Erkek şiddeti Temmuz 2026

*Çok sayıda şüpheli ölüm ve çocuk ölümü vakasında soruşturmalar devam ediyor.

*Birçok şiddet vakasında KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısı yapıldı. Pek çok suçlu tutuklanırken bazıları adli kontrol veya serbest bırakılma kararıyla salıverildi.

*Birçok kadın boşanma aşamasında veya hakkında uzaklaştırma kararı bulunan erkekler tarafından öldürüldü. Şüpheli ölüm vakalarında çok sayıda kadın evlerinde veya yüksek katlardan düşerek hayatını kaybetti. Çocuk istismarı, seks işçiliğine zorlama ve tecavüz vakaları da raporlandı.

*bianet'in derlediği haberlere göre erkekler Temmuz ayında en az 28 kadını ve bir çocuğu öldürdü. Ay boyunca kadınlara yönelik şiddet, cinayet, taciz ve istismar olayları yaşandı.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Temmuz’da en az 28 kadını ve bir çocuğu öldürdü.

1 Temmuz

Temmuz Ayında Aydınlatılan Cinayet

Haziran ayında bianet çetelesinde şüpheli ölüm olarak geçen Kocaeli’de arkadaşlarıyla birlikte olduğu evde başından vurularak ölen Ece Naz Macit’in (18) ölümüyle ilgili gözaltına alınan arkadaşları S.C.G. (19), Y.O. (19) isimli erkekler ve A.A. (17) isimli kız çocuğu tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Ölüm

Zonguldak’ta Sude A. (29) isimli kadın, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Van’da kayıp olarak aranan O.B.S. (2) isimli çocuk, su kuyusunda ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama

Mersin’de Y.K. isimli erkek, sevgilisi B.Ş. isimli kadını sokakta darp etti. Erkek, olaya müdahale eden bir kadını darp edip aracına zarar verdi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın şikâyetçi oldu. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Edirne’de E.G. isimli erkek, tartıştığı sevgilisi D.Ş. isimli kadını evinde darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Zonguldak’ta bir erkek, sokakta bir kadını sözlü olarak ve arabasıyla takip ederek taciz etti.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da terzi olan bir erkek, dükkânında bir kız çocuğunu (14) istismar etti. Mahalledekiler erkeği linç etmeye çalıştı. Kendisini dükkâna kilitleyen erkek, gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

2 Temmuz

Temmuz Ayında Aydınlatılan Cinayet

Haziran ayında bianet erkek şiddeti çetelesine faili belirlenmemiş cinayet olarak yansıyan Antep’te evinde başından vurulmuş olarak bulunan Saniye Yaşar (61) isimli kadını, apartman görevlisi Ö.M. (24) isimli erkeğin öldürdüğü belirlendi. Erkek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.A. isimli erkek, tartıştığı karısı F.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da A.B. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı D.B. isimli kadını bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çorum’da polis memuru M.Ö. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı A.Ö. isimli kadının evinde darp etti. Olay sırasında kadının annesinin bacağının kırıldığı, 1 yaşındaki bebeğin başından, 6 yaşındaki çocuğun ise elinden yaralandığı öğrenildi. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

3 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Burdur’da Fatma B. (38) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Burdur’da Anakadın Ç. (90) isimli kadın, evinde kocası tarafından ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Karaman’da Zübeyde K. (65) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kütahya’da Remziye E. (86) isimli kadın, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Manisa’da Mine Ş. (30) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başladı.

Şiddet / Yaralama

Antalya’da apartman görevlisi erkek, tartıştığı S.Y. isimli kadın kuryeyi darp etti. Kadın, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da adliyede kâtip olarak görev yapan H.U. isimli erkek, bir eğlence mekânında konsomatris kadını mekândan çıkardıktan sonra darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Muğla'da bir restoranda İngiltere vatandaşı turist bir erkek, karısını ve çocuklarını darp etti. Erkek, olaya müdahale edenlere de saldırdı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin müdahalesiyle erkek gözaltına alındı.

Muğla’da bir erkek, karısını darp etti. İhbar üzerine eve gelen ekipler kadını baygın olarak buldu. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.A. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı G.A. isimli kadının evine havalandırma boşluğundan girerek yangın çıkardı. Evde mahsur kalan kadın KADES üzerinden yardım çağrısı yaptı ve itfaiye ekiplerince kurtarılırdı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir AVM’de silahlı saldırıda bir kadın (53) yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlatıldı. 2 şüphelinin araçla gelip kaçtıkları öğrenildi.

Tehdit

Edirne’de C.R. isimli erkek, tartıştığı sevgilisi M.K. isimli kadını tehdit etti ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Antalya’da 14 kişi, 35 kadını seks işçiliğine zorladı. Tutuklandılar.

4 Temmuz

Cinayet

Yalova’da B.O. isimli erkek, beraber yaşadığı Ö.K.O. (40) isimli kadını sokakta bıçaklayarak yaraladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Mersin’de A.K. isimli bir erkek, bir kadını zorla arabaya bindirmeye çalışıp darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama / Çocuk İstismarı

Dersim’de 6 kişi, 9 kadını seks işçiliğine zorladı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı. Soruşturma kapsamında ayrıca 3 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı tespit edildi.

5 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Durkadın K. (72) isimli kadın, evine 4 km mesafedeki su kanalında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Ordu’da Fatma Ç. (78) isimli kadın, evinin bahçesinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Malatya’da A.T. (26) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İstanbul’da Doruk Efe G. (1,5) isimli çocuk 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da İ.Y. isimli erkek, 17 yıldır görmediği eski karısı M.T. (62) isimli kadını oğlunun iş yerinde bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da cezaevinden izinli çıkan hakkında uzaklaştırma kararı bulunan O.K. isimli erkek, eski sevgilisi Ö.Ç. (32) isimli kadını fidanlıkta bıçakla yaraladı. Kadın KADES üzerinden yardım çağrısında bulundu. Çevredekilerin müdahalesiyle yakalanan erkek gözaltına alındı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının erkek hakkında 7 kez uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi. (21 Haziran’da gerçekleşen olay basına Temmuz ayında kadının açıklama yapmasıyla yansıdı).

6 Temmuz

Cinayet

İstanbul’da E.K. isimli bir erkek, iş arkadaşı Gülay Polat (58) isimli kadını boğarak öldürdü. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Bitlis’te köy korucusu Ö.Ö. isimli erkek, karısı Leyla Ö. isimli kadını tabancayla öldürdü. Teslim olan erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Manisa’da İlayda T. (30) isimli kadın, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

İntihar

Konya’ da Necla T. (55) isimli kadın, evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Sivas’ta çamaşır yıkarken kardeşleriyle birlikte akıntıya kapılan Gülseren Ş.’nin (15) cansız bedenine ulaşıldı. 2 Temmuz’da gerçekleşen olayda kardeşi Zerda Ş. (13) de yaşamını yitirmiş, çevredekilerin müdahalesiyle G.Ş. sudan çıkarılarak kurtarılmıştı. Soruşturma devam ediyor.

Adana’da 3 gündür kayıp olarak aranan Can Hüseyin U. (9) isimli çocuk, sulama kanalında ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Sakarya’da havuza düşen Elva G. (5) isimli kız çocuğu, kaldırıldığı. Hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.M. isimli erkek, tartıştığı karısı N.M. isimli kadını kaskla darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sakarya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan K.O. isimli erkek, annesi G.O. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de S.S. ve V.S. isimli tartışan çift birbirlerine tehdit ve hakarette bulundu. Kadın ve erkek birbirlerinden şikâyetçi oldu. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Taciz

Sinop’ta bir siyasi partinin il başkanı olan H.Ç. isimli erkek, kamu kurumunda görevli bir kadını taciz etti. Kadının aracına zarar verdi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Manisa’da bir erkek, bir kız çocuğunu (8) sokakta istismar etti. Çevredekiler tarafından darp edilen erkek, gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

7 Temmuz

Cinayet

Urfa’da A.D. (67) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Emine D. (60) isimli kadını durakta tabancayla öldürdü. Kadının daha önce erkek hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Ordu’da M.G. (61) isimli erkek, iş yerinin önüne geldiği ağabeyi Mehmet G. (66) ve abisinin karısı Emine G. (58) ile yeğeni Resul G.’yi (39) tabancayla vurarak öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan erkek teslim olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Eskişehir’de Fikret K. (89) isimli kadın, 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de İ.M.Ş. isimli erkek, karısı D.Ş. isimli kadını darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Batman’da A.K. isimli erkek, eski karısı Y.K. (26) isimli kadının içinde olduğu araca silahlı saldırıda bulundu. Hamile olan kadının bebeği kurtarılamadı. Ağır yaralanan kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Taciz

Zonguldak’ta hastane görevlisi H.K. isimli erkek, aynı hastanede çalışan bir kadını taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de Z.E. isimli kadın, kocası N.E. isimli erkeğin kendisini tehdit ettiğini bildirerek uzaklaştırma kararı talep etti. Soruşturma başlatıldı.

Antalya'da görülen cinsel istismar davası kapsamında tutuksuz yargılanan R.H.U., karar duruşmasına iki ay kala istismara maruz bıraktığı kadını kaçırdı. Anne N.S., kızının 2 Temmuz'da "Markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldığını, sonrasında kendisinden haber alamadıklarını belirterek olayın zorla kaçırılma olduğunu öne sürdü.

8 Temmuz

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da kayıp olarak aranan Ceylan T. (30) isimli kadının cansız bedeni denizde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama

Adana’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan G.E. (42) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Ç.E. (37) isimli kadını evinde bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Hatay’da H.Y. (34) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı S.Y. (24) isimli kadını evin bahçesinde bıçakla tehdit ederek darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Zonguldak’ta E.K. isimli erkek, trafikte kaza yapıp tartıştığı motosiklet sürücüsü B.D. isimli kadını darp etti. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

9 Temmuz

Cinayet / Çocuk Cinayeti

Kırklareli ’de Y.K. isimli erkek, eski karısı Çisem Çalkantı (26) ve kızı Öykü Naz K. (4) isimli kız çocuğunu parkta tabancayla öldürdü. Kaçan erkek, aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Hasibe Nihal K. (43) isimli kadın, ziyarete geldiği akrabalarının evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Aydın’da M.U. (30) isimli erkek, annesini darp etti. Gözaltına alınan ve daha önce 33 suç kaydı olan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Eskişehir’de M.İ. (48) isimli erkek, parkta uygunsuz hareketlerde bulunarak çocukları istismar etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

10 Temmuz

Cinayet

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan D.G. isimli erkek, eski karısı Türkan Gökkaya isimli kadını ve kadının oğlu Emin G.’yi (18) tabancayla evlerinde öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Düzce’de K.Ş. isimli erkek, tartıştığı karısı Sergül Ş. (45) isimli kadını darp etti. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Gürcistan vatandaşı Latafat G. (44) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Sakarya’da Y.S.Ç. (31) isimli erkek, arabada seyir halindeyken tartıştığı karısı E.Ç. (31) isimli kadını bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, uzaklaştırma talep ederek şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de S.Ç. isimli erkek, eski sevgilisi M.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de M.A.Ç. isimli erkek, eski karısı T.B. isimli kadını telefonla tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın uzaklaştırma talep ederek şikayetçi oldu.

11 Temmuz

Cinayet

Bursa’da E.B. (42) isimli erkek, karısı Naciye B. (45) isimli kadını iple boğarak öldürdü. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Batman’da bir kadın (45), evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Antep’te I.Y. isimli kadın sosyal medya paylaşımında 16 yıldır kocasından şiddet gördüğünü belirterek yardım istedi.

Maraş’ta bir erkek, anne ve babasını eve kilitleyerek rehin aldı. Teslim olan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İzmir’de H.K. isimli erkek, bir kadını alıkoyduğu evde darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

12 Temmuz

Cinayet

Antalya’da M.D. (18) isimli erkek, ablaları Kübra D. (22) ve M.D.’yi boğarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Kübra D. hayatını kaybetti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Isparta’da Saliha K. (77) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da Alman vatandaşı B.F. (71) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Urfa’da Refah K. (37) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mardin’de Ela T. (15) isimli kız çocuğu, evinde ateşli silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Babası H.T. “ruhsatsız silah bulundurma” suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Adana’da Afganistan vatandaşı D.G. (43) isimli erkek, dini nikahlı karısı K.C. (38) isimli kadını çekiçle ve boğazını keserek yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

İstanbul’da H.Ç. (20) isimli erkek, tartıştığı annesi S.Ç. isimli kadının evini ateşe verip kaçtı. Hakkında yakalama kararı ve suç kaydı bulunan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Samsun’da A.B.Ö. (24) isimli erkek, işten eve dönen N.U. (27) isimli kadını takip edip taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da 3 erkek, sokakta bir kadını taciz etti ve gasp etmeye çalıştı. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı.

13 Temmuz

Cinayet

Antep’te cezaevinden izinli çıkan E.A. isimli erkek, eski karısı Gülseren Doğu isimli kadını evinde bıçaklayarak öldürdü. Erkek daha sonra intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mardin’de Merve E. (15) isimli kız çocuğu, evde tabancayla başından vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Tecavüz

Urfa’da 14 erkek, bir kadını (21) kaçırıp tecavüz etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 erkekten 14’ü “Cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “suçluyu kayırma” ve “tehdit” suçlarından tutuklandı.

14 Temmuz

Cinayet

Konya’da R.Ö. isimli erkek, tartıştığı üvey annesi Dursuniye Ö. (58) ve kız kardeşi Esmanur Ö. (19) isimli kadınları bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Muğla’da N.B. (44) isimli erkek, sevgilisi Sevil Işıktekin (38) isimli kadını darp etti. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te H.G. (83) isimli erkek, tartıştığı karısı Hatice G. (72) isimli kadını av tüfeğiyle öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Kilis’te H.E. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Hülya E. (40) isimli kadını çay bahçesinde tabancayla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Samsun’da Mualla B. (60) isimli kadın, kardeşiyle kaldığı evde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kadının 1 hafta önce hayatını kaybettiği, kız kardeşinin akli dengesi yerinde olmadığı için ölümünü bildirmediği öğrenildi.

Malatya’da Hatice G. (89) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de Huriye B. (61) isimli kadın, yaslandığı korkulukların kırılması sonucu 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Siirt’te Cemre Esila K. (15) isimli kız çocuğu, 6. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da eski futbolcu N.K. (46) isimli erkek, karısı F.S.K. (41) isimli kadını restoranda darp etti. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı.

15 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da Halime G. (83) isimli kadın, ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Isparta’da Fatma A. isimli kadın, ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Sakarya’da cami imamı E.Ö. isimli erkek, Kur'an kursuna gelen T.E.İ. (11) isimli oğlan çocuğunu darp etti. Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Sakarya’da C.T. isimli erkek, 13 ve 16 yaşındaki iki kızını istismar etti. Karısının şikâyeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

16 Temmuz

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.C. isimli erkek, tartıştığı karısı İ.C. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Manisa’da G.G. (29) isimli erkek, tartıştığı karısı İ.G. (28) isimli kadının burnunu ısırarak kopardı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da polis kuvvetleri, bakanlık önünde eylem yapan öğretmenleri darp etti.

Tehdit

Edirne’de S.A. isimli kadın, eski kocasının kendisini tehdit ettiğini bildirerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de B. isimli kadın, kendisiyle evlenmek isteyen Y.Ç. isimli erkeğin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını bildirerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

17 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Zonguldak’ta Yüksel H. (80) isimli kadın, balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Çocuk İstismarı

Sakarya’da bir camide görev yapan imam, yakın bir arkadaşının kızını (14) istismar etti. Ailenin şikayetiyle gözaltına alınan erkek, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

