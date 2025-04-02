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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 2 Nisan 2025 10:45
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2025 10:49
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ABD’li oyuncu Val Kilmer hayatını kaybetti

“Top Gun” ve “Batman Forever” gibi filmlerle tanınan oyuncu Val Kilmer, 65 yaşındaydı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD’li oyuncu Val Kilmer hayatını kaybetti
Fotoğraf: pagesix.com

ABD’li oyuncu Val Kilmer, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Val Kilmer’ın kızı Mercedes Kilmer yaptığı açıklamada, babasının bir süredir zatürreyle mücadele ettiğini belirtti.

Mercedes Kilmer, babasının bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade ederek, 2014’te gırtlak kanserine yakalandığını ancak daha sonra iyileştiğini aktardı.

Aralık 1959’da Los Angeles’ta doğan ve Hollywood filmleriyle tanınan Val Kilmer, “Top Secret!” (1984) ve “Real Genius” (1985) gibi komedilerle sinemaya adım attı.

“Top Gun” (1986) filmindeki “Iceman” rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Kilmer, 1995 yapımı “Batman Forever” filminde Bruce Wayne/Batman rolüyle geniş kitlelere ulaştı.

Val Kilmer kimdir?
Val Kilmer kimdir?
2 Nisan 2025

(VC) 

Haber Yeri
İstanbul
Val Kilmer Hollywood
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Val Kilmer kimdir?
2 Nisan 2025
/haber/val-kilmer-kimdir-306047
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