Erkek şiddeti Şubat 2026

Şubat’ta basına yansıyan erkek şiddeti, kadın cinayetleri, çocuğa yönelik şiddet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakalarının gün gün tam listesi.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Şubat’ta en az 22 kadın ve bir çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 43 kadına şiddet uyguladı. Aralarında oğlanların da olduğu 65 çocuğu istismar eden erkekler, en az dokuz kadını taciz etti.

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi. Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

1 Şubat

Cinayet

Aydın’da Gül Seher Göksan (44) ve Turan Emre Arıkan (23) sokakta tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kadın ve erkeğin otomobilde vurulduğu ardından yol kenarına atıldığı saptandı. Alacak meselesi yüzünden tartıştıkları belirlenen H.O. (74) ile kardeşi İ.O. (70) olayda kullanılan silahla beraber gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Dersim’de bir siyasi partinin ilçe başkanı olan E.Ç. isimli erkek, Ş.K. isimli kadına 2 yıl boyunca sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Urfa’da Ö.K. (28) isimli erkek, online bir video oyununda tanıştığı eski sevgilisi H.K. (25) isimli kadını özel görüntülerini paylaşmakla tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da spor hocası Ö.D. isimli erkek, öğrencisi olan M. (6) isimli oğlanı istismar etti. Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

2 Şubat

Cinayet

Muğla’da N.A. (39) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu Özlem A. (39) isimli kadını çalıştığı markete giderken bıçaklayarak öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Hatay'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nisa B. (15) ve babası Nuh B. (42) hayatını kaybetti, babaannesi E.B. (73) ile kız kardeşi E.B. (14) hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Adana’da Y.E.D. (36) isimli erkek, eski karısı T.D. (36) isimli kadını sokakta darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Darp raporu alan kadın sürekli tehdit edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Çanakkale’de Doktor D.Ü. (32) isimli erkek, tartıştığı karısı E.Ü. (26) isimli kadını bıçakla yaraladı. Erkek bıçakla kendini de yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Zonguldak’ta market müdürü K.C. (43) isimli erkek, market deposunda çalışan bir kadını taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Olay medyaya erkek kalp krizi geçirerek ölünce yansıdı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da öğretmen M.Ç. isimli erkek, öğrencisi olan bir kızı istismar etti. Tutuklanan erkeğin yine benzer bir olaydan dolayı soruşturma geçirdiği, fakat delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

3 Şubat

Şüpheli Ölüm

Muğla’da Ayşe O. (85) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da 13 gündür kayıp olarak aranan Nimet K. (45) isimli kadın, dere yatağında ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Yalova’da denizde kimliği bilinmeyen bir kadın cesedi bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de K.Ş. (39) isimli erkek, babaannesi S.Ş. (85) isimli kadını darp etti, maaş kartına el koydu ve evini kendi üzerine aldı. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Soruşturma başlatıldı. Erkek ve suç ortağı E.S. dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Antalya’da A.A. (33) isimli erkek, hamile karısı H.A.’yı (25) tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.E.A. isimli erkek, ailesinin yanında kalan karısı Y.A. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da M.B. (25) isimli erkek, beraber yaşadığı D.D. (30) isimli kadınla tartışırken pencere camını kırdı. Kadın, KADES uygulamasından yardım çağırdı. Erkek yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Tecavüz

Hatay’da 2 erkek, sosyal medyada tanıştıkları bir kadını (21) alıkoyarak cinsel saldırıda bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkekler tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Edirne’de S.A. isimli kadın, iş vaadiyle kendisi ve çok sayıda kadını taciz eden M.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Sakarya’da 10 kişi, 14 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

4 Şubat

Cinayet

Adana’da Ş.A. (53) isimli erkek, tartıştığı karısı Kadriye A. (39) isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Nevşehir’de kayıp olarak aranan Sümeyye S. (19) isimli kadın, boş arazide kayalıklar arasında ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

İzmir’de kayıp olarak aranan Emine D. (80) isimli kadın, evine 1,5 kilometre uzaklıktaki bir ahırın yanında ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Antalya’da Huriye T.Ö. (32) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antep’te M.E. (17) isimli lise öğrencisi sokakta silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.F. isimli erkek, tartıştığı karısı B.F. isimli kadını darp etti. Kadın tehdit ve hakarete de maruz kaldığını bildirerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de T.Ç. isimli erkek, tartıştığı karısı D.Ç. isimli kadını darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da komşu 2 aile arasında çıkan kavgada hamile bir kadın darp edildi. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da esnaf bir erkek, iş yerine gelen bir kadını taciz etti. Çevredekiler tarafından darp edilen erkek gözaltına alındı.