18 Temmuz

Temmuz Ayında Aydınlatılan Cinayet

Hatay’da 2012’den beri kayıp olarak aranan Selbi U. (32) isimli kadının cansız bedeni portakal bahçesinde bulundu. Kadının 2011 yılında kocasının babasının öldürülmesine iştirak eden karısı H.U. ve Y.T. isimli erkek tarafından öldürülüp portakal bahçesine gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili H.U. isimli kadın, Y.T. isimli erkek ve O.Ç. isimli kişi “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Nazar Ç. (23) isimli kadın, evinin önünde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Kastamonu’da Ömer Agah K. (2) isimli çocuk, 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de T.R. isimli erkek, tartıştığı karısı N.R. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Kütahya’da T.C. (44) isimli erkek, yeğeni olan iki kız çocuğunu (14-16) istismar etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan erkek, daha önce halk otobüsünde iki kadına yönelik cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

19 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Kastamonu’da Melahat A. (75) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Eskişehir’de 3. kattan düşerek ağır yaralanan Zeynep Elisa D. (3) isimli kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Muş’ta çaya düşerek kaybolan Hilvan C. (6) isimli çocuğun cansız bedeni bulundu. Amcası tarafından kurtarılan abisi Jiyan C. (8) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturma devam ediyor.

Siirt’te 5 katlı binanın çatısından düşen Zeliha T. (15) isimli kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.

Aydın’da Eda K. (15) isimli kız çocuğu, nehirde akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. Olayda kaybolan Şahin Ö. (11) isimli çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Çocuğa Şiddet

Mardin’de damda uyuduğu sırada karın bölgesine yorgun mermi isabet eden A.A. (12) isimli kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

20 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Bilecik’te Özlem Ç. (52) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Uşak’ta kayıp olarak aranan Atike D. (81) isimli kadın, su kuyusunda ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama / Tehdit

İstanbul’da polis memuru bir erkek, KADES uygulaması üzerinden yardım çağıran D.A. isimli kadını, zorla karakola getirerek tehdit etti, ters kelepçeyle hastaneye götürdü. Çıplak aramaya direnen kadın darp edildi. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de A.C. isimli erkek, eski karısı Y.T. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan K.Ç. isimli erkek, Ö.Ç. isimli kadını evinde darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Sakarya’da F.S. (70) isimli erkek, durakta zihinsel engelli E.Ö. (44) isimli kadını taciz etti. Kadının annesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Antalya’da motosiklet sürücüsü bir erkek, otobüsün arkasına tutunan patenli bir çocuğu darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

21 Temmuz

Cinayet

Isparta’da N.Y. (20) isimli erkek, ses yüzünden tartıştığı komşuları Yüksel Uçar (59) ve piyanist kızı Ç.Ç. (38) isimli kadınları bıçakla yaraladı. Yüksel Uçar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakalanan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da 4 gündür haber alınamayan Sibel G. (41) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da R.Ö. (18) isimli kadın, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de yalnız yaşayan ve kanser tedavisi gören E.B. (71) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da kimliği belirlenemeyen bir erkek, sokakta yürüyen S.A. (58) isimli bir kadının ensesine vurup kaçtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Kocaeli’de bir erkek, çocuk parkına bıçakla girerek tehditte bulundu. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Erkek, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Taciz

Zonguldak'ta emekli polis memuru olan R.Y. isimli bir taksi şoförü, kadın müşterisine cinsel içerikli mesajlar göndererek tacizde bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

İstanbul’da özel eğitim merkezinde eğitmen H.İ.K. isimli erkek, öğrenme güçlüğü çeken B.B.T. (10) isimli oğlan çocuğunu darp etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

22 Temmuz

Cinayet

Karabük’te Y.B. (48) isimli erkek, dini nikâhlı karısı Tutku Burcu Köseoğlu (29) isimli kadının boğazını keserek öldürdü. İntihara teşebbüs eden erkek, tedavi sonrası gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin daha önce eski karısını darp ettiği için tutuklandığı öğrenildi.

