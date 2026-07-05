Basın örgütlerinden gazetecilerin gözaltına alınmasına tepkiler

NATO Zirvesi öncesi bugün gazeteci, avukat, akademisyen, öğrenci, sendikacı ve aktivistlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Polis, bianet ve Niha+ muhabirlerinden Abbas Vural’ı, T24 Dış Politika Editörü Buse Söğütlü’yü ve Oda TV Editörü Ceren Erdoğdu’yu sabah saatlerinde evlerine yaptığı baskınlarla gözaltına aldı.

Basın meslek örgütleri gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Abbas Vural'ın haberleri için tıklayın

TGC: Halkın haber alma hakkı hedef alınıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) yaptığı açıklamada gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmasının basın özgürlüğünü, düşünceyi ifade özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını engellediğini belirtti.

Gazetecilerin özgürlüğünden yoksun bırakılmasının yalnızca kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına müdahale etmediğini, toplumun haber alma hakkını da hedef aldığını vurgulayan TGC açıklamasında şöyle dedi:

“Ülke gündemini basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yapılan müdahalelerin belirlediği bir günü daha yaşıyoruz. Gazetecilerin gözaltına alınmasını kaygıyla karşılıyoruz. Gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmaları yalnızca iki gazetecinin kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına yönelik bir müdahale değildir. Bu uygulama aynı zamanda toplumun haber alma hakkını, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü de hedef almaktadır.

Gazeteci gerçeği araştırmak, doğrulamak, kamu yararını gözetmek, halkın bilgi edinme hakkını savunmak ve görevini hiçbir baskı altında kalmadan yerine getirmekle yükümlüdür. Gazetecilerin mesleki faaliyetleriyle bağlantılı biçimde özgürlüklerinden yoksun bırakılmaları hukuk devleti ilkesini zedeleyen ağır bir uygulamadır.

Gazetecilerin avukatlarıyla görüştürülmesini, tüm haklarının eksiksiz biçimde güvence altına alınmasını, haklarındaki gözaltı işlemlerine son verilmesini ve bir an önce serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.

Gazetecilerin kamu yararı için yürüttükleri haber ve yorum faaliyetleri nedeniyle baskı altına alınmaları, gözaltı tehdidiyle susturulmaya çalışılmaları kabul edilemez. Gazetecilik suç değildir. Yetkilileri, Anayasa’nın ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin ortaya koyduğu ilkelere uygun davranmaya; basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemekten vazgeçmeye çağırıyoruz.”

DİSK Basın-İş: Gazeteciler derhal serbest bırakılsın

DİSK Basın-İş de Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi yapılan operasyonlarda gazetecilerin gözaltına alınmasını kınadı.

Sendika, gazetecilere yönelik uygulamaların basın ve ifade özgürlüğüne açık müdahale olduğunu belirtti.

DİSK Basın-İş, “Halkın haber alma hakkını savunan gazetecilerin susturulmaya çalışılması demokratik toplum ilkeleriyle bağdaşmaz. Gazetecilik suç değildir. Gözaltına alınan gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.

RSF: Kör, keyfi ve gelişigüzel operasyonlar

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonlara tepki gösterdi.

Önderoğlu, “NATO Zirvesi öncesi girişilen kör, keyfi ve gelişigüzel operasyonlar gazetecilerin itibar ve güvenliğini açıkça tehdit ediyor. Yıldız Tar’ın tutuklanmasından sonra şimdi de Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu gözaltına alındı. Haberciye özgürlük!” ifadelerini kullandı.

(HA)