Erkek şiddeti Haziran 2026

*Birçok vakada failin hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu, kadınların daha önce şikâyetçi olduğu belirlendi. Çocuklara yönelik istismar, darp ve öldürme olayları da rapor edildi. Şüpheli ölüm olaylarında çoğunlukla kadınlar evlerinde ölü bulundu ve soruşturmalar devam ediyor.

*Cinayet vakalarının yanı sıra, çok sayıda kadın ve çocuk şüpheli ölüm olarak kaydedildi. Haziran ayında ayrıca yaygın şiddet, taciz, tehdit, çocuk istismarı ve seks işçiliğine zorlama olayları yaşandı.

*Haziran ayında Türkiye genelinde erkekler en az 30 kadın ve iki çocuğu öldürdü. bianet'in derlediği verilere göre, kadınlar ağırlıkla eşleri, eski eşleri veya sevgilileri tarafından öldürüldü.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Haziran’da en az 30 kadını ve iki çocuğu öldürdü.

1 Haziran

Meşru Müdafaa

İstanbul’da cezaevinden çıkan Hakan B. (47) isimli erkek, eski karısı N.K. (46) isimli kadını darp etti. Kadın erkeği tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan kadın, eski kocasının kendisini ve çocuklarını darp ettiğini söyledi. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da 7 aylık hamile Esra U. (29) isimli hemşire kadın, evinde kolunda serum takılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Hakkâri’de kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının cansız bedeni bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Zonguldak’ta E.U. isimli kadın, eski kocası H.E.’nin kendisini darp ettiğini ve tehdit ettiğini söyleyerek sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Darp izlerini gösteren fotoğrafları da paylaşan kadın, resmi olarak şikâyetçi olduğunu ancak sonuç alamadığını belirtti. Kadının abisi H.U., erkeği darp etti.

Burdur’da N.D. (60) isimli erkek, karısı F.D. isimli kadını bıçakla yaraladı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

2 Haziran

Cinayet

Gümüşhane’de H.P. (27) isimli erkek, karısı Arzu P. (26) isimli kadını odunla darp ederek öldürdü. Kaçan erkek, yakalanarak gözaltına alındıktan sonra "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Bursa’da İ.S. isimli erkek, tartıştığı annesi Ayşe S. isimli kadını bıçakla yaraladı. Kendini de yaralayan erkek, annesiyle beraber hastaneye kaldırıldı. Kadın hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

İntihara Sürükleme

Mersin’de Deniz S. isimli trans kadın, intihar ederek hayatını kaybetti.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Muğla’da Azra Su Ö. İsimli lise öğrencisi kız, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da G.S. (31) isimli erkek, annesi N.S. (53) isimli kadını darp etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Edirne’de K.Ç. isimli erkek, tartıştığı karısı Ö.Ç. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de H.U. isimli erkek, tartıştığı karısı O.U. isimli kadını tehdit etti ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Edirne’de Ö.B. isimli erkek, engelli bir kadını telefonla arayarak taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

3 Haziran

Cinayet

Bursa’da Z.G. (31) isimli erkek, tartıştığı karısı Müjde G. (29) isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Evde bulunan oğulları (10) ihbarda bulundu. Erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Haziran Ayında Aydınlatılan Cinayet

Samsun’da 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı isimli kadına ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Ölüm

Malatya’da Nebahat Ş. (66) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Mersin’de Zeynep Bengü G. (26) isimli kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da Melike H.S. (36) isimli kadın, evinde tüfekle kendisini vurduktan sonra yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çocuk İstismarı / Öldürmeye Teşebbüs

Burdur’da A.K. (62) isimli erkek, istismar ettiği E.H. (14) isimli oğlanı tabancayla yaraladı. 8 Mayıs’ta olan olay çocuğun komadan çıkınca verdiği ifadeyle ortaya çıktı. Gözaltına alınan erkek adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Tekrar gözaltına alınan A.K., "çocuğa karşı cinsel istismar" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 Haziran

