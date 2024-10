Fuat Keyman kimdir?

Siyaset bilimci, yazar. Bilim Akademisi üyesi, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi'nin yöneticiydi.

Demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye’nin dış politikası ve sivil toplumun gelişimi konularında uzmanlaştı.

Akil İnsanlar Heyeti üyesi olarak ‘Çözüm Sürecinde’ görev aldı. Prestijli birçok ulusal ve uluslararası kuruluşun danışma kurulu üyeliğini yürüttü. Çok sayıda önemli uluslararası akademik derginin yayın kurulunda da görev yaptı.

18 Ekim 2024'te kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti

1958'de doğdu. 1981’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’ni bitirdi. Ardından aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

1984’te Doktora için Kanada’ya gitti. Carleton Üniversitesi’nde ‘Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset’ üzerine araştırmalar yaptı. Bir süre bu üniversitede çalıştı.

Türkiye’e döndükten sonra üniversitelerde ders vermeye başladı. 1994-2002 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde, 2002-2010 yılları arasında da Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde ders verdi. Ardından Sabancı Üniversitesi’ne geçti, okulun rektör yardımcılığını üstlendi.

Wellesley College ve Harvard Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. AB Çerçeve Programı ile Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Türkiye Konseyi’nden birçok prestijli hibe aldı. Peter Berger ve Samuel Huntington’ın Çoklu Küreselleşmeler, CIVICUS ve Türkiye’de Sivil Toplumun Haritalandırılması gibi çeşitli projelerin araştırma direktörlüğünü yürüttü.

Türkiye’de sosyal ve siyasal eğilimler, Anadolu şehirlerinin kentsel dönüşümü ve birlikte yaşamak üzerine kapsamlı araştırmalar yaptı.

Yirmiden fazla kitabın yazarı ve editörü. Ayrıca Third World Quarterly, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Journal of Democracy, European Journal of Social Theory, Theory Culture & Society ve Review of International Political Economy’nin de aralarında bulunduğu prestijli uluslararası dergilerde çok sayıda makale yazdı. Yazdığı veya editörlüğünü yaptığı bazı kitapları şöyle:

Istanbul: Living with Difference in a Global City (Nora Fisher-Onar ve Susan C. Pearce ile beraber, 2018) (İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıklarla Birlikte Yaşamak),

Turkey, The Arab Spring and Beyond (Bülent Aras ile beraber, 2016) (Türkiye, Arap Baharı ve Ötesi);

Global Turkey in Europe 3: Democracy, Trade, and the Kurdish Question in Turkey-EU Relations (2015) (Avrupa’da Küreselleşen Türkiye 3: Demokrasi, Ticaret, ve Kürt Sorununun Türkiye-AB İlişkilerindeki Yeri);

Democracy, Identity and Foreign Policy in Turkey (Şebnem Gümüşçü ile beraber, 2014) (Türkiye’de Demokrasi, Kimlik ve Dış Politika);

Global Turkey in Europe 2: Energy, Migration, Civil Society and Citizenship Issues in Turkey-EU Relations (2014) (Avrupa’da Küreselleşen Türkiye 2: Türkiye-AB İlişkilerinde Enerji, Göç, Sivil Toplum ve Vatandaşlık);

Global Turkey in Europe: Political, Economic, and Foreign Policy Dimensions of Turkey’s Evolving Relationship with the EU (2013) (Avrupa’da Küreselleşen Türkiye: Gelişmekte Olan Türkiye-AB İlişkilerinin Siyasal, Ekonomik ve Dış Politika Yönleri);

Türkiye’nin Yeniden İnşası (Remaking Turkey, 2013);

Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey (Ayşe Kadıoğlu ile beraber, 2011) (İç içe Çatışmalar: Türkiye’de Milliyetçilik );

Cities: The Transformation of Anatolia, the Future of Turkey (2010) (Kentler: Anadolu’nun Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği);

Competing Nationalism in Turkey (2010) (Türkiye’de Milliyetçilik), Turkey in a Globalizing World (2010) (Küreselleşen Dünyada Türkiye);

Remaking Turkey, Globalization, Alternative Modernities and Democracy (2008) (Türkiye’nin Yeniden-İnşası: Küreselleşme, Alternatif Moderniteler, Demokrasi);

Turkish Politics in a Changing World (Ziya Öniş ile beraber, 2007) (Değişen Dünyada Türk Siyaseti);

Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences (2005)(Küreselleşen Dünyada Vatandaşlık: Avrupa Soruları, Türkiye Deneyimleri) ve Changing World, Transforming Turkey (2005) (Değişen Dünya, Türkiye’nin Dönüşümü)

(HA)