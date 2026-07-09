TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MEDYA
DW: Dîroka Weşanê: 09.07.2026 12:16 9 Tîrmeh 2026 12:16
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.07.2026 12:18 9 Tîrmeh 2026 12:18
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Rojnameger Buse Sogutlu û Ceren Erdogdu hatin berdan

Edîtora nûçeyên derve ya T24ê Buse Sogutlu û edîtora Oda TVyê Ceren Erdogdu, piştî ku çar rojan di bin çavan de man, bi şertê kontrola edlî hatin berdan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Rojnameger Buse Sogutlu û Ceren Erdogdu hatin berdan

Edîtora nûçeyên derve ya T24ê Buse Sogutlu û edîtora Oda TVyê Ceren Erdogdu bi şertê kontrola edlî hatin berdan.

Rojnamegerên ku di çarçoveya operasyona beriya Lûtkeya NATOyê ya li Enqereyê de di 5ê Tîrmehê de hatibûn desteserkirin, piştî îfadeyên li dozgeriyê yên 8ê Tîrmehê, bi daxwaza kontrola edlî sewqî dadgehê hatin kirin. Dadgehê biryara berdana Sogutlu û Erdoğdu ya bi şertê kontrola edlî da.

Li aliyê din tê payîn ku nûçegihanê Niha+ê Abbas Vural ê ku ji bo bianetê jî nûçe çêdikirin, îro sewqî dadgehê were kirin.

Çar roj desteserkirî man

Sogutlu û Erdogdu, di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ve dihat rêvebirin de, di operasyonan de hatibûn desteserkirin.

Di van operasyonan de tevî rojnamegeran, parêzer, akademisyen û nûnerên saziyên sivîl jî hatibûn desteserkirin. Her deha hatibû ragihandina ku mafê hevdîtina girtiyan a bi parêzerên wan re ji bo 24 saetan hatiye sînordarkirin.

Saziyên pîşeyî yên rojnamevaniyê bertek nîşanî desteserkirina rojnamevanan dabûn.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
desteserkirina rojnamegeran Lûtkeya NATOyê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê