Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok tutuklandıktan sonra ilk kez görüntülendi

Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada bugün tutuklu şüphelileri Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok cezaevine girdikten sonra ilk görüntülendi.

🔴CEZAEVİNE GİRDİKTEN SONRA İLK GÖRÜNTÜ…



Gülistan Doku soruşturmasının tutuklu şüphelileri Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok cezaevine girdikten sonra ilk görüntülendi. https://t.co/6xpFhvKCKl pic.twitter.com/BOSokxnDgL — İhsan Yalçın (@ihsanyalcinTR) July 27, 2026

Tutuklu üç ismin, kaldıkları cezaevinden Erzurum Adliyesi’ne sevk edildikleri öğrenildi. Sevkin arkasındaki iddialar ise şöyle: Eski Vali Tuncay Sonel’in bir kadını tehdit ettiği, telefonunu değiştirdiği, aracına takip cihazı yerleştirerek Türkiye’den gönderilmesini sağladığı öne sürülüyor. Her üç şüpheli de bu iddialarla ilgili yürütülen işlemler kapsamında hâkim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye getirildi.

Ayrıca, İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı Ertuğrul Aslan gözaltında. Aslan, dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürüydü.

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(EMK)