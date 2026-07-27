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YT: Yayın Tarihi: 27.07.2026 12:57 27 Temmuz 2026 12:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.07.2026 13:27 27 Temmuz 2026 13:27
Okuma Okuma:  1 dakika

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok tutuklandıktan sonra ilk kez görüntülendi

Tutuklu üç ismin, kaldıkları cezaevinden Erzurum Adliyesi’ne sevk edildikleri öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok tutuklandıktan sonra ilk kez görüntülendi
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Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada bugün tutuklu şüphelileri Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok cezaevine girdikten sonra ilk görüntülendi.

Tutuklu üç ismin, kaldıkları cezaevinden Erzurum Adliyesi’ne sevk edildikleri öğrenildi. Sevkin arkasındaki iddialar ise şöyle: Eski Vali Tuncay Sonel’in bir kadını tehdit ettiği, telefonunu değiştirdiği, aracına takip cihazı yerleştirerek Türkiye’den gönderilmesini sağladığı öne sürülüyor. Her üç şüpheli de bu iddialarla ilgili yürütülen işlemler kapsamında hâkim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye getirildi.

Ayrıca, İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı Ertuğrul Aslan gözaltında. Aslan, dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürüydü.

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(EMK)

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