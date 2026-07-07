Gazeteciler Hazar Dost ve Kayhan Ayhan gözaltında

İstanbul'da iki gazeteci pazartesi gecesi gözaltına alındı. Bağımsız dijital haber mecrası Ortak'ta araştırmaları yayımlanan Hazar Dost, akşam saatlerinde 2018'de katıldığı iddia edilen bir eylem gerekçesiyle gözaltına alındı.

BirGün gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan da İstanbul’da evinde gözaltına alındı. Ayhan’ın “halkı yanıltıcı bilgiyi yayma” suçlamasıyla gözaltına alındığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildiği öğrenildi.

Manavda gözaltı

Gazeteci Doğu Eroğlu, sosyal medya hesabından Dost’un oturduğu semtte alışveriş yaptığı manavda dört polis tarafından gözaltına alındığını söylediğini yazdı.

Eroğlu, sosyla medya paylaşımında Hazar Dost’un gözaltına alınma gerekçesinin, daha önce yerel mahkemece hükme bağlanan ancak istinaftan dönen bir dosyadaki “eksik ifade”si olduğunu duyurdu.

Eroğlu, Dost’un çağrılması halinde her an ifade vermeye gidebileceğinin nöbetçi savcılığa iletilmesine karşın, talebin reddedildiğini yazdı. Geceyi semt karakolunda geçirecek olan Dost, Salı sabahı Küçükçekmece Adliyesi’nde mahkemeye çıkacak. .

Birgün muhabiri Ayhan'a İBB davası haberlerinden gözaltı

BirGün gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan'ın gözaltına alındığı da X hesabından yaptığı “Evime polis geldi gözaltına alınıyorum” paylaşımı sayesinde öğrenildi.

BirGün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasını ilk celseden beri takip eden Ayhan’ın “halkı yanıltıcı bilgiyi yayma” suçlamasıyla gözaltına alındığını aktardı.

Ayhan’ın Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.

(AEK)