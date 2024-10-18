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Yayın Tarihi: 18 Ekim 2024 11:32
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2024 11:49
1 dk Okuma

Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti

Keyman, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti

Siyaset bilimci, yazar Prof. Dr. Fuat Keyman 65 yaşında hayatını kaybetti. Keyman bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Bilim Akademisi üyesi, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve uluslararası ilişkiler profesörü olan Fuat Keyman aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi'nde yöneticisiydi.

Keyman, demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplum gelişimi konularındaki uzmanlığıyla biliniyordu.

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Fuat Keyman kimdir?
Fuat Keyman kimdir?
Bugün 11:38

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Fuat Keyman
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