5 Şubat

Şüpheli Ölüm

Kastamonu’da 2 gündür kayıp olarak aranan Nezahat U. (56) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da kimliği tespit edilemeyen bir kadının cansız bedeni denizde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da Avukat S.T. (37) isimli erkek, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi D.Ş. (44) isimli kadını darp ederek burnunu kırdı. Kadın darp raporu alarak şikayetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Kadın, erkeğin kendisini tehdit etmeye devam ettiğini belirterek yardım istedi.

Erzurum’da evde zorla tutulduğunu bildiren B.K. (21) isimli kadın, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evden çıkarıldı. Kadının şikâyeti üzerine polis, Ş.Ö. isimli beraber yaşadığı erkeğin yakalanması için çalışma başlattı.

Edirne’de E.Ö. isimli erkek, tartıştığı karısı M.Ö. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu bildirerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Urfa’da market sahibi bir erkek, markete gelen bir kızı (10) istismar etti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

6 Şubat

Cinayet

Iğdır’da Ceren ışık (27) isimli kadın, iş merkezinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. İ.K., H.T. ve B.Y. isimli 3 erkek gözaltına alındı.

Sakarya’da emekli polis A.Y. isimli erkek, evinde karısı Selma Y.’yi tabancayla öldürdü daha sonra bir emlak ofisinde Mustafa Hıraç isimli erkeği aynı silahla öldürüp teslim oldu, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Uzm. Öğr. Gör. Dr. Zeynep Sude T. isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Isparta’da T.T. (34) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İzmir’de dere suyuna kapılarak kaybolan Berivan B.’nin (8) cansız bedeni, dere yatağında bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.Ç. isimli erkek, dini nikahlı eski karısı Z.M. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da bir aile sağlığı merkezindeki doktor, aynı yerde ebe olarak çalışan İ.D. isimli kadına hakaret etti, odasında alıkoydu. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Sakarya’da R.Y. isimli erkek, sevgilisi Z.K. isimli kadının kızına (9) ait fotoğrafları yapay zekâ kullanarak uygunsuz şekillerde paylaştı. Gözaltına alınan R.Y. ve Z.K. "çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuk müstehcenliği" suçlarından tutuklandı.

İstanbul’da çocuklara yönelik çevrim içi istismar içeriklerini temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 51 şüpheli tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Burdur’da 2 kişi, 7 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

7 Şubat

Şüpheli Ölüm

Batman’da bir süredir haber alınamayan R.D. (33) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Kocaeli’de öğretmen O.M. (32) isimli erkek, 24 kız öğrenciyi istismar etti. Şikâyet üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

8 Şubat

Cinayet

Aydın’da Nuran Çakaloğlu (79) ve kocası Turgut Çakaloğlu (79) evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili hurdacı Ş.H. (39) isimli erkek gözaltına alındı. Suçu itiraf eden Ş.H., para istediğini, talebi reddedilince çifti öldürdüğünü, bıçağı ise dereye attığını söyledi. Bıçağın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Muğla’da Bahar T. (35) isimli kadın, arkadaşlarıyla beraber kaldığı teknede ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Düzce’de 3 gündür haber alınamayan Hilal E. (33) isimli kadın, denizde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da 23 gündür kayıp olarak aranan Nimet S. (60) isimli kadının cansız bedeni baraj gölünde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mardin’de E.K. (4) isimli çocuk, soluk borusuna kaçan cisim sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta H.D. isimli erkek, internet üzerinden çocuklara yönelik müstehcen içerik indirdiği ve izlediği tespit edilerek gözaltına alındı "müstehcen yayınların izlenmesi ve bulundurulması" suçuyla tutuklandı.