Cinayet

Urfa’da çıkan kavgada Heriman Altundağ (43) isimli kadın, pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti, oğlu S.A. (15) yaralandı. Soruşturma başlatıldı. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Melahat G. (80) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Burdur’da Zehra K. (22) isimli kadın, kaldığı yurdun 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Samsun’da E.Y. (1,5) isimli çocuk, 5. kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de R.Ö. isimli erkek, tartıştığı karısı D.Ö. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu da bildirerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de C.K. isimli erkek, karısı H.K. isimli kadını, sokakta darp etti. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de M.E.A. (65) isimli erkek, husumetli olduğu F.A. (45) isimli kadını sokakta bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek, yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Konya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.E.F. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı E.E.M. isimli kadını evinde bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

5 Haziran

Cinayet

Bursa’da kimliği belirlenmeyen bir kişi, sokakta tartıştığı Y.D. (40) isimli kadın ve kocası H.D. (40) isimli erkeği tabancayla öldürdü. Kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Cinayet

Konya’da A.G. (40) isimli erkek, komşusu Nuran Şenli (70) isimli kadını, evinde bıçaklayarak öldürdü. Kadının parasını da gasp eden erkek, yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Denizli’de S.Ö. isimli erkek, eski sevgilisi Metanet Altunpolat (37) isimli kadını, arabasında pompalı tüfekle öldürdü. Arabada bulunan kız kardeşi T.K. (32) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da N.K. isimli erkek, kız kardeşi Yağmur Demirkıran (40) ve kocası Hidayet Demirkıran’ı (40) sokakta tabancayla öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Erzurum'da 5 katlı bir binada çıkan yangında, yatağa bağımlı diyaliz hastası Hacer T. (71) isimli kadın hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şırnak’ta hemşire F.Y. (28) isimli kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İzmir’de kayıp olarak aranan Alim Eray K. (4) isimli çocuk, mahalledeki sulama havuzunda ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Yalova’da kayıp olarak aranan Yusuf G. (9) isimli çocuk, sahilde ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama

Şiddet / Yaralama / Taciz / Tehdit

İstanbul’da 2 erkek, kafede çalışan S.Y. isimli kadını taciz etti. Bir süre sonra erkekler A.Ü. isimli bir erkekle geldi. A.Ü., kadına hakaret ve tehdit etti. Tezgâh üzerindeki malzemeleri kadına fırlatarak yaraladı. Darp raporu alan kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 14 suç kaydı olduğu belirlenen A.Ü. isimli erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Çocuğa Şiddet

Samsun’da Y.C.Y. isimli erkek, bir lise öğrencisini darp ve tehdit etti. Erkek, şikâyet üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

6 Haziran

Şüpheli Ölüm

Muğla’da 2 Haziran'dan bu yana kayıp olarak aranan Gülayşe Ç. (84) isimli kadın, evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki terk edilmiş köyde ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Van’da bir kız çocuğu (17), evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Antalya’da H.K. (46) isimli erkek, Norveç vatandaşı kadını (56), misafir olarak gittiği evinde taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

7 Haziran

Cinayet

Kocaeli’de E.K. (35) isimli bir erkek, karısı Elif K. (32) isimli kadını sokakta bıçakla yaraladı. Kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Diyarbakır’da kayıp olarak aranan Menesa Ö. (5) isimli kız çocuğu, evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Antep’te M.K. (34) isimli erkek, kızı Y.K.’yi (7) sokakta darp etti, saçından tutarak hareket ettirdiği motosikletinin arkasından sürükledi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin 12 suç kaydı olduğu belirlendi.

8 Haziran

Cinayet

Hakkâri’de kayıp olarak aranan Hamide Ç. (45) isimli kadın, yaşadığı binanın bodrum katında darp edilmiş olarak ölü bulundu. Kayıp olan kocası L.Ç. yakalanarak gözaltına alındıktan sonra “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Faili Belirlenmemiş Cinayet

Muğla’da seyir halindeki otomobilden yol kenarına atıldığı öne sürülen S.G. isimli kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Zeynep Dicle K. isimli kadın, kaldığı yurtta ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Adana'da yakınlarının ulaşamadığı ve Gülsüm Girtten (70) isimli kadın ve kocası Hasan Girtten (72), evlerinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Ağrı’da anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe K. (24) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İstanbul’da Muhammed M.M. (6) isimli çocuk, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Muğla ’da A.E. isimli erkek, kardeşinin kiracısı M.İ. isimli kadını ve kocası Z.İ. isimli erkeği darp etti. M.İ. darp raporu alarak şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de 2’si erkek 4 veli, okulda tartıştıkları veli H.K. isimli kadın ve kızını (19) darp ve tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. (18 Mart’ta gerçekleşen olay, kadının röportaj vermesiyle basına yansıdı).

