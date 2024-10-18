Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti

Siyaset bilimci, yazar Prof. Dr. Fuat Keyman 65 yaşında hayatını kaybetti. Keyman bir süredir kanserle mücadele ediyordu.
Bilim Akademisi üyesi, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve uluslararası ilişkiler profesörü olan Fuat Keyman aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi'nde yöneticisiydi.
Keyman, demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplum gelişimi konularındaki uzmanlığıyla biliniyordu.
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(HA)