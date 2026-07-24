Gülistan Doku soruşturmasında bir korucu tutuklandı

Dersim'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden korucu Fatih Özmen tutuklanırken, Okan Yarıcı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dersşm'de sürdürülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Okan Yarıcı ve korucu Fatih Özmen, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Tunceli Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının tamamlanmasıyla birlikte Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler hakkında karar verildi.

Hakimlik, Okan Yarıcı’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmederken, korucu Fatih Özmen’in ise "Suç delillerini yok etme" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Fatih Özmen, Erzurum Aziziye Cezaevi’ne gönderildi.

Gülistan Doku soruşturmasında iki kişi daha gözaltına alındı