Manisa’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.G. (62) isimli erkek, karısı Sultan Gürel G. (55) isimli kadını evde bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Mardin’de Sözdar G. (30) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Mersin’de haber alınamayan Türkay T. (64) isimli kadın, kuyuda ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Maraş’ta kayıp olarak aranan İbrahim Ş. (9) isimli çocuk sulama kanalının rögarında bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da E.Ç. (30) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı D.Ç.Ç. (40) isimli kadını darp ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı. Kadının erkek hakkında 3 kez şikayetçi olduğu öğrenildi.

Ankara'da D.D. isimli kadın, kocasından yaklaşık 2,5 yıldır sistematik fiziksel şiddet gördüğünü açıklayarak sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu. Soruşturma üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Muğla’da bir erkek, yabancı uyruklu bir kadını evinde darp etti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir erkek, bir kadını evinde darp etti. Çevredeki vatandaşlar balkona çıkan erkeğe taş atarak tepki gösterdi. Olay cep telefonları tarafından görüntülendi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Ankara’da 16 kişi, 20 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

23 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Osmaniye’de kızılcık toplamak için ormana giden Dursun Y. (49) isimli kadın, ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Nuray U. (78) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da N.Ö. isimli kadın, kocası M.S.Ö. isimli erkeğin kendisini ve kızını darp ettiğini söyleyerek boşanma davası açtı. Kadın mahkemeden koruma talep etti. Erkeğin daha önceden çocuğunu yaralama suçundan ceza aldığı öğrenildi.

Zonguldak’ta bir erkek, hamile karısını darp etti. Olaya müdahale eden komşulara da saldıran erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da H.H.G. (47) isimli erkek, eski sevgilisi E.Ö. (33) isimli kadının iş yerini ve arabasını yaktı. Erkek yangından kaçmaya çalışan kadına pompalı tüfekle ateş açtı. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

İstanbul’da bir siyasi partinin genel başkanı B.Ş. isimli erkek, beraber yaşadığı Ç.Y. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında daha önceden verilen uzaklaştırma kararı uzatıldı.

24 Temmuz

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da çalıştığı otelin 5. katındaki teras bölümünden düşen aşçı Esmanur P. (22) isimli kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de O.E. isimli erkek, tartıştığı karısı M.E. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Y.A. isimli erkek, tartıştığı eski karısı S.A. isimli kadını telefonla arayarak tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Edirne’de kuaför işletmecisi A.A. (44) isimli erkek, çırağı B.A.Ö. (12) isimli oğlanı darp etti Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuk şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı.

Siirt’te evde kahvaltı sırasında çıkan tartışma sırasında F.E. (10) isimli çocuk, aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

25 Temmuz

Cinayet

Adana’da H.K. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Hatice Mine K. (40) isimli kadını uyurken tabancayla öldürdü. Kaçan erkek, yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Faili Belirlenmemiş Cinayet

Adana’da kimliği belirlenemeyen bir kişi, Reyhan A. (24) isimli kadını sokakta tabancayla öldürdü. Soruşturma başlatıldı.

İntihar

Denizli'de psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen bir kadın yarı çıplak halde sokağa çıktı. Polis ekibinin ikna çalışmalarının ardından evine çıkan kadın, 3. kattaki balkondan atlayarak intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da kimliği bilinmeyen bir erkek, metrobüste trans bireyi darp ettiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

26 Temmuz

Cinayet

Adana’da O.A. (28) isimli erkek, seyir tepesinde tartıştığı sevgilisi Semra Yılmaz (44) isimli kadını ve olaya tanık olduğunu düşündüğü Ali Can Demir (25) ile Sinan İlbey (28) isimli erkekleri tabancayla öldürdü. Yakalanan erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da B.B. isimli erkek, eski sevgilisi Azize Tekin (21) isimli kadının evine gelerek erkek arkadaşı J.Y.’yi darp etti. Kadını tabancayla öldüren erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da 4 gündür kayıp olarak aranan Bedriye K. (27) isimli kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Gözaltına alınan kocası V.K. (30), karısını evde boğarak öldürdüğünü, cansız bedenini ormana gömdüğünü itiraf etti. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin 4 suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da kamyonetten mermer indirildiği sırada devrilen mermerin çarpmasıyla düşen ve başını mermer bloğa çarpan Hasibe Ö. (31) isimli kadın hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antep'te kavşaktan dönerken otomobilin kapısının açılması sonucu yola savrulan Tevfik Mert C. (2) isimli çocuk, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