İstanbul’da Y. isimli erkek, annesini bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kadın kurtarıldı. Kaçmaya çalışan erkek gözaltına alındı.

Taciz

Denizli’de okul müdürü V.K. isimli erkek, kadın hizmetliyi taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

9 Haziran

Cinayet / Çocuğa Şiddet

İzmir’de H.Ş. (47) isimli erkek, eski karısı Ayfer Karakayışlı (43) isimli kadını ve kızı M.N.Ş. (13) isimli kız çocuğunu kezzapla yaraladı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kendini de yaralayarak kaçan erkek, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Haziran Ayında Aydınlatılan Cinayet

İstanbul’da 2016 yılında Aynur Kanbur (49) isimli kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturmada B.G. ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. isimli toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çocuk Cinayeti

İzmir’de C.C. (18) ve D.K. (19) isimli erkekler, tartıştıkları Erdem Demir (15) isimli oğlan çocuğunu bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Gözaltına alınan erkekler "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli Ölüm

Van’da Fatma K. (45)isimli kadın, dağlık alanda pancar toplarken kayalıklardan düştü. Hastaneye kaldırılan kadın, ambulansta hayatını kaybetti.

Şiddet / Yaralama

Eskişehir’de 2 erkek, husumetli oldukları H.K. (36) isimli kadını bahçesinde sopayla darp etti. Hastaneye kaldırılan kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Adana’da R.S. (28) isimli erkek, takip ettiği eski okul arkadaşı N.S. (27) isimli kadını sokakta bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Çocuğa Şiddet

Hakkari’de muhtar H.G. isimli erkek ve uzman çavuş olan oğlu M.G., S.H. (17) isimli oğlanı darp etti. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı. 4 erkek gözaltına alındı.

Giresun’da bir okuldaki temizlik görevlisi S.Ş. isimli erkek, okul gelen eski öğrenci E.K. (16) isimli oğlanı tehdit ederek darp etti ve hakarette bulundu. Çocuk şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

10 Haziran

Şüpheli Ölüm

Adana’da kayıp olarak aranan Ebru K. (54) isimli kadın, evinin yakınında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de Mülkiye K. (78) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerde kadına ait resmi bir kimlik belgesi bulunamadı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Diyarbakır'da apartmanın 5. kat balkonundan düşen Ömer A. (15) isimli çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da çaya düşen Elisa Ç. (16) isimli kız çocuğunun cansız bedeni bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de K.K.K. isimli erkek, dini nikâhlı karısı S.A. isimli kadını darp etti. Kadın yaralandı. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

İstanbul’da K.K. (45) isimli erkek öğretmen, öğrencisi B.K. (14) isimli oğlanı darp etti. Darp raporu alan çocuğun ailesi şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

11 Haziran

Cinayet

Van’da Y.S. isimli erkek, karısı Nurgül S. isimli kadını tabancayla öldürdü. Kadının daha önce sığınma evinde kaldığı öğrenildi. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Çocuk Cinayeti

İzmir'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Ayaz Çumru (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili E.Ö. (24), A.Ö. (20), S.Ö. (27), H.B. (17) ve S.H. (16) tutuklanırken, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Bilecik’te Hüsniye Ö. (69) İsimli kadın, evinde merdivenlerden düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Adana’da Berivan T. (31) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Hatay’da Hacer K. (44) isimli kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de Meryem Ç. (57) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da İ.B. isimli erkek, trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret etti. Kadının yaşananları cep telefonuyla kaydettiğini gören İ.B., telefona vurarak kayıt alınmasını engellemeye çalıştı. Soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan erkeğe “Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek” maddesinden 180 bin lira para cezası verildi.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da bir erkek, tramvayda bir kız çocuğunu (17) istismar etti. Çevredekilerin müdahalesiyle erkek gözaltına alındı.

