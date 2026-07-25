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YT: Yayın Tarihi: 25.07.2026 00:06 25 Temmuz 2026 00:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.07.2026 00:09 25 Temmuz 2026 00:09
Okuma Okuma:  2 dakika

Gülistan Doku soruşturması: Handan Sonel de tutuklandı

Bu tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 16'ya yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gülistan Doku soruşturması: Handan Sonel de tutuklandı
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet
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Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ile Doku'nun telefonuna müdahale edildiği iddia edilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca tutuklandı.

Dersim ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Dersim eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'unun jandarma ve emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Handan Sonel tutuklandı

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku dosyasındaki delillerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Doku Ailesi'nin avukatı Ali Çimen şu bilgiyi paylaştı:

"Gülistan DOKU dosyasında şüpheli Handan SONEL tutuklandı. Bu tutuklama ile birlikte dosyada toplam tutuklu sayısı 16 oldu. #Örtbas #Gülistandoku #Gülistandokunerede"

Bilişim şirketi sahibi de cezaevine gönderildi

Doku'nun cep telefonuna hukuka aykırı şekilde müdahale edildiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca da savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Aca, "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklandı.

Bu tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 16'ya yükseldi.

Korucubaşı Y.A.'nın sorgusu sürüyor

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski güvenlik korucubaşı Y.A.'nın ise savcılıktaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Haber Yeri
İstanbul
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