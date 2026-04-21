ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.04.2026 14:49 21 Nisan 2026 14:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.04.2026 14:57 21 Nisan 2026 14:57
Okuma Okuma:  1 dakika

Ermeni gençler haberi: Savcı Tuğçe Yılmaz’a ceza istedi

Türkiyeli Ermeni gençlerle yaptığı söyleşi nedeniyle TCK 301’den yargılanan bianet editörü Tuğçe Yılmaz hakkında savcı ceza talep etti. Mahkeme, savunma için süre vererek duruşmayı 20 Ekim’e erteledi.

Hikmet Adal

ENRead in English
Görseli Büyüt
Türkiyeli Ermeni gençlerle yaptığı söyleşi nedeniyle hakkında “Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılamak (TCK 301)” iddiasıyla dava açılan bianet editörü Tuğçe Yılmaz’ın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü.

Çağlayan’daki İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada Yılmaz hazır bulundu. Müdafiliğini üstlenen avukat Deniz Yazgan ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nden (MLSA) avukat Hazal Sürmeli duruşmaya katıldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret duruşmayı izleyenler arasındaydı.

Duruşmada hakiminin ve savcısının değiştiği görüldü. İlk celsede Yılmaz iddianameye karşı savunma yapmıştı. Bunun üzerine savcılık makamı iddianame ile paralel bir şekilde cezalandırma talepli mütalaa sundu.

Yılmaz ve Yazgan mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti. Hakim de duruşmayı 20 Ekim saat 10.00’a bıraktı.

2 Aralık 2025

Yılmaz'a CİMER ihbarıyla dava açılmasına neden olan söyleşisine aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

24 Nisan 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
TCK 301 tuğçe yılmaz
x.com/HikmetAdal [email protected]
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git