Muğla’da A.B. isimli erkek, okul servisi bekleyen bir kız çocuğunu (11) istismar etti. Erkek çevredekiler tarafından darp edildikten sonra gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

12 Haziran

Cinayet

Konya’da A.S. (64) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Yüksel S. (50) isimli kadını evinin önünde tabancayla yaraladı. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da N.A. isimli erkek, eski karısı E.D. isimli kadını iş yerinde darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. İş yerine de zarar verip camlarını kıran, bu sırada ellerinde kesikler oluşan erkek, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

13 Haziran

Şüpheli Çocuk Ölümü

Tekirdağ’da çöp toplama tesisinde bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Giresun’da 6 gündür kayıp olarak aranan Ayşe İ. (93) isimli kadın, ormanlık alanda ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.İ. isimli erkek, tartıştığı eski karısı A.E. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın, uzaklaştırma talep ederek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan C.K. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı M.K. isimli kadını rahatsız etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Zonguldak’ta aile arasında çıkan tartışmada bir kadın tabancayla yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Kocaeli’de S.A. (44) isimli erkek, SMA hastası oğlu N.E.A.’nın (12) bağlı olduğu cihazın fişini çekti. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Erkek intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

14 Haziran

Cinayet

Manisa’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan V.Y. (55) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Ulviye Y. (55) isimli kadını tabancayla öldürdü, olaya müdahale etmeye çalışan kızı E.D.Y.’yi (18) darp etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkek hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı alındığı belirlendi.

Antalya’da öğretmen O.B. (43) isimli erkek, tartıştığı karısı öğretmen Aslıhan Ö.B. (40) isimli kadını ve kadının babası Cafer Tayyar Ö.’yü (74) pompalı tüfekle öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Hakkâri’de uzman çavuş M.G. isimli erkek, ailesinin evine dönen karısı Adilşah G. isimli kadını, kadının annesi Habiba Demir’i, kız kardeşi Deniz Demir’i ve erkek kardeşi Gökhan Demir’i tabancayla öldürdü. İntihara teşebbüs eden erkek hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı. Kadının daha önce erkek hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Şiddet / Yaralama

Diyarbakır’da M.K. isimli erkek, komşusu E.B. (65) isimli kadını darp etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Muğla’da uzman çavuş G.Y. isimli erkek, eski karısı H.S. isimli kadını iş yerinde tehdit etti. Kadın, KADES üzerinden yardım çağırdı. G.Y., olay yerine gelen polis memuru T.B.’yi öldürdü. H.S. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Erkek aynı silahla intihara teşebbüs etti. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da E.E. (37) isimli erkek, tartıştığı annesi H.E. (57) ve babası E.E.’yi (66) tuğlayla darp etti. Kadın ve kocası hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Eskişehir’de S.T. isimli erkek, tartıştığı hamile karısı E.T. isimli kadının arabasını yaktı. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da V.Ç. isimli erkek, karısı A.Ç. ve çocuklarına tehditte bulunarak havaya ateş açtı. Kadın, KADES uygulamasıyla polise ihbarda bulundu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Konya’da yurt görevlisi M.G. isimli erkek, yurtta kalan bir oğlanı darp etti Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da servis şoförü S.K. (34) isimli erkek, çocukların uygunsuz fotoğraflarını çekerek internette paylaştı. Gözaltına alınan erkeğin telefonunda 215 fotoğraf ve 1091 videoda çocuk istismarı görüntüsü ele geçirildi. Erkek tutuklandı.

15 Haziran

Cinayet

Kayseri’de iki grup arasında çıkan tartışmada otomobile ateş açılması üzerine yabancı uyruklu K. Abdullaeva isimli bir kadın hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. S.A. ve E.Ö. isimli kişiler yakalanarak gözaltına alındı.

Mardin’de bir düğünde havaya ateş açılması sonucu Hedla Çin (77) isimli kadın, evinin balkonunda yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Edirne’de Ayşe B. (69) isimli kadın, bahçede yakılan otları söndürmeye çalışırken alevlerin üzerine düşerek ağır yaralandı. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Hayriye T. (93) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Diyarbakır’da Y.Ç. (13) isimli kız çocuğu, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.Y. isimli erkek, eski sevgilisi N.C.C. isimli kadını darp etti. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Muğla’da A.C.A. (20) isimli erkek, bir kadını sokakta taciz etti. Soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Samsun’da E.T. isimli erkek, bir kızı (10) istismar etti. Gözaltına alınan erkek, adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