Trabzon’da bir erkek, bir kızın fotoğrafını çekerek istismar etti. Erkek gözaltına alındı.

9 Şubat

Cinayet – Çocuk Cinayeti

Ankara'da cezaevinden izinli çıkan R.C. (35) isimli erkek, annesi Azize C. (57) ve ilk eşinden olan kızı Azra C.’yi (8) arabada öldürdükten sonra boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur U.C.’yi (28) evinde tabanca ile öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Ankara’da Esra K. isimli trans kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da M.Ö. (24) isimli erkek, tartıştığı ablası D.B. (38) isimli kadını bıçakla yaraladı. Erkek, balkondan atlayarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

10 Şubat

Cinayet

Maraş’ta H.H.S. (52) isimli erkek, ayrılmak isteyen sevgilisi Alev Koç (39) isimli kadını otomobilde iple boğarak öldürdü. Kadının cansız bedenini mezarlıkta bırakıp kaçan erkek, Antep’te teslim oldu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Siirt’te Dilek D. (43) isimli kadın, 3. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Denizli’de Gülten K. isimli kadın, evinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Kadının kocası Y.K. hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İzmir’de bir katı atık tesisinde ölü bir oğlan bebek bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Hatay’da içi su dolu temele düşen İsmail S. (3) ve Ömer S. (5) isimli 2 kardeş hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de N.B. isimli erkek, tartıştığı boşanma aşamasında olduğu karısı Y.B. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan R.Ö. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı D.Ö. isimli kadını rahatsız etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aksaray’da K.N. (33) isimli erkek, tartıştığı annesinin evden ayrılması üzerine evi ateşe verdi. Apartmandaki 10 kişi dumandan etkilendi. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da bir erkek, tartıştığı kadını sokakta darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da Ö.B. (66) isimli erkek, vokalist T.T. (42) isimli kadını sosyal medyadan mesaj ve uygunsuz görüntüler göndererek taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında cinsel taciz suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kocaeli’de bir erkek, sokakta yürüyen kadınları sözlü olarak taciz etti. Çevredekiler tarafından darp edilen erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Giresun’da belediye başkanı H.D. (42) isimli erkek, belediye çalışanı N.T. isimli kadının T.T. (16) isimli kızını mesaj atarak istismar etti. Şikâyet üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkek görevden uzaklaştırıldı.

11 Şubat

Şubat Ayında Aydınlatılan Cinayet

Ağrı’da 28 Ocak’ta evinde ölü bulunan Güler Ö. (35) isimli kadını, kocası S.Ö. isimli erkeğin öldürdüğü ortaya çıktı. Kadını tabancayla evlerinde öldüren S.Ö. “kasten öldürme”, babası N.Ö. ise “suça yardım etme” suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Kadının, kocasından 7 kez şikayetçi olduğu ve ailesinin yanına sığındığı öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Antalya'da Alman vatandaşı Gerda R. (70) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Tekirdağ’da bir ortaokulun 4. katından düşen A.A isimli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Iğdır’da Y.B. (23) isimli erkek, yolda yürüyen tanımadığı D.B. (16) isimli kızı bıçakla yaraladı. Kız hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Muğla’da 4 kişi, 16 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

Balıkesir’de 3 kişi, Türk vatandaşı olmayan 3 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

12 Şubat

Şubat Ayında Aydınlatılan Cinayet

İstanbul’da Özbekistan vatandaşı Durdona Khakımova'nın öldürüldüğü evde Özbekistan vatandaşı Ergashalieva Sayyora (32) isimli kadının da öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan D.A.U.T. ve G.A.K. ile yapılan görüşmelerde, Ergashalieva Sayyora'nın da 23 Ocak'ta aynı evde kesici aletle öldürüldüğü, cesedinin parçalanarak farklı ilçelerin çöp konteynerlerine bırakıldığı ortaya çıktı.

