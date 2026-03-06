Erkekler Şubat’ta 22 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Şubat 2026’da en az 22 kadını ve bir çocuğu öldürdü.

Erkekler, Şubat’ta en az 43 kadına şiddet uyguladı, en az 14 kız ve oğlanı istismar etti, dokuz kadını taciz etti. Erkekler, 168 kadını seks işçiliğine zorladı.

bianet erkek şiddeti videolarını buradan izleyebilirsiniz.

Şubat’ta 42 kadının ve 14 çocuğun ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Şubat’ta basına yansıyan şüpheli kadın ölümleri Afyon (1), Amasya (1), Ankara (1), Antalya (3), Antep (1), Aydın (1), Balıkesir (1), Batman (1), Bursa (1), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (2), Düzce (1), Eskişehir (1), Giresun (1), İstanbul (4), Isparta (1), İzmir (3), Karabük (1), Kayseri (1), Kastamonu (1), Maraş (2), Mardin (1), Muğla (2), Nevşehir (1), Rize (1), Samsun (1), Siirt (1), Sinop (1), Tokat (1), Urfa (1), Yalova (1)

Şubat’ta basına yansıyan şüpheli çocuk ölümleri Aydın (1), Bolu (1), Diyarbakır (1), Hatay (2), İzmir (2), Manisa (1), Maraş (1), Mardin (2), Tekirdağ (1), Trabzon (1), Urfa (1).

Cinayet

Erkekler, Şubat’ta en az 22 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 17 idi.

Şubat’ta erkeklerin öldürdüğü kadınlar Alev Koç, Azize C., Aylin P.D., Aysun İmam, Beyzanur U.C., Cemile Yıldırım, Ceren Işık, Emine Ö., Emine Yusuf, Filiz Ş., Gönül A., Gül Seher Göksan, Gülten Ü., İlknur Kor, Kadriye A., Nurcan Bozyel, Nuran Çakaloğlu, Özlem A., Saliha T., Selma Y., Songül H., Zeynep Avaz

Şubat’ta erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (1), Aksaray (1), Ankara (3), Antalya (2), Antep (1), Aydın (2), Hatay (1), İstanbul (2), Iğdır (1), Kocaeli (1), Manisa (1), Maraş (1), Muğla (1), Osmaniye (1), Sakarya (2), Van (1).

Erkekler, beş kadını ayrılmak/istediği barışmak istemediği için öldürdü. Erkeklerin 17 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

14 kadını kocası, sevgilisi erkekler, üç kadını oğlu, dört kadını arkadaşı/iş arkadaşı, bir kadını evine giren hırsız öldürdü.

Erkekler, 14 kadını ev içinde, sekiz kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 12 kadını ateşli silahlarla, altı kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler dört kadını boğarak öldürdü.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren 30 fail erkek vardı. Sadece 25 fail tutuklandı. Üç fail gözaltına alındı. İki failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Şubat 2026'da en az bir çocuğu öldürdü.

Bir çocuğu babaı öldürdü. Cezaevinden çıkmıştı.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü il Ankara (1)

Hukuki Süreç Bir fail vardı. İntihar etti.

Taciz

Şubat’ta erkekler en az dokuz kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay sekiz idi.

Erkekler, bir kadını ev içinde, sekiz kadını ev dışında taciz etti.

İki kadını arkadaşı, bir kadını müzisyen, bir kadını esnaf taciz etti. Beş kadını taciz eden çok sayıda erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler sekiz kadını sözlü ve fiziki yollardan bir kadını da cinsel organını göstererek taciz etti.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Aydın (2), Edirne (1), İstanbul (4), Kocaeli (1), Samsun (1)

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden 10 fail erkek vardı. İki fail tutuklandı. Altı fail hakkında yasal süreç başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Şubat’ta en az 65 ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay da bu sayı beş idi.

Erkekler, iki çocuğu ev içinde 63 çocuğu okul, kuran kursu ev dışı yerlerde istismar etti.

Az 55 çocuğu öğretmenleri, iki çocuğu babası istismar etti. Sekiz çocuğu istismar eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Antalya (1), Aydın (1), Bursa (2), Giresun (1), İstanbul (4), Kocaeli (50), Muğla (1), Sakarya (2), Trabzon (1), Urfa (1), Zonguldak (1)

Hukuki Süreç Çocukları istismar fail eden 67 fail vardı. En az 58 fail tutuklandı. İki fail gözaltına alındı. İki fail serbest bırakıldı. Bir fail kaçtı. En az dört failin hukuki süreci basına yansımadı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Erkekler Şubat’ta basına yansıyan verilere göre bir kadına tecavüz etti.

Bir kadına arkadaşı iki erkek tecavüz etti.

Erkeklerin kadına tecavüz ettiği il

Hatay (1).

Hukuki Süreç

İki fail vardı. İki fail de tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Şubat’ta en az 43 kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 51 idi.

En az altı kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

En az 28 kadına kocası, nişanlısı, eski sevgilisi şiddet uyguladı. Üç kadını akrabası erkekler yaraladı. Dört kadını arkadaşı/iş arkadaşı yaraladı. İki kadına doktor, esnaf şiddet uyguladı. Altı kadını yaralayan erkeklerin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, en az 16 kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. İki kadını “kıskandığı” için bir kadını da “gasp etmek” istediği için yaraladı. Erkeklerin 24 kadını yaralama bahanesi basına yansımadı.

Erkekler, 32 kadını darp ederek, yedini kadını ateşli silahla, üç kadını kesici aletle yaraladı. Erkekler bir kadını da yaktı.

Erkekler, 20 kadını ev içinde, 23 kadını ev dışında yaraladı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (1), Aksaray (3), Antalya (1), Antep (2), Bartın (1), Bursa (2), Çanakkale (2), Denizli (1), Dersim (1), Diyarbakır (1), Edirne (11), Elazığ (1), Erzurum (1), İstanbul (6), İzmir (1), Malatya (1), Muğla (1), Nevşehir (1), Trabzon (1), Urfa (1), Zonguldak (1)

Hukuki Süreç Kadınlara şiddet uygulayan en az 43 fail vardı. En az dört fail tutuklandı. 23 fail hakkında soruşturma başlatıldı. 10 fail gözaltına alındı. İki fail intihar etti, bir fail kaçtı. Üç failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Şubat'ta erkekler, en az 168 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 110 di. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı. Seks işçiliğine zorlanan 33 kadın Türkiye vatandaşı değildi.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Balıkesir (3), Burdur (7), İzmir (13), Muğla (14), Sakarya (14), Urfa (58),Uşak (59)

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 82 fail vardı. 82 fail tutuklandı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. 18 yaşından küçüklerin işlediği cinayetleri ve suçları çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz. Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

(EMK)