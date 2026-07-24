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YT: Yayın Tarihi: 24.07.2026 08:41 24 Temmuz 2026 08:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.07.2026 08:46 24 Temmuz 2026 08:46
Okuma Okuma:  1 dakika

Gülistan Doku soruşturmasında bir korucu tutuklandı

Tutuklanan Fatih Özmen, Erzurum Aziziye Cezaevi’ne gönderildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gülistan Doku soruşturmasında bir korucu tutuklandı
Fotoğraf: Evrim Kepenek
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Dersim'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden korucu Fatih Özmen tutuklanırken, Okan Yarıcı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dersşm'de sürdürülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Okan Yarıcı ve korucu Fatih Özmen, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Tunceli Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının tamamlanmasıyla birlikte Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler hakkında karar verildi.

Hakimlik, Okan Yarıcı’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmederken, korucu Fatih Özmen’in ise "Suç delillerini yok etme" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Fatih Özmen, Erzurum Aziziye Cezaevi’ne gönderildi.

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(EMK)

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