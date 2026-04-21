Ermeni gençler haberi: Savcı Tuğçe Yılmaz’a ceza istedi

Türkiyeli Ermeni gençlerle yaptığı söyleşi nedeniyle hakkında “Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılamak (TCK 301)” iddiasıyla dava açılan bianet editörü Tuğçe Yılmaz’ın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü.

Çağlayan’daki İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada Yılmaz hazır bulundu. Müdafiliğini üstlenen avukat Deniz Yazgan ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nden (MLSA) avukat Hazal Sürmeli duruşmaya katıldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret duruşmayı izleyenler arasındaydı.

Duruşmada hakiminin ve savcısının değiştiği görüldü. İlk celsede Yılmaz iddianameye karşı savunma yapmıştı. Bunun üzerine savcılık makamı iddianame ile paralel bir şekilde cezalandırma talepli mütalaa sundu.

Yılmaz ve Yazgan mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti. Hakim de duruşmayı 20 Ekim saat 10.00’a bıraktı.

Tuğçe Yılmaz, TCK 301'den hakim karşısında: "Yargılanmak istenen mesleğimdir"

Yılmaz'a CİMER ihbarıyla dava açılmasına neden olan söyleşisi: Türkiyeli Ermeni gençler anlatıyor: 109 yıldır süren yas

