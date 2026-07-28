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YT: Yayın Tarihi: 28.07.2026 16:07 28 Temmuz 2026 16:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.07.2026 16:14 28 Temmuz 2026 16:14
Okuma Okuma:  2 dakika

Gülistan Doku soruşturmasında savcılıktan 'Karanlık İlişki Ağı' tespiti

Savcılık, şüpheliler Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu’nun yasal mevzuat ile kamu görevinin sınırlarını aşarak Tuncay Sonel’in şahsi ve illegal amaçlarına hizmet eden müstakil bir yapı gibi hareket ettiklerini, fiil üzerinde ortak hakimiyet kurarak "müşterek fail" sıfatıyla yer aldıklarını kaydetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gülistan Doku soruşturmasında savcılıktan 'Karanlık İlişki Ağı' tespiti
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*Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis Gökhan Ertok, dijital materyallerdeki mesajlaşmaların çözümlenmesi sonucu Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

*Üç şüpheli, bilişim suçları, hürriyeti kısıtlama, nitelikli yağma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamalarıyla tutuklandı.

*Adli bilişim incelemelerinde, Sonel'in Ertok'a sosyal medya hesaplarının kapatılması için yasadışı talimatlar verdiği, ödemelerin Eroğlu'nun hesabından yapıldığı, bir kullanıcının darp edildiği, evlere böcek yerleştirildiği ve yabancı uyruklu bir kadının yurt dışına gönderildiği tespit edildi. Savcılık, Ertok ve Eroğlu'nun Sonel'in illegal amaçlarına hizmet eden müşterek failler olarak hareket ettiklerini belirtti. Şüpheliler ifadelerinde suçlamaları reddetti.

Gülistan Doku soruşturması bugün de devam etti. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis Gökhan Ertok, Sonel’e ait dijital materyallerdeki mesajlaşmaların çözümlenmesi üzerine yeniden Erzurum Adliyesi’ne sevk edildi.

"Bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli yağma" ile "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılan her üç isim, Erzurum 1’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mezopotamya Ajansı’ndan Rukiye Payiz Adıgüzel’in haberine göre, savcılığın sevk yazısında, şüpheli Tuncay Sonel’e ait cihazlarda yapılan adli bilişim incelemeleri ve siber veri geri getirme işlemleri sonucunda soruşturmanın seyrini etkileyecek somut kriminal bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Sonel’in, şüpheli Gökhan Ertok’a yönelik talimat ve mesaj içeriklerinin incelendiği aktarılan yazıda, taraflar arasında kamu gücünün araç kılındığı hukuka aykırı ve "karanlık" bir ilişki ağının kurulduğu değerlendirmesine yer verildi.

"Eve böcek yerleştirildi"

Yazışma dökümlerine dayandırılan savcılık sevk yazısında, Sonel’in kendi aleyhine paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının tespiti ve kapatılması yönünde Ertok’a yasa dışı talimatlar verdiği, bu işlemler için gerekli ödemelerin ise koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun hesabı üzerinden transfer edildiği kaydedildi.

Dosyadaki detaylara göre, X platformunda Sonel hakkında paylaşım yapan bir kullanıcının fotoğrafını mesajla ileten Ertok’a, Sonel’in "Gereğini yaparsınız kardaş" yanıtını verdiği, ayrıca B.D.A. isimli bir kullanıcının darp edilmiş fotoğrafı ile evine böcek yerleştirildiğine dair bilgilerin de yazışmalarda yer aldığı aktarıldı.

"Müşterek fail" kavramı dosyada

Dökümanlarda yer alan diğer bulgularda ise Ertok’un yabancı uyruklu bir kadını uçağa bindirerek yurt dışına gönderdiğini, şahsın telefonuna el koyup takip edilebilir yeni bir cihaz verdiğini belirterek bu durumun masrafını Vali Sonel’den talep ettiği ve söz konusu paranın yine Eroğlu aracılığıyla gönderildiği ifade edildi.

Savcılık, şüpheliler Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu’nun yasal mevzuat ile kamu görevinin sınırlarını aşarak Tuncay Sonel’in şahsi ve illegal amaçlarına hizmet eden müstakil bir yapı gibi hareket ettiklerini, fiil üzerinde ortak hakimiyet kurarak "müşterek fail" sıfatıyla yer aldıklarını kaydetti.

Hakimlik aşamasında suçlamaları reddeden Tuncay Sonel, Ertok’tan sadece kendisine hakaret eden hesapların tespitini istediğini, ailesinin varlıklı olması sebebiyle zaman zaman şahsa harçlık gönderdiğini ve kendisinin de bir kurgu ile kandırıldığını öne sürerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Şükrü Eroğlu ise hesabından giden paraların Sonel’in talimatıyla transfer edildiğini, Ertok’un valiliğin sosyal medya hesaplarını yönetmesi ve etkileşimleri artırması nedeniyle kendisine harçlık verildiğini bildiğini söyledi. Eski polis Gökhan Ertok ise ifadesinde kimseyi darp etmediğini, Samsun’daki ev arama ve takip olaylarının tamamen para alabilmek için uydurduğu senaryolardan ibaret olduğunu iddia etti.

Haber Yeri
İstanbul
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