Şüpheli Ölüm

Maraş’ta bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mardin’de Melinda A. (3) isimli kız, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Manisa’da Rüya Ö. (16) isimli kız, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Çanakkale’de E.Ç. isimli erkek, tartıştığı karısı H.Ç. isimli kadını darp etti. H.Ç.’nin oğlu Y.S.A. (17) evde bulunan av tüfeğiyle üvey babası E.Ç.’yi öldürdü. Y.S.A. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

İstanbul’da pastane müdürü G.T. (39) isimli erkek, çalışan E.D. (16) isimli oğlanı darp etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Urfa’da 27 kişi, 58 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

13 Şubat

Şüpheli Ölüm

Mardin’de Medine A. (28) isimli kadın, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Urfa’da N.A. (43) isimli kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Sinop’ta S.Ç. (46) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Halime G. (40) isimli kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.Ü. isimli erkek, tartıştığı karısı B.Ü. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin kendisine hakaret ettiğini ve darp ettiğini bildirerek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Aydın’da yurt binasındaki asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren E.’nin annesi S.E. isimli kadın, telefonla tehdit edildi. Kadın suç duyurusunda bulundu.

Çocuk İstismarı / Çocuğa Şiddet

İzmir'de bir kız çocuğu (16), saç örme videosunu sosyal medyada paylaşması gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. "Örgüt propagandası" suçlamasıyla tutuklanan kızın avukatı, cezaevinde darp edildiğini ve çıplak aramaya maruz bırakıldığını bildirdi.

14 Şubat

Cinayet

Manisa’da E.Ö. (83) isimli erkek, tartıştığı karısı Emine Ö. (72) isimli kadını boğazından bıçaklayarak öldürdü. Erkek teslim oldu, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şubat Ayında Aydınlatılan Cinayet

Eskişehir’de Aralık ayında yanında tabancayla ölü bulunan E.K. (52) isimli kadının, torunu tarafından öldürüldüğü belirlendi. M.K. (19) isimli erkek gözaltına alındıktan sonra 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Rize’de üniversitede öğretim üyesi olan Doç. Dr. Gülçin Bilgin T. (44), 10. kattaki evinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Kübra K. (21) isimli kadın, 5. kattan yere düştü. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Giresun’da Şaziye T. (88) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de Semra D.K. (50) isimli kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Malatya’da B.D. isimli erkek, beraber yaşadığı S.U. isimli kadını sokakta elinde silahla darp etti. Olaya müdahale etmek isteyen esnafı tehdit eden erkek, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da G.G. (38) isimli erkek, eski sevgilisi G.N. (29) isimli kadını takip etti, aracına binmek üzereyken tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek ve yanında bulunan F.İ. yakalanarak tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

15 Şubat

Cinayet

Ankara’da özel güvenlik görevlisi S.H. (45) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Songül H. (43) isimli kadını tabancayla sokakta öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Tokat’ta kayıp olarak aranan Kezban G. (62) isimli kadın, dere yatağında ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

İzmir’de bir butik otelde çıkan yangında Emine A. (46) isimli kadın hayatını kaybetti, polis memuru kocası M.A. (50) ise ağır yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Hatay’da Cüneyt A. (10) isimli oğlan, su dolu çukura düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Bolu’da E.E.K. (16) isimli oğlan, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Zonguldak’ta A.G. isimli erkek, bir eğlence mekânında İ.M.A. isimli erkeği tabancayla ayaklarından vurdu, seken mermilerden Z.B. (23) isimli kadın da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, sokakta bir kadını telefonla görüntüleyerek taciz etti. Kadın tepki gösterdi. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

16 Şubat

Şüpheli Ölüm

Uşak’ta Fikriye T. (62) isimli kadın ve kocası Osman T. (64) evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Maraş’ta İ.A. (17) isimli çocuk, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İzmir’de Abdullah E. (16) isimli oğlan, hurdaya ayrılmış otobüste çıkan yangında öldü. Yanında bulunan İ.K. (15), A.K. (16) ve P.Ö. (17) isimli 3 arkadaşı gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

17 Şubat

Cinayet – Faili Belirlenmemiş Cinayet

Samsun’da Fatma Y. (70) isimli kadın evinde boğulmuş olarak, kocası Veysel Y. (73) ise bahçede ağaca asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Diyarbakır'da 4 gün önce nişanlanan Kübra K. (21) isimli kadın, dedesine ait tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de bir kadın, sahilde ölü bulundu. Kadının kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Antep’te Meryem T. (25) isimli kadın, düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Trabzon’da Abdulkadir Eymen B. (13) isimli oğlan, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Urfa’da otobüs şoförü M.A.S. isimli erkek, cep telefonuyla görevini yapan kadın polis memurunu görüntüledi, hakarette bulundu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine erkek, 'görevi yaptırmamak için direnme, özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret' suçlarından gözaltına alındı.

