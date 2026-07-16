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YT: Yayın Tarihi: 16.07.2026 12:16 16 Temmuz 2026 12:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.07.2026 12:23 16 Temmuz 2026 12:23
Okuma Okuma:  2 dakika

Gülistan Doku soruşturmasında gelişme: Emniyet ve jandarma araçlarının kayıtları istendi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında 5 Ocak 2020'de Dersim'de emniyet ve jandarmanın kullandığı tüm zırhlı araçlar ile bu araçlarda görev yapan personele ilişkin bilgi ve belgeleri istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gülistan Doku soruşturmasında gelişme: Emniyet ve jandarma araçlarının kayıtları istendi
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Dersim'de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilgi ve belge talebinde bulundu. Başsavcılık tarafından gönderilen "bilgi ve belge talebi" yazısında, dönemin Tunceli Valisi tutuklu Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma dosyasına eklenmek üzere, soruşturmaya konu olaya Tunceli Valiliği bünyesindeki emniyet ve jandarmaya ait zırhlı araçların da karışmış olabileceği ihtimaline dikkat çekildi.

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Araçların plakaları istendi

Sabah'ın haberine göre savcılık yazısında, 5 Ocak 2020 tarihinde il merkezinde emniyet ve jandarma birimlerince kullanılan Ejder Yalçın, Kirpi, Cobra, Akrep, Ural ve Shortland dahil tüm zırhlı araçların tespit edilerek liste halinde gönderilmesi istendi.

Tespit edilecek tüm zırhlı araçların ayırt edici özelliklerinin de istendiği yazıda, araçların plaka ve sivil plakaları ile renginin belirlenerek gönderilmesi talep edildi.

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Görevlilerin de tespit edilmesi istendi

Görevli personelin de tespit edilmesi istenen yazıda, tüm personelin açık kimlik ve sicil bilgilerinin belirlenmesi istenerek, olay tarihinde olay yeri ve yakın güzergahında (çevre yolları dahil) görevlendirilen, devriye atan veya geçiş hakkı bulunan tüm zırhlı araçların görev emirlerinin (GYS) temin edilerek gönderilmesi istendi.

Savcılık yazıda, giriş-çıkış ve nizamiye kayıtları kademe, şube ve nizamiye karakollarından 5 Ocak 2020 tarihindeki zırhlı araç giriş-çıkış defterlerinin aslına uygun onaylı suretlerinin çıkarılarak gönderilmesi talep etti.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Gülistan Doku Dersim Tuncay Sonel soruşturma
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