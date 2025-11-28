ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Kasım 2025 11:37
 ~ Son Güncelleme: 28 Kasım 2025 13:36
3 dk Okuma

bianet editörü Tuğçe Yılmaz’a TCK 301’den dava: İlk duruşma 2 Aralık’ta

Yaptığı haber nedeniyle hakkında dava açılmasını “Gazeteciliğe yönelik gözdağı” olarak nitelendiren Yılmaz “Her zaman sesi duyulmayan insanların ve hayvanların sesi olmaya çalıştım” dedi.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
bianet editörü Tuğçe Yılmaz’a TCK 301’den dava: İlk duruşma 2 Aralık’ta
Fotoğraf: Korcan Uğur / bianet

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiyeli Ermeni gençlerle yaptığı söyleşiyi konu alan haberi nedeniyle bianet editörü Tuğçe Yılmaz hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesi uyarınca dava açtı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, savcılığın hazırladığı iddianameyi kabul ederek ilk duruşma tarihini 2 Aralık saat 14.30 olarak belirledi.

Yılmaz, “Türkiyeli Ermeni gençler anlatıyor: 109 yıldır süren yas” başlıklı haberi nedeniyle “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak” suçlamasıyla yargılanacak.

Türkiyeli Ermeni gençler anlatıyor: 109 yıldır süren yas
Türkiyeli Ermeni gençler anlatıyor: 109 yıldır süren yas
24 Nisan 2024

"Gözaltı gerekçemi adliyeye götürülürken öğrendim"

Hakkında açılan davaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, soruşturmanın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan ihbar üzerine başladığını hatırlattı. Gözaltına alınış biçimindeki usulsüzlüklere dikkat çekti:

“Bir gazeteci olarak haber yaptığım için yargılanıyorum. Üstelik CİMER’e yapılan 'bianet isimli internet sitesinde 1915 olayları için (soykırım) tabiri kullanılarak halk kin ve düşmanlığa teşfik ediliyor ayrıca aynı haber sitesinde terör seviciliği ve terör propagandası yapılıyor' şeklindeki bir ihbarla. Beni ihbar eden kişinin kim olduğu, niyeti ya da cezai ehliyeti olup olmadığı dahi belirsiz.

3 Haziran 2024 akşamı evime dönerken polisler tarafından durduruldum ve bir gece karakolda tutuldum. Ardından, suçlu gibi yüz tanıma sistemiyle bir süre izlendiğimi öğrendim. Ancak bir gün sonra, adliyeye sevk edilirken 24 Nisan 2024 tarihli bir haberim nedeniyle gözaltına alındığım söylendi.

O ana dek gözaltı gerekçem bile açıklanmamıştı. Dolayısıyla kendimi savunma hakkım ciddi şekilde kısıtlandı. Sonrasında da yasal sınırlar aşılmış olmasına rağmen hakkımda dava açıldığı tebliğ edildi.

"Açık bir gözdağı"

Yılmaz, yalnızca yaptığı bir haber nedeniyle yargılanıyor olmasının gazetecilik alanında caydırıcı bir etki yaratacağına işaret etti:

“Bugün demokratikleşme tartışmalarının sürdüğü bir dönemde, yalnızca yaptığım bir haber nedeniyle yargılanıyor olmam mesleğimiz açısından açık bir gözdağı niteliği taşıyor. Çünkü çıkış noktası bir CİMER ihbarıysa, bu seçici yaklaşımın, Dilovası’nda yanarak ölen ikisi çocuk yedi kişinin çalıştığı fabrikanın defalarca ihbar edilmesine rağmen neden uygulanmadığını da sorguluyorum.”

TCK 301’in “muğlak” bir madde olduğunu belirten Yılmaz, haberlerinde kimseyi hedef göstermediğini ve aksine sesi duyulmayanlara alan açmaya çalıştığını da ekledi:

“Sadece mesleğini doğru yapmak; her gün aynı merak ve heyecanla işini sürdürmek isteyen biri olarak, bu muğlak maddeden yargılanmamın hukuki bir dayanağı olmadığını düşünüyorum. Haberlerime bakıldığında, bugüne dek kimseyi aşağılamadığım ve onurunu kırmadığım açıkça görülebilir. Aksine, her zaman sesi duyulmayan, görmezden gelinen ve toplumda kendini aşağılanmış hisseden insanların ve hayvanların sesini duyurmaya çalıştım.”

