Prof. Dr. Fuat Keyman son yolculuğuna uğurlandı

Siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fuat Keyman için Şişli Teşvikiye Camii'nde bugün cenaze töreni düzenlendi.

Kanser tedavisi görürken 66 yaşında hayatını kaybeden Sabancı Üniversitesi Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Bilim Akademisi üyesi Keyman için öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Fuat Keyman kimdir?

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, törene Keyman'ın ailesinin yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, eski CHP milletvekili Hurşit Güneş, yazar Soli Özel, gazeteci Fehmi Koru, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ve avukat Kezban Hatemi ile Keyman’ın yakınları katıldı.

Törenin ardından Keyman'ın cenazesi defnedilmek üzere Çanakkale'ye götürüldü.

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