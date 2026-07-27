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YT: Yayın Tarihi: 27.07.2026 09:59 27 Temmuz 2026 09:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.07.2026 10:02 27 Temmuz 2026 10:02
Okuma Okuma:  1 dakika

Gülistan Doku soruşturması: 18 gözaltı

Gürlek, "Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gülistan Doku soruşturması: 18 gözaltı
Fotoğraf: PİRHA
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Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada bugün kolluk görevlilerine operasyon düzenleyen polis, 18 kişiyi gözaltına aldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu açıklamayı yaptı:

"Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır.”

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(EMK)

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