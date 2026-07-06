NATO Zirvesi öncesi 6 kentte protesto: Ankara'da 100'ü aşkın gözaltı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Samsun ve Çanakkale'de NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla kitlesel yürüyüşler düzenlendi. Ankara'daki eyleme polis müdahale ederken, TKP 100'ün üzerinde parti üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen protestolarda, NATO karşıtı sloganlar atıldı. TKP'nin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, Türkiye'nin farklı kentlerinde yürüyüşler düzenleyerek zirveyi protesto etti.

Ankara'da müdahale ve gözaltılar

Başkentte saat 17.00'de başlayan yürüyüşe polis müdahale etti. TKP, 100'ün üzerinde partilinin gözaltına alındığını duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, "Yasaklara ve baskılara rağmen Ankara'nın merkezinde NATO'ya karşı yürüdük. NATO'yu protesto etmek suç değil, onurdur" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da Dolmabahçe'ye yürüyüş

İstanbul'da binlerce kişi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanarak Dolmabahçe'ye yürüdü. "NATO'dan çıkılsın, üslere el konsun" yazılı pankartın taşındığı yürüyüşe, İstanbul'da bulunan NATO Karşıtı Uluslararası Zirve delegeleri de destek verdi.

Eylem boyunca "NATO defol bu memleket bizim", "Kahrolsun emperyalizm" ve "Üslere el konsun" sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Ankara'da gözaltına alınan partililere değinerek, hükümetin NATO Zirvesi öncesinde baskı politikaları uyguladığını savundu.

Okuyan, 1968'de ABD 6. Filo'suna karşı gerçekleştirilen protestoları hatırlatarak, "O dönemde bu ülkenin bağımsızlık mücadelesini büyütenler nasıl tarih yazdıysa, bugün de Türkiye'nin dört bir yanındaki devrimciler aynı kararlılığı gösteriyor" dedi.

Konuşmasında Filistin'deki gelişmelere ve NATO'nun bölgesel politikalarına da değinen Okuyan, zirvede alınacak kararların takipçisi olacaklarını belirterek mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

İzmir'de NATO Karargâhı'na yürüyüş

İzmir'de protestoların adresi Buca oldu. Şirinyer'de toplanan yurttaşlar, NATO Karargâhı'na yürüdü.

Burada konuşan TKP Merkez Komite Üyesi Senem Doruk İnam, zirve öncesinde yaşanan gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi. NATO'nun Türkiye'nin bağımsızlığı açısından tehdit oluşturduğunu savunan İnam, ülkenin NATO politikalarına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Samsun'da "Yankee Go Home" sloganları

Samsun'da Atakum Ömer Halisdemir Parkı'nda başlayan yürüyüş Lozan Parkı'nda sona erdi.

Basın açıklamasını yapan TKP Samsun İl Başkanı Tolga Kaan Ateşli, NATO'nun Türkiye'nin güvenliğini sağlamadığını, aksine ülkeyi emperyalist politikaların parçası haline getirdiğini öne sürdü. Ateşli, Türkiye'nin NATO üyeliğinin sona erdirilmesi ve yabancı askeri üslerin kapatılması gerektiğini savundu.

Çanakkale ve Adana'da da protestolar düzenlendi

Çanakkale'de Truva Atı önünde toplanan TKP üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri Saat Kulesi'ne kadar yürüdü. Adana'da ise İller Bankası Kavşağı'nda başlayan yürüyüşte "NATO Defol Bu Memleket Bizim" sloganları atıldı.

NATO'ya Hayır Koordinasyonu'ndan çağrı

NATO'ya Hayır Koordinasyonu da İstanbul Kadıköy'de düzenlediği yürüyüşle NATO Zirvesi'ni protesto etti.

İskele Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında konuşan Koordinasyon üyesi Serkan Genç, zirve öncesinde yaşanan gözaltı ve tutuklamaları eleştirerek, NATO'nun yeni savaş politikalarını hayata geçirmeyi hedeflediğini öne sürdü.

Açıklamada, "Tüm NATO üsleri kapatılsın, Türkiye NATO'dan derhal çıksın" çağrısı yapılırken, gözaltına alınanların serbest bırakılması talep edildi.

Yürüyüş, yapılan konuşmalar ve sloganların ardından sona erdi.