Edirne’de M.E. isimli erkek, tartıştığı karısı Ö.E. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek hakkında soruşturma başlatıldı.

Edirne’de Ö.P. isimli erkek, sevgilisi N.A. isimli kadını darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Denizli’de B.Ç. isimli erkek, bir ay önce evlendiği karısı S.S. (30) isimli kadını darp etti. Kadının şikâyeti üzerine tutuklanan erkek, kadını tehdit etti.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da H.B., E.B. ve A.G. isimli erkekler, akrabalarının kızı olan M.B. (14) isimli kızı kaçırdı. Babasını arayarak başlık parası teklif etti. Kız çocuğunun ailesi katıldıkları tv programında şikayetçi oldu.

18 Şubat

Cinayet

İstanbul’da G.Ş. (40) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Filiz Ş. (32) isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Kaçan erkek, teslim oldu. Soruşturma başlatıldı. Kadının bir süre sığınma evinde kaldığı öğrenildi.

Kocaeli’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.D. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Aylin P.D. isimli kadını istasyonda tabancayla öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da Tolga K. (34) isimli erkek, tekrar evleneceğini öğrendiği eski karısı Kübra Kılıç (31) isimli kadının evine gelerek kadını darp etti. Evde olup olaya müdahale eden kuzeni Zeynep Ayaz (30) isimli kadını ve eski karısını tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Osmaniye’de S.Ö. (37) isimli erkek, eski karısı İlknur Kor (33) isimli kadını evinde tabancayla öldürdü. Erkek boş bir arazide aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Van’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan K.A. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Gönül A. (33) isimli kadını evinde bıçaklayarak öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin 21 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da motosiklet kazası sonrası hastaneden taburcu edilen Tülay B. (47) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı Azime D. (27), kocası Sefer D. (27) ve oğulları Mustafa Efe D. (8 aylık) zehirlenerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da yalnız yaşayan kanser hastası Dilek E. (61) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Amasya’da Dudu Ö. (92) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Elazığ’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan K.O.K. isimli erkek, M.Z. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı. Kadın, daha önce tehdit, darp ve saldırı nedeniyle 21 kez şikayetçi olduğu erkeğin serbest bırakılmasıyla ilgili oturma eylemi başlattı.

Edirne’de M.E.A. isimli erkek, tartıştığı karısı Y.A. isimli kadını sokakta darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de E.Z. isimli erkek, karısı Z.G. isimli kadını darp etmeye çalıştı. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Antalya’da bir erkek, kızını istismar etti. Gözaltına alınan erkek “1. dereceden yakın akrabaya karşı nitelikli cinsel istismar” suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

İzmir’de 6 kişi, 13 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

19 Şubat

Cinayet

Antalya’da Ö.Y. (47) isimli erkek, birlikte yaşadığı Aysun İnam (41) isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da Muhammed E. (17) isimli oğlan, ağaca asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Trabzon’da bir erkek, tartıştığı kadın nikah memurunu darp etti. Kadın darp raporu alarak şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Nevşehir’de S.E. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı F.E. isimli kadını evinde bıçakla yaraladı. Polisten kaçarken kaza geçiren erkek öldü.

