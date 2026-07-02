Gözaltına alınan Cumhuriyet muhabiri Gülnur Saydam serbest bırakıldı

Cumhuriyet muhabiri Gülnur Saydam, “Yurttaş meydana gelen saldırılar arasında yaşam mücadelesi veriyor: Çetelerin yeni adresi İstanbul’un gözde semti Göktürk mü?” başlıklı haberinin ardından dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Cumhuriyet’in aktardığına göre Saydam, Vatan Emniyet’e götürüldü. Burada kendisine, haberi gerekçe gösterilerek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması yöneltildi. İfadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi, daha sonra da serbest bırakıldı.

Saydam, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Arasalar kendim de giderdim ama savcılık talimatı ile hukuka aykırı şekilde evimden alınıp Vatan Emniyet’e getirildim. Yaklaşık 4 saatlik ifademin ardından serbest bırakıldım. Haberimin arkasındayım. Gazetecilik yapıp kamuoyunun sesini duyurmaya devam edeceğim” dedi.

Söz konusu haberde, İstanbul Göktürk’te yaşanan tehdit ve silahlı saldırı iddiaları ile yurttaşların endişeleri yer alıyordu. Haberde Emniyet’in “Göktürk’te faili meçhul tek bir suç kaydı bulunmamaktadır” açıklamasına da yer verilmişti.

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(HA)