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YT: Yayın Tarihi: 07.07.2026 00:47 7 Temmuz 2026 00:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.07.2026 02:26 7 Temmuz 2026 02:26
Okuma Okuma:  1 dakika

Gazeteciler Hazar Dost ve Kayhan Ayhan gözaltında

Gazeteci Hazar Dost, 2018'de katıldığı bir eylem gerekçe gösterilerek manavdan alışveriş yaparken gözlatına alındı. BirGün muhabiri Kayhan Ayhan da İstanbul’da evinde gözaltına alındığını sosyal medya hesabından "Gözaltına alınıyorum" mesajıyla duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteciler Hazar Dost ve Kayhan Ayhan gözaltında
Gazeteciler Kayhan Ayhan (solda) ve Hazar Dost/Kolaj: ChatGPT

İstanbul'da iki gazeteci pazartesi gecesi gözaltına alındı. Bağımsız dijital haber mecrası Ortak'ta  araştırmaları yayımlanan Hazar Dost, akşam saatlerinde 2018'de katıldığı iddia edilen bir eylem gerekçesiyle gözaltına alındı.

BirGün gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan da İstanbul’da evinde gözaltına alındı. Ayhan’ın “halkı yanıltıcı bilgiyi yayma” suçlamasıyla gözaltına alındığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildiği öğrenildi.  

Manavda gözaltı

Gazeteci Doğu Eroğlu, sosyal medya hesabından Dost’un oturduğu semtte alışveriş yaptığı manavda dört polis tarafından gözaltına alındığını söylediğini yazdı. 

Eroğlu, sosyla medya paylaşımında Hazar Dost’un gözaltına alınma gerekçesinin, daha önce yerel mahkemece hükme bağlanan ancak istinaftan dönen bir dosyadaki “eksik ifade”si olduğunu duyurdu. 

Eroğlu, Dost’un çağrılması halinde her an ifade vermeye gidebileceğinin nöbetçi savcılığa iletilmesine karşın, talebin reddedildiğini yazdı. Geceyi semt karakolunda geçirecek olan Dost, Salı sabahı Küçükçekmece Adliyesi’nde mahkemeye çıkacak. .

Birgün muhabiri Ayhan'a İBB davası haberlerinden gözaltı 

BirGün gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan'ın gözaltına alındığı da  X hesabından yaptığı “Evime polis geldi gözaltına alınıyorum” paylaşımı sayesinde öğrenildi.

BirGün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasını ilk celseden beri takip eden Ayhan’ın “halkı yanıltıcı bilgiyi yayma” suçlamasıyla gözaltına alındığını aktardı.

Ayhan’ın Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteci gözaltıları hazar dost Kayhan Ayhan Birgün Ortak
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/haber/birgun-editoru-kayhan-ayhana-yeni-sorusturma-313379
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8 Aralık 2021
/haber/antalya-da-gozaltina-alinan-halk-tv-muhabiri-serbest-birakildi-254474
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