Bartın’da M.K. isimli erkek, karısı M.M.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

20 Şubat

Şüpheli Ölüm

Bursa’da Ayser A. (83) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şubat’ta basına yansıyan cinayet

Siirt’te 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel (30) isimli kadınla ilgili başlatılan soruşturmada eski kocası İ.G., erkeğin kardeşi H.G. ve erkeğin babası İ.G. gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Muğla’da okulda fenalaşan Öykü Ş. (11) isimli kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.H. isimli erkek, sevgilisi A.A. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da E.A. (28) isimli erkek, eski karısı S.K. (24) isimli kadının iş yerine gelerek başına silah dayadı, silah tutukluk yaptı. Çevredekilerin müdahale ettiği olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te bir eve hırsızlık için giren şahıslar, E.Y. (52) ve yanındaki kadını darp etti. Kadınlar hastaneye kaldırıldı. Kaçan şahısları yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Uşak’ta 30 kişi, 30’u Türk vatandaşı olmayan 59 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

21 Şubat

Cinayet

Hatay’da belediyede müdür olan M.D. (49) isimli erkeğin silahlı saldırısında Cemile Yıldırım (40) hayatını kaybetti, kocası Hüseyin Yıldırım (45) ve kızları M.D.Y. (10) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek tutuklandı. M.D.’nin 4 yıl önce Yıldırım ailesine gıda yardımı yaparken, M.D.Y.'yi istismar ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılandığı ve olay günü de davanın duruşmasının görüldüğü ortaya çıktı.

Antep’te M.V. (35) isimli erkek 3 arkadaşıyla, üvey kardeşi Emine Yusuf’u (54) evinde boğazını sıkarak darp etti, hastaneye kaldırılan kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayda kadının kızı Z.V. (15) bacağından bıçaklandı. Evdeki altınları alıp kaçan erkekler gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

İzmir’de Güler A. (68) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti, dumandan etkilenen kocası M.A. (71) ise hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de T.K. isimli erkek, tartıştığı eski sevgilisi İ.O. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

22 Şubat

Cinayet

İstanbul’da S.Ü. isimli erkek, tartıştığı karısı Gülten Ü. (42) isimli kadını otobüs durağında başından tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da R.K. (54) isimli erkek, dini nikahlı karısı Nurcan Bozyel (49) isimli kadını durakta tabancayla yaraladı. Erkek aynı silahla intihar etti. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da evinin önündeki kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydetmek isteyen E.Ç. isimli kadın darp edildi. Darp raporu alan kadın, şikayetçi oldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Erkekler gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Yalova’da Ş.E. isimli erkek, tartıştığı komşusu M.B. (34) isimli erkeği ve kızı İ.B. (1) isimli kızını darp etti. Baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Muğla’da bir erkek, bir oğlanı (13) takip edip istismar etmeye çalıştı. Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da F.Z. isimli erkek, kızını istismar etti. Kız çocuğunun (14) hamile olduğu tespit edildi. Soruşturma başlatıldı. Erkek tutuklandı.

23 Şubat

Taciz

İstanbul’da M.A.Y. ve G.Ş. isimli erkekler, model S.Ü. (30) isimli kadını sosyal medya üzerinden taciz etti. Kadın, yaptığı paylaşımla 3 yıldır tacize maruz kaldığını bildirerek şikayetçi oldu.

Aydın’da A.K. ve O.K. isimli 2 erkek, misafirliğe gittiği bir kadını ve kadının engelli kızını evlerinde taciz etti. Kadınlar şikayetçi oldu. Erkekler tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Kocaeli’de M.C.D. isimli erkek, bir kadını tabancayla tehdit etti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

24 Şubat

Şüpheli Ölüm

Afyon’da bir kadın, tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Bursa’da A.Ö. (38) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı E.Ö. (34) isimli kadının kapısını kırarak evine girdi. Balkondan atlayan kadın yaraladı, hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Kocaeli’de öğretmen O.M. isimli erkek, 26 öğrenciyi istismar etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

25 Şubat

Cinayet

Antalya’da Saliha T. (45) isimli kadının cansız bedeni yol kenarında bulundu. İlk incelemelerde boğulma izine rastlanan kadının kocası M.T. Adana’da yakalanarak gözaltına alındı, tutuklandı. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen oğlu Y.T. de tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şubat Ayında Aydınlatılan Çocuk Cinayeti

Manisa’da 2009 yılında kaybolan Ebru Koyuncu (17) isimli kızı, ablasının eski kocası U.K. (55) isimli erkeğin öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden erkek gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Ölüm

Karabük’te Hanife D. (82) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Diyarbakır’da Amine D. (15) isimli kız çocuğu, evinde pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Çetin I. (15) isimli oğlan, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.K. isimli erkek, karısı B.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da doktor S.O.B. isimli erkek, karısı doktor B.B. isimli kadını darp etti ve boğmaya çalıştı. Kadın şikayetçi oldu. Erkek de kadın hakkında şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Muğla’da bir erkek, bir kadını sokakta darp etti, zorla aracına bindirerek alıkoydu. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı.

