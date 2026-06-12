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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 12.06.2026 17:23 12 Haziran 2026 17:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.06.2026 17:31 12 Haziran 2026 17:31
Okuma Okuma:  3 dakika

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: “Gülistan Doku davası ve Dersim’deki kadınlara yönelik şiddetin takipçisiyiz”

“Üniversitelerde kadınların örgütlenme alanları kısıtlanırken, bazı yapıların rahatça faaliyet göstermesi dikkat çekmektedir."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: “Gülistan Doku davası ve Dersim’deki kadınlara yönelik şiddetin takipçisiyiz”
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, 6-7 Haziran tarihlerinde Dersim’de gerçekleştirdikleri buluşmaya ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Gülistan Doku dosyası, üniversitelerde kadınlara yönelik şiddet başlıkları ve cezasızlık tartışmalarına dikkat çekildi. İnisiyatif, farklı şehirlerden 50’yi aşkın kadının katılımıyla Dersim’de bir araya geldiklerini ve bu buluşmanın kadınların tanıklıklarını paylaşması açısından önemli olduğunu belirtti.

Cezasızlık

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, 6-7 Haziran tarihlerinde Dersim’de gerçekleştirdikleri buluşmaya ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Gülistan Doku dosyası, üniversitelerde kadınlara yönelik şiddet iddiaları ve cezasızlık tartışmalarına dikkat çekildi. İnisiyatif, farklı şehirlerden 50’yi aşkın kadının katılımıyla Dersim’de bir araya geldiklerini ve bu buluşmanın kadınların tanıklıklarını paylaşması açısından önemli olduğunu belirtti.

Açıklamada şöyle denildi:
“Gülistan Doku davasının, Dersim’de kadın öğrencilere yönelik erkek-devlet şiddetinin takipçisiyiz. Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi olarak Amed’den, Batman’dan, İstanbul’dan, Ankara’dan, Eskişehir’den, Malatya’dan 50’nin üzerinde kadın 6-7 Haziran’da Dersim’de bir araya geldik. 6 yıl boyunca üzeri örtülen Gülistan Doku cinayetinin açığa çıkardığı suç ilişkileri, sistematik erkek-devlet şiddeti ve bunun savaş politikalarıyla ilişkisine karşı birbirimizi duymak, ortak bir ses çıkarmak için bu yola çıktık.”

"Kampüsler kadınlar için yaşanabilir alanlar değil"

Açıklamada ayrıca Dersim’de yapılan görüşmelere ilişkin yer aldı: 
“Dersim Kadın Platformu’yla, kentteki sendikalarla, kurumlarla ve öğrencilerle buluştuk. Son on yılda barış sürecinin bitmesi ve artan baskılarla neler yaşadıklarını, Gülistan Doku dosyasını ve sonrasını, gündelik hayatlarını nasıl sürekli bir şiddet ve tehdit altında yaşadıklarını dinledik. Bir kez daha gördük ki Gülistan Doku’ya yaşatılanlar münferit değil.”

Açıklamada üniversitelerdeki ve kent yaşamındaki koşullara dair değerlendirmeler de şöyle aktarıldı:
“Öğrencilere yönelik sistematik şiddet, soruşturmalara ve bazı tutuklamalara rağmen devam ediyor. Kadınların gündelik hayatı erkek egemen bir baskı altında sürüyor. Her gün kadın cinayetleri yaşanırken, bu cinayetlerin önlenmesine dönük etkili politikalar geliştirilmiyor. Taşra üniversitelerinde öğrencileri kapsayan organize cinsel istismar ağlarına dair iddialar açık biçimde ortada duruyor.”

Açıklamada güvenlik politikaları ve Dersim’deki yaşam koşullarına ilişkin şu ifadeler yer aldı:
“Dersim’de güvenlikçi politikalar yaşamın her alanını kuşatmış durumda. Kentte öğrenci sayısına yakın hatta onu aşan güvenlik görevlisi bulunuyor. MOBESE kameraları ve kontrol noktalarıyla sürekli bir gözetim hali var. Bu durum bir güvenlik değil, kadınlar için güvensizlik üretmektedir. Sokaklar, yurtlar ve kampüsler kadınlar açısından yaşanabilir alanlar olmaktan uzaklaştırılmıştır.”

Şöyle denildi: 
“Üniversitelerde kadınların örgütlenme alanları kısıtlanırken, bazı yapıların rahatça faaliyet göstermesi dikkat çekmektedir. Öğrencilerin baskı ve tehditlerle karşı karşıya bırakıldığı, sosyal ve akademik yaşamlarının sınırlandığı görülmektedir. Kadın öğrenciler hem gündelik yaşamda hem de eğitim hayatında çok yönlü bir baskı altında yaşamaktadır.

“Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi olarak bu süreçte ortaya çıkan tüm iddiaların takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. Gerçek bir barışın ancak kadınlara yönelik şiddetin görünür kılınması ve cezasızlıkla mücadele edilmesiyle mümkün olduğuna dikkat çekiyoruz.”

10 ilden gelen kadınlar Dersim'den seslendi: Gerçek bir barış için erkek-devlet şiddeti son bulsun
10 ilden gelen kadınlar Dersim'den seslendi: Gerçek bir barış için erkek-devlet şiddeti son bulsun
7 Haziran 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Gülistan Doku Gülistan Doku davası Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi Dersim
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