16 Haziran

Şüpheli Ölüm

Bursa’da Lütfiye B. (71) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da oyuncu Ece İ. (35) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ç.Ç. isimli erkek, karısı N.Ç. isimli kadını rahatsız etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.K. isimli erkek, karısı S.K. isimli kadına hakaret etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da yabancı uyruklu İ.E.H. (31) isimli kadın, yakınları tarafından eve kilitlendi. Kadın KADES üzerinden yardım çağırdı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de H.E. isimli erkek, karısı B.E. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de A.Ö. isimli erkek, birlikte yaşadığı M.Ç. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Edirne’de E.T. isimli erkek, yanında staj yapan C.E.Ş. isimli öğrenciyi darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Çocuk şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Kütahya’da H.B.Ç., C.A., E.A., B.A., S.S. ve C.A. isimli erkekler, bir kız çocuğunu (14) istismar etti. Gözaltına alınan erkekler tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Çanakkale’de 9 kişi, 6 kadını seks işçiliğine zorladı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

17 Haziran

Cinayet

Antep’te yalnız olduğu sırada evine giren kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayan Saniye Yaşar (61) isimli kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Kocaeli’de Evin Ö. (3) isimli kız çocuğu, 4. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Elazığ’da havuza düşen Zeynep Dila İ. (4) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nevşehir’de 5. kattaki pencereden düşerek ağır yaralanan Yasin Yaman E. (2,5) isimli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.E. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı M.E. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

18 Haziran

Şüpheli Ölüm

Afyon’da Hamide A. (22) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kastamonu’da P.S. (18) isimli kadın, evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Batman’da kayıp olarak aranan Yusuf K. (16) isimli çocuk, boş bir arazide vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.C. isimli erkek, tartıştığı karısı S.C. isimli kadını darp etti. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de B.S. isimli erkek, eski sevgilisi T.C. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Bartın’da bir erkek, durakta bekleyen bir kadını taciz etti. Çevredekiler müdahalede bulundu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da F.T. isimli erkek, eski iş arkadaşı olan kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek hakkında kadının 12 kere şikâyette bulunduğu belirlendi. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Antalya’da öğretmen M.T. (39) isimli erkek, bir kız öğrenciyi kaldıkları otelde istismar etti. Kız çocuğu şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başladı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kastamonu’da bir erkek, 5 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkek, gözaltına alındı.

19 Haziran

Cinayet

Bursa’da Z.Y. isimli bir erkek, husumetli olduğu Banu Özdağ isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başladı.

Hatay’da Ü.Ç. isimli erkek, ayrıldığı nişanlısı Lamiya Azazi (30) ve kadının babası Yusuf Azazi’yi (65) evlerinde tabancayla öldürdü. Kaçan erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Semih Ö. (36) isimli erkek, yeni boşandığı eski karısı Şeyma Azın (31) isimli kadını darp etti, 9. kattan düşürerek öldürdü. Erkek, atlayarak intihar etti. Soruşturma başlatıldı. Komşuların polisi arayıp kadına şiddet ihbarında bulundukları öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Kırklareli’de park etmek için geri manevra yapan S.T. (56) isimli erkek, Fatma Y. (73) isimli kadına çarptı. Kadın hayatını kaybetti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Karaman’da Havva A. (76) isimli kadın, bahçesinde kuru otları temizlemek için yaktığı ateşin arasında kalarak hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

İntihar

Antep’te Zeliha B. (32) isimli kadın, oğlu A.B.’yi (4) kucağına alarak 8. kattaki evlerinden atladı. Kadın hayatını kaybetti, çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Manisa’da Uğur B. (12) isimli çocuk, gölette boğularak hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Sakarya’da bir erkek, bir kadını pazarda taciz etti. Kadın, erkeğin diğer kadınları da taciz etmesini görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Eskişehir’de 7 kişi, 26 kadını seks işçiliğine zorladı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

20 Haziran

Cinayet

Malatya’da N.T. isimli erkek, karısı Feyza T. ile kızları Beyza T. (21) isimli kadını tabancayla öldürdü. Kızları B.T. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bıçakla kendisini yaralayan erkek de hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da V.Ç. isimli erkek, ayrılmak istediği sevgilisi Sultan Çağhan (34) isimli kadını, boş bir arazide kafasına taşla vurarak darp etti ve iple boğarak öldürdü. Gözaltına alınan erkek suçunu itiraf etti, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Manisa’da Aysel P. (56) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de belediye çalışanı H.Z. isimli erkek, eczacı B.Y. isimli kadını darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Yakalanan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Muğla’da O.K. (62) isimli erkek, tartıştığı komşusu Ramazan Çalışkan’ı (42) evinin bahçesinde av tüfeğiyle öldürdü. Saçmaların yaraladığı E.Ç. (40) ve kızı E.Ç. (13) hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Taciz

