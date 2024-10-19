ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Ekim 2024 16:10
 ~ Son Güncelleme: 19 Ekim 2024 16:10
1 dk Okuma

Prof. Dr. Fuat Keyman son yolculuğuna uğurlandı

Siyaset bilimci ve yazar Keyman'ın cenazesi, defnedilmek üzere Çanakkale'ye götürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Prof. Dr. Fuat Keyman son yolculuğuna uğurlandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fuat Keyman için Şişli Teşvikiye Camii'nde bugün cenaze töreni düzenlendi.

Kanser tedavisi görürken 66 yaşında hayatını kaybeden Sabancı Üniversitesi Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Bilim Akademisi üyesi Keyman için öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Fuat Keyman kimdir?
Fuat Keyman kimdir?
18 Ekim 2024

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, törene Keyman'ın ailesinin yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, eski CHP milletvekili Hurşit Güneş, yazar Soli Özel, gazeteci Fehmi Koru, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ve avukat Kezban Hatemi ile Keyman’ın yakınları katıldı.

Törenin ardından Keyman'ın cenazesi defnedilmek üzere Çanakkale'ye götürüldü.

Fuat Keyman'la ilgili bianet'te yayımlanan haberler için tıklayın. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Fuat Keyman
ilgili haberler
Fuat Keyman kimdir?
18 Ekim 2024
/haber/fuat-keyman-kimdir-300861
Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti
18 Ekim 2024
/haber/prof-dr-fuat-keyman-hayatini-kaybetti-300860
PROF. KEYMAN CHP'Lİ GÜLER'İN SÖZLERİNİ YORUMLADI
"Türkler Kürtlerle Eşitlik İstiyor mu?"
25 Ocak 2013
/haber/turkler-kurtlerle-esitlik-istiyor-mu-143873
Uras, Şenatalar ve Keyman "Yeni Sol Parti" Çalışmalarını Anlattı
1 Aralık 2009
Prof. Dr. KEYMAN'la değerlendirme
"CHP'nin Dönüşümü Solun Ne Kadar Zorladığına Bağlı"
22 Aralık 2008
/haber/chp-nin-donusumu-solun-ne-kadar-zorladigina-bagli-111508
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Fuat Keyman kimdir?
18 Ekim 2024
/haber/fuat-keyman-kimdir-300861
Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti
18 Ekim 2024
/haber/prof-dr-fuat-keyman-hayatini-kaybetti-300860
PROF. KEYMAN CHP'Lİ GÜLER'İN SÖZLERİNİ YORUMLADI
"Türkler Kürtlerle Eşitlik İstiyor mu?"
25 Ocak 2013
/haber/turkler-kurtlerle-esitlik-istiyor-mu-143873
Uras, Şenatalar ve Keyman "Yeni Sol Parti" Çalışmalarını Anlattı
1 Aralık 2009
Prof. Dr. KEYMAN'la değerlendirme
"CHP'nin Dönüşümü Solun Ne Kadar Zorladığına Bağlı"
22 Aralık 2008
/haber/chp-nin-donusumu-solun-ne-kadar-zorladigina-bagli-111508
Sayfa Başına Git