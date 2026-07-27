Gülistan Doku soruşturması: 18 gözaltı
Gürlek, "Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir" dedi.
Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada bugün kolluk görevlilerine operasyon düzenleyen polis, 18 kişiyi gözaltına aldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu açıklamayı yaptı:
"Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır.”
Gülistan Doku soruşturmasında bir korucu tutuklandı
24 Temmuz 2026
Gülistan Doku soruşturması: Handan Sonel de tutuklandı
25 Temmuz 2026
Gülistan Doku soruşturmasında yeni delil ve tespitlere ulaşıldı
21 Temmuz 2026
(EMK)
ilgili haberler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.