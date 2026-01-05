Savcı yazı yazmayı suç saydı, bianet editörü Tuğçe Yılmaz’a hapis cezası istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bianet editörü Tuğçe Yılmaz ile gazeteciler Erdoğan Alayumat, Suzan Demir, Taylan Abatan, Gülcan Dereli, çevirmen Serap Güneş ve sosyolog Berfin Atlı hakkında yürütülen davada esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcı Muhammet Yağcı, sanıkların Almanya merkezli yayın yapan Yeni Özgür Politika ve PolitikArt’ta yayımlanan yazıları ve bu yazılar karşılığında aldıkları telif ücretleri nedeniyle “silahlı terör örgütüne yardım” suçunu işlediğini ileri sürdü ve TCK 220/7 delaletiyle 314/2 kapsamında ayrı ayrı hapis cezası talep etti.

Savcı, gazetenin kullandığı dili gerekçe yaptı

Davada ilk duruşma 9 Aralık 2025’te görülmüş ve sanık isimler iddianameye karşı savunma yapmıştı.

Celse arasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan mütalaada savcı, basın özgürlüğünün sınırsız olmadığını savundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Leyla Zana ve Kamil Tekin Sürek kararlarına atıf yaparak, ulusal güvenlik ve toprak bütünlüğü gerekçeleriyle basın özgürlüğüne sınırlama getirilebileceğini ileri sürdü.

Yeni Özgür Politika gazetesinin ve eki PolitikArt’ın PKK/KCK ile bağlantılı yayın organları olduğunu iddia etti. Mütalaada, bu yayınların “örgüt propagandası” içerdiğini, örgüt yöneticilerinin yazılarına yer verdiğini ve güvenlik güçlerini hedef alan bir dil kullandığını öne sürdü.

Savcı, bu nedenle söz konusu yayınlarda yürütülen faaliyetlerin “normal basın faaliyeti” olarak görülemeyeceğini savundu.

“Yazmanın örgüte yardım anlamına geldiğini” savundu

Savcı, sanıkların Yeni Özgür Politika ve PolitikArt’a yazı ve içerik göndermesini, bu yayınların sürekliliğine katkı sunmak olarak değerlendirdi. Mütalaada, sanıkların bu yolla örgütün amaç ve hedeflerinin kitlelere ulaştırılmasına aracılık ettiğini, basın gücünü “illegal” biçimde kullandığını ve örgütün şiddet eylemlerine yönelik sempatiyi artırdığını iddia etti.

Savcıya göre sanıklar, aldıkları telif ödemeleriyle örgütle “para ilişkisi” kurdu ve bu ilişki, silahlı terör örgütüne yardım suçunun oluşması için yeterli oldu.

Yardım suçunun yalnızca maddi destekle sınırlı olmadığını savunan savcı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu içtihadına dayanarak, örgütün faaliyetlerinin sürmesine katkı sunan her eylemin bu suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Hapis cezası talebi

Savcı, tüm bu gerekçelerle Tuğçe Yılmaz ile Erdoğan Alayumat, Suzan Demir, Taylan Abatan, Gülcan Dereli, Serap Güneş ve Berfin Atlı’ya 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Dava, 17 Şubat’ta görülecek duruşmayla devam edecek. Duruşmada sanıklar savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapacak. Savunmaların ardından mahkeme nihai kararını açıklayacak.

Ne olmuştu? Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında polis, 26 Kasım'da İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Batman'da çoğunluğu gazeteci olmak üzere yazar, şair, karikatüristlerin evine baskın düzenledi, ilk etapta sekiz kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz ile Roza Metina, Erdoğan Alayumat, Hamza Kaan (Bilge Aksu), Ahmet Sümbül, Bilal Seçkin, Mehmet Ücar, Havin Derya ve Suzan Demir vardı. Ayrıca yönetmen Ardin Diren, şair Hicri İzgören, yazar/çevirmen Ömer Barasi, karikatürist Doğan Güzel, fotoğraf sanatçısı Emrah Kelekçier, yayınevi koordinatörü Baver Yoldaş, KHK’lı akademisyen Abdurrahman Aydın, LGBTİ+ aktivisti Berfin Atlı ve Serap Güneş gözaltındaki diğer isimlerdi. Gözaltına alınanlar arasındaki Mehmet Uçar ve Hamza Kaan (Bilge Aksu) tutuklandı. Diğer isimler dört gün gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Tutuklanan iki isim hakkında hazırlanan iddianame, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ancak daha sonra tensiple yetkisizlik kararı verdi. Gazetecilerin dosyası ayrılarak gözaltına alındıkları şehirlerdeki mahkemelere gönderildi. İddianamede, gazetecilerin yaptığı haberler ve sanal paylaşımları ile çalıştıkları kurumlardan aldıkları "telif hakkı" ücretleri suçlama konusu yapıldı. İki isim 3 Temmuz ve 8 Temmuz’da görülen ilk duruşmalarda tahliye edildi. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Bilal Seçkin için de “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

(HA)