Antep'te bir öğrenci velisi ve beraberindeki şahıslar, okulda bir kadın öğretmeni ve okul müdürünü tehdit etti ve saldırı girişiminde bulundu. Olayın ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da S.S. (46) isimli erkek, parkta tartıştığı karısı S.S. (50) isimli kadını tabancayla yaraladı. Erkek aynı silahla intihara teşebbüs etti. Kadın ve erkek hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı. 2 suç kaydı olduğu öğrenilen erkek hastanede hayatını kaybetti.

Tehdit

Manisa’da İ.E., İ.E. ve A.B.A. isimli 3 erkek, apart otelde kalan bir kadının uygunsuz fotoğraflarını çekip tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkekler, 'Nitelikli yağma, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Kocaeli’de üvey kız kardeşini istismar ettiği iddiasıyla yargılanan F.Ç. isimli erkeğin tahliye edilmesi üzerine İ.N.Ç. (17) sosyal medyadan "Öldürülmekten korkuyorum" diyerek yardım çağrısında bulundu.

26 Şubat

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Yeliz İ. (45) isimli kadın, karavanda asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da F.D. isimli erkek, tartıştığı karısı Z.D. isimli kadını iş yerinde darp etti. Olay iş yeri kamerasına yansıdı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. İş yeri sahibi maddi hasardan dolayı F.D. hakkında şikâyette bulundu.

Osmaniye’de A.O. isimli erkek, karısı S.O. (43) isimli kadını darp etti. Kanser ve M.S. hastalığı olan kadın, katıldığı tv programında kocası ve kocasının annesi tarafından darp edilerek sokağa atıldığını belirtti.

Çocuğa Şiddet

Kayseri’de F.Y. isimli erkek, üvey oğlu M.E.T. (9) isimli çocuğu darp etti. Cep telefonuyla kayda alınan olayda çocuğun annesi şikayetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Soruşturma başlatıldı.

27 Şubat

Faili Belirlenmemiş Cinayet

Kocaeli’de Gül D. (63) isimli kadın, evinde boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Maraş’ta İlham İ. (38) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de Sevim Ö. (50) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Kocası M.K. (58) isimli erkek 7. kattan atlayarak intihara teşebbüs etti. Soruşturma başlatıldı. Kadının birkaç gün önce öldüğü belirlendi.

Şiddet / Yaralama

Aksaray’da O.Ç. (47) isimli erkek, tartıştığı karısı H.Ç. (45) isimli kadını pompalı tüfekle yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Denizli’de A.A. (47) isimli erkek, tartıştığı karısı H.A. (43) isimli kadını iş yerinde bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Sivas’ta çalıştığı pastanede istismara uğrayan M. (17) isimli kız çocuğunun okul yönetimi tarafından zorla ifadesi değiştirilmek istendi. Kız çocuğu, iş yeri hakkında işlem yapmayan okul yönetiminin, tacizi yalanlaması için baskıda bulunduğunu bildirdi.

İstanbul’da T.Ö. (50) isimli erkek, tartıştığı karısı Z.Ö.’yü odaya kilitledi odanın kapısına tabancayla ateş etti. Polislerin eve gelmesi üzerine erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

28 Şubat

Şüpheli Ölüm

Antep’te Selver A. (72) isimli kadın, evinde soba gazından zehirlenerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Çorum’da Sultan K. (62) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Samsun’da M.M.M.A. (18) isimli erkek, sokakta G.B. (27) isimli kadına cinsel organını göstererek taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

İstismar

Bursa’da bir erkek, 2 kızı sokakta istismar etti. Çevredekiler müdahale etti. Gözaltına alınan erkeğin akli dengesinin yerinde olmadığı açıklandı.

(GDT/EMK)