"Toplumsal barış açısından ikircikli bir durum"

Yılmaz sözlerini “Gazetecilerin gözaltına alınmasına ve yargılanmasına alışmamaya çalışıyorum ve 2 Aralık’taki duruşmamda beraat alacağıma inanıyorum. Çünkü hâlâ haberlerimiz nedeniyle yargılanıyor olmamız, toplumsal barış açısından ciddi bir ikircikli durumu ortaya koyuyor.” ifadeleriyle sonlandırdı.

bianet editörü Tuğçe Yılmaz serbest bırakıldı
CMK'YE GÖRE GÖZALTI USULSÜZ
bianet editörü Tuğçe Yılmaz serbest bırakıldı
3 Haziran 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
TCK 301 tuğçe yılmaz gazeteci yargılamaları
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
ilgili haberler
Zımnen ilga edilen normun hortlatılması
12 Haziran 2025
/haber/zimnen-ilga-edilen-normun-hortlatilmasi-308325
BİANET EDİTÖRÜ YILMAZ'IN GÖZALTINA ALINMASI
"Yargının gazetecilere yönelik keyfiliği çığırından çıktı"
4 Haziran 2025
/haber/yarginin-gazetecilere-yonelik-keyfiligi-cigirindan-cikti-308053
CMK'YE GÖRE GÖZALTI USULSÜZ
bianet editörü Tuğçe Yılmaz serbest bırakıldı
3 Haziran 2025
/haber/bianet-editoru-tugce-yilmaz-serbest-birakildi-308042
bianet editörü Tuğçe Yılmaz'a emniyet ifadesinde gazetecilik faaliyetleri soruldu
28 Kasım 2024
/haber/bianet-editoru-tugce-yilmaz-a-emniyet-ifadesinde-gazetecilik-faaliyetleri-soruldu-302270
Türkiyeli Ermeni gençler anlatıyor: 109 yıldır süren yas
24 Nisan 2024
/haber/turkiyeli-ermeni-gencler-anlatiyor-109-yildir-suren-yas-294593
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Zımnen ilga edilen normun hortlatılması
12 Haziran 2025
/haber/zimnen-ilga-edilen-normun-hortlatilmasi-308325
BİANET EDİTÖRÜ YILMAZ'IN GÖZALTINA ALINMASI
"Yargının gazetecilere yönelik keyfiliği çığırından çıktı"
4 Haziran 2025
/haber/yarginin-gazetecilere-yonelik-keyfiligi-cigirindan-cikti-308053
CMK'YE GÖRE GÖZALTI USULSÜZ
bianet editörü Tuğçe Yılmaz serbest bırakıldı
3 Haziran 2025
/haber/bianet-editoru-tugce-yilmaz-serbest-birakildi-308042
bianet editörü Tuğçe Yılmaz'a emniyet ifadesinde gazetecilik faaliyetleri soruldu
28 Kasım 2024
/haber/bianet-editoru-tugce-yilmaz-a-emniyet-ifadesinde-gazetecilik-faaliyetleri-soruldu-302270
Türkiyeli Ermeni gençler anlatıyor: 109 yıldır süren yas
24 Nisan 2024
/haber/turkiyeli-ermeni-gencler-anlatiyor-109-yildir-suren-yas-294593
diğer yazıları
İtalyan Lisesi'ndeki Türkiyeli öğretmenler eşitlik istiyor
24 Kasım 2025
İtalyan Lisesi'ndeki Türkiyeli öğretmenler eşitlik istiyor
TELE1’de kayyım kanser hastası çalışanı işten attı
24 Kasım 2025
TELE1’de kayyım kanser hastası çalışanı işten attı
bianet, 'Erkek Şiddeti Açık Veritabanı'nı erişime açtı
20 Kasım 2025
bianet, 'Erkek Şiddeti Açık Veritabanı'nı erişime açtı
Atölye BİA’dan “Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi”: Çocuğun özne olduğu bir medya nasıl mümkün?
19 Kasım 2025
Atölye BİA’dan “Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi”: Çocuğun özne olduğu bir medya nasıl mümkün?
Swatch’ta saatler durdu, grev var
19 Kasım 2025
Swatch’ta saatler durdu, grev var
Sayfa Başına Git