Kocaeli’de bir erkek, AVM’’de kıyafet denemek için kabine giren kadını cep telefonuyla kayıt altına almaya çalışarak taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Yakalanan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

21 Haziran

Cinayet

Manisa’da Ü.Y. (56) isimli erkek, kocasından boşandıktan sonra evine dönen kızı Birsen Y.’yi (23) bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Haziran Ayında Aydınlatılan Cinayet

Malatya’da Mart ayından beri kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım (19) isimli kadının öldürüldüğü ve dere yatağına gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Ölüm

Sakarya’ da Fadime E. (76) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Ordu’da Melek K. (58) isimli kadın, evinde karbon monoksit gazından zehirlemiş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de Sude Tuğba A. (22) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Niğde’de Reyhan Y. (26) isimli kadın, otel odasında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mardin’de Muhammed B. (2) isimli çocuk, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Edirne’de G.K. isimli erkek, bir oğlanı (6) darp etti. Çocuğun ailesi şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Batman’da bir kız çocuğunun rahatsızlanarak götürüldüğü hastanede hamile olduğu belirlendi. Kız çocuğunun abisi tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Çocuk, koruma altına alındı. Savcılık, dosyaya gizlilik kararı getirdi.

22 Haziran

Cinayet

Ankara’da D.S. isimli erkek, tartıştığı karısı Zahide S. (46) isimli kadını piknik yaptıkları bahçede bıçaklayarak öldürdü. Kaçan erkek hakkında daha önce uzaklaştırma kararı olduğu belirlendi. Soruşturma başlatıldı.

Urfa’da M.K. (43) isimli erkek, tartıştığı karısı Emine K. (41) isimli kadını boğarak öldürdü. Soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan erkek, karısını boğduğunu ardından olaya intihar görünümü verdiğini itiraf etti, tutuklandı.

Haziran Ayında Aydınlatılan Cinayet

Urfa’da 2023 yılında intihar olarak değerlendirilen Türkan K. isimli kadının öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.K. ve S.K. tutuklanırken E.K. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Ölüm

Isparta’da Dr. Oya Ö. (31) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Aydın’da T.T., S.T., E.T. ve P.A. isimli kişiler, 8 kadını seks işçiliğine zorladı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

Taciz

İstanbul’da Y.E. (60) isimli erkek, Japon vatandaşı "Nanatty" isimli sosyal medya yayıncısı kadını canlı yayın yaptığı sırada sokakta taciz etti. Çevredekiler müdahalede bulundu. Gözaltına alınan erkeğe, 1764 lira para cezası kesildi ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul’da bir hastanede temizlik görevlisi olan erkek, hasta bir kadını (80) taciz etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

İstanbul’da S.I. isimli kadın, sosyal medya paylaşımında eski kocası İ.A.’nın velayet konusunda kendisini tehdit ettiğini söyledi ve uzaklaştırma kararı alacağını açıkladı.

23 Haziran

Cinayet

Ordu’da S.S. (38) isimli erkek, tartıştığı karısı Emine S. (36) isimli kadını kendilerine ait dükkânda bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden uzaklaşırken minibüs şoförü C.A. isimli bir kişiyi daha yaralayan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Haziran Ayında Aydınlatılan Cinayet

Diyarbakır’da 16 yıl önce beraber kaçan Ceylan A. ve Arif U.'nun kaybolmasına ilişkin, 2018'de kapatılan dosya, yeniden açıldı. Savcılık, çiftin töre saikiyle öldürülüp mağaraya gizlendiğini belirtti. Ceylan A.’nın dini nikâhlı kocası R.A.’nın babası Ö.A. (59) tutuklandı. Diğer şüpheliler ise 11'i adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Ölüm

Karaman’da evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yağmur Y. (24) isimli kadın, hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Sevil Y.D. (26) isimli kadın, evinde iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Isparta’da yol kenarında park halindeki bir araçta Cansu Z. (21) isimli kadın ve Ufuk E. (22) isimli erkek ölü bulundu. Yapılan ön incelemelerde, olay yerinde ateşli silah ile kesici veya delici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı. Soruşturma başlatıldı.