27 Temmuz

Cinayet

Düzce’de Y.K. (76) isimli erkek, tartıştığı abisinin karısı Saime K. (64) isimli kadını tarlada pompalı tüfekle öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Ayşe Bilge E. (43) isimli kadın, 3. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Aynı gün uyku tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildiği öğrenilen kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur’da Fatma I. (61) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Cemile G. (76) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet / Tehdit

Aksaray'da otizmli E.Y.Ö. (10) isimli kız çocuğu, komşuları tarafından darp edildi. Hastaneye kaldırılan kızın annesi E.Ö. şikayetçi oldu. Kadın, şikayetini geri çekmesi için tehdit edildiğini söyledi.

Taciz

Aydın’da Ü.Y. isimli erkek, eski karısının arkadaşını otomobilde taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

28 Temmuz

Cinayet

Urfa’da M.B. (38) isimli erkek, tartıştığı karısı Aysel B. (35) isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da T.Y. isimli erkek, karısının annesi Emine Kürekçi (48) ve babası Yakup Kürekçi’yi (48) tabancayla öldürdü. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Bursa’da site içerisinde kaybolan Kadir T. (2) isimli çocuk, havuzda hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da 5 gün önce su kanalına düşerek yaralanan Süleyman A. (5) isimli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.

Adana’da Oğuzhan B. (12) isimli çocuk, damdan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de B.D. isimli erkek, tartıştığı karısı M.D. isimli kadını darp etti tehdit ve hakarette bulundu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de S.H. isimli erkek, aynı evde yaşadığı eski karısı A.İ. isimli kadına hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu ve uzaklaştırma talebinde bulundu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şiddet / Çocuğa Şiddet

Sakarya’da O.D. (21) isimli erkek, kızı E.R.D. (11 aylık) isimli kız çocuğunu darp etti, karısının annesinin evine yakın bir çöp konteynerinin yanına bıraktı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun annesi İ.D. (19), erkeğin kendisini de darp ettiğini bildirerek şikayetçi oldu. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da Rus vatandaşı turist kadın, kendisini ısrarla takip ederek taciz eden erkeği kayda alarak sosyal medya üzerinden paylaştı.

Muğla'da tatil yapan Paraguay vatandaşı bir kadın, bir eğlence mekânından çıkarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından motosiklete bindirilmeye çalışıldı. Kadın, hareket halindeki motosikletten atlayarak yaralandı. Şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Kütahya’da E.K. (58) isimli erkek, kızı H.K.’yi (15) istismar etti. Kaçmaya çalışan erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

29 Temmuz

Cinayet

Antep’te H.B. (33) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Bilge B. (25) isimli kadını sokakta tabancayla yaraladı. Kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Samsun’da Refia U. (92) isimli kadın, tarlada yanmış olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Batman'da Berk Semih D. (1,5) isimli bebek, balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Aksaray’da A.Ç. (25) isimli erkek, husumetli olduğu komşuları M.E. (30) isimli kadını ve kocası M.E. (30) isimli erkeğe tabancayla ateş açtı. Kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Adana’da A.T. isimli erkek, eski karısı A.K. (52) isimli kadını “sana mezar alacağım” diyerek tehdit etti. Kadın daha önce 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını ve KADES üzerinden şikâyette bulunduğunu bildirdi.

Taciz

Samsun’da T.U. (76) isimli erkek, toplu taşımada İ.Ö. (29) isimli kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Antalya’da N.K. isimli erkek, ehliyet sınavı sırasında yanında görev alan T.E. isimli kadını araç içerisinde taciz etti. Olayı görüntüleyen kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

30 Temmuz

Cinayet

İstanbul’da Özlem YIldız (37) isimli kadın, eski savcı E.G. isimli erkeğin evinde ölü bulundu. Gözaltına alınan erkek ”kadