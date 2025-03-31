Anjiyo olan Mahir Polat yeniden cezaevine götürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) dönük operasyon kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 27 Mart’ta hastaneye kaldırılmıştı.

Silivri Cezaevi’nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan Polat, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderildi. Cezaevinden ambulansla getirildiği Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün anjiyo olan Polat’ın, tedavisi tamamlandı.

Polat, emniyet ve savcılık ifadesinde yaşadığı sağlık sorunlarından söz etmiş ve bunun dikkate alınmasını talep etmişti.

Gözaltına alınmadan iki hafta önce anjiyo olduğunu ve toplam altı stent takıldığını belirten Polat, "Bunun dışında iki damarımda tıkanıklık mevcuttur" demişti.

Yeni bir anjiyo planlandığını ve tedavisinin devam ettiğini, kullandığı ilaçlar olduğunu söyleyen Polat, şunları söylemişti: "Tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur.”

Daha önce tiroid kanserini atlatan ve düzenli PET çekimleriyle kanser taraması yapılan Polat, aynı zamanda hiper tansiyon ve şeker hastası.