Ordu’da Esma A. (63) isimli kadın, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de F.D. isimli erkek, tartıştığı karısı S.N.D. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aydın’da H.K. (64), M.K. (40), B.K. (37) ve N.K. (57) isimli kişiler, tartıştıkları Ş.A. (85) isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın hastaneye kaldırıldı. Şahıslar gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kocaeli’de 18 kişi, 15 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

24 Haziran

Şüpheli Ölüm

Samsun’da 3 gündür kayıp olarak aranan Esma T. (40) isimli kadın, baraj suyuna gömülü otomobilinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de bir siyasi partinin il başkanlığına atanan U.G. isimli erkek, parti binasında meclis üyesi S.T. ve Z.K. isimli kadınları darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Kadınlar darp raporu alarak şikâyetçi oldu.

Çocuğa Şiddet

Adıyaman'da kimliği belirlenemeyen 2 kişi, sokakta M.S. (13) isimli oğlanı gasp ederek parasını almaya çalışırken karnından bıçaklandı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, metrobüs istasyonunda bir kadının fotoğraflarını gizlice çekmeye çalıştı. Çevredekiler olaya müdahale etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Antalya'da S.A. isimli bir erkek, markette bir kadını giyimi yüzünden sözlü olarak taciz etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, yakalanan erkek gözaltına alındı. Erkek hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Çocuk İstismarı

Sakarya da belediyeye ait tiyatro grubunun yöneticisi ve aynı zamanda özel bir tiyatro grubunun sahibi olan M.F.Ö. isimli erkek, tiyatro grubundaki küçük yaştaki çocuklara cinsel taciz ve istismarda bulundu. 7 aile, çocuklarıyla birlikte şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı. Daha sonra tekrar gözaltına alınan erkek tutuklandı.

25 Haziran

Cinayet

Ankara’da E.Ç. isimli erkek, boşandığı karısı Y.K. ve kadının annesi Havva Karayel isimli kadını bıçaklayarak yaraladı. Havva Karayel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erkek teslim oldu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Kütahya’da Hatice A. (68) isimli kadın, oğlu O.Ö.(40) ile yaşadığı evde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, cesedi bozulmaya başlayan kadının yaklaşık 15 gün önce öldüğü değerlendirildi. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Ö.Ö.'nün ise rahatsızlığından dolayı dün hastaneye yattığı öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da Nurcan A. (23) isimli hamile kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kadının şiddet gördüğü ve kız kardeşine "Beni öldürecekler" diye mesaj attığı ifade edildi.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de O.K. isimli erkek, tartıştığı eski karısı B.T. isimli kadını darp etti. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da bir erkek, fil hastalığı olan karısı A.Ç.’yi (67) çöp evde tutarak kızıyla görüşmesini engelledi. Kadının kızı A.Ç. (43) isimli kadın, yetkililerden yardım istedi.

Kocaeli’de bir veli, okuldaki 2 kadın öğretmeni darp ederek yaraladı. 2 öğretmen hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de S.B. isimli kadın, kocası R.B.’nin kendisini tehdit ettiğini bildirerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Çanakkale’de bir erkek, bir oğlanı depoda istismar etti. Çocuğun ailesi şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

26 Haziran

Cinayet

Erzincan’da B.K. (66) isimli erkek, eski karısı S.K. (42) isimli kadını ve yanındaki U.B. (32) isimli erkeği kadının evinde pompalı tüfekle öldürdü. Olay sonrası teslim olan erkek, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Haziran Ayında Aydınlatılan Cinayet

Aydın’da 2008 yılında kaybolan Naciye A.'ya ilişkin dosyanın yeniden incelenmesiyle olayın planlı bir cinayet olduğu değerlendirildi. İzmir, İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Kayseri’de A.Ç. (72) isimli kadın, evinde iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.U. isimli erkek, tartıştığı karısı R.Ö. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de S.K. isimli erkek, tartıştığı karısı S.K. isimli kadını darp ve tehdit etti. Kadın uzaklaştırma talebinde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da S.K. (45) isimli erkek, tartıştığı karısı bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da 3 kişi, S.A. (21) ve ablası Z.A. isimli kadınları sokakta darp etti. Daha sonra, teyzesinin çocukları tarafından kaçırıldığı belirtilen S.A., Yalova'da bulundu. Kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kocaeli’de 14 kişi, 18 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

27 Haziran

Çocuk Cinayeti

Antep’te H.A (18) isimli erkek, okulda tartıştığı Çağlar Gönülalan (16) isimli oğlanı bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Gözaltına alınan H.A. tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Yasemin K. (19) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çankırı’da Gülcan C. (40) isimli kadın, evinde iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta ailesinin haber alamadığı Tuğçenaz D. (20) isimli kadın, kaldığı yurt odasında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Niğde’de gölete düşerek boğulma tehlikesi geçiren Gökçe K. (16) isimli kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

28 Haziran

Şüpheli Ölüm

Uşak’ta 3. kattaki balkondan düşen Nurkadın S. (38) isimli kadın, hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Afyon’da 4 gündür kayıp olarak aranan Zeliha G. (41) isimli kadın, baraj göletinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Ordu’da Özlem H. (23) isimli kadın evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İntihar

Muğla’da bir siyasi partinin eski kadın kolları başkan yardımcısı olan Ümmühan U. (69) isimli kadın, evinde yüksek dozda ilaç almış olarak olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kadının not bıraktığı öğrenildi.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Denizli’de sulama kanalına düşen Hazal Nur N. (2) isimli kız çocuğu hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Antalya’da B.M.D. (27) isimli erkek, tartıştığı annesini İ.K. isimli kadını darp etti. Kendisini odaya kilitleyip yangın çıkardı. Kadın oğlu hakkında daha önce de uzaklaştırma kararı aldırdığını bildirerek şikâyetçi oldu. Erkek dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Taciz

İstanbul’da S.G. (29) isimli erkek, A.H. isimli kadını sokakta taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Adana’da kız çocuğuna (12) 6 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Ö.Ş (60) erkek ile kızını alıkoyduğu ve ölümle tehdit ettiği öne sürülen baba Ş.K. (62) tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Kız çocuğu, devlet korumasına alındı.

29 Haziran

Faili Belirlenmemiş Cinayet

Kocaeli’de Ece Naz M. (18) isimli kadın, misafirliğe gittiği evde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. Olayla ilgili evde bulunan 2 erkek ve 1 kadın gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Çanakkale’de denizde kaybolan N.B. (14) isimli kız çocuğu, ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Ankara’da M.Ç. (32) isimli erkek, Ş.Ö. (28) isimli kadının arabasına zorla binerek bıçakla tehdit etti. Kadının parasını ve kolyesini darp edip kaçtı. Kadın şikâyetçi oldu. 5 suç kaydı olduğu tespit edilen erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Cinsel Saldırı

Urfa’da bir grup erkek, E.C. (21) isimli kadını kaçırarak darp etti, cinsel saldırıda bulundu. Kadın, jandarmada verdiği ifadede, Ş.S., A.S. ve H.S. tarafından kaçırıldığını, B.S. isimli erkeğin ise kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da E.Ş. (60) isimli erkek, N.T.G. (15) isimli kız çocuğunu istismar etti. Çocuğun annesi Z.Z. (29), amcası M.G. (29) ve Z.Z.’nin eski kocası S.A. (24) erkeği darp edip 3 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan erkek hastaneye kaldırılırdı. Gözaltına alınan anne, amca ve eski eş tutuklandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

30 Haziran

Şüpheli Ölüm

Bursa’da Süheyla T. (95) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Derya G. (56) isimli kadın çalışmaya gittiği evde fenalaşarak hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Ordu’da 3 gün önce denizde kaybolan Aytekin E. (17) isimli çocuk, ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Bitlis’te Enes Ş. (11) isimli çocuk, derede akıntıya kapılıp hayatını kaybetti. Akıntıya kapılıp kaybolan kardeşi Abdülaziz Ş. (12), köprü altında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Manisa’da muhtar olan H.T. isimli erkek, hakkında verilen uzaklaştırma kararına uymadığı için tutuklandı. Erkek, E.O.T. isimli karısını darp edip bıçakla tehdit ettiği için uzaklaştırma almıştı.

İstanbul’da bir erkek, bir kadını sokakta zorla götürmeye çalıştı. Kadın 'Beni öldürecek, yardım edin' diyerek çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin tepkisi üzerine erkek olay yerinden ayrıldı. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

(GDT/EMK)