçlarına hizmet eden, kamu hiyerarşisi dışında müstakil bir yapı gibi hareket ettikleri" yönünde tespitlere yer verildiğini söyledi. Çimen, soruşturmanın genişleyerek devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Gülistan Doku dosyasında süreç Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaybolduktan sonra ailesinin başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilen yeni bulgular doğrultusunda "kasten öldürme", "kasten öldürmeye yardım", "cinsel saldırı", "suç delillerini gizleme veya yok etme", "bilişim sistemine hukuka aykırı erişim", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlamalarıyla çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel, oğulları Mustafa Türkay Sonel, eski polis Gökhan Ertok, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile kamu görevlileri ve sivillerin de aralarında bulunduğu toplam 25 kişi tutuklandı. Firari şüpheli Umut Altaş ise daha sonra ABD'de gözaltına alındı. Soruşturmanın emniyet ayağında da aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser ve polis memurlarının bulunduğu 19 kişi hakkında işlem yapıldı. İki aşamada adliyeye sevk edilen şüphelilerden dokuzu tutuklanırken, diğerleri hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirleri uygulandı. Son olarak baraj gölünde bulunduğu öne sürülen not ve makasa ilişkin bilirkişi raporunun ardından iki su altı dalgıcının da tutuklanmasıyla, Gülistan Doku dosyasında delillerin karartıldığı iddialarına ilişkin soruşturma yeni bir aşamaya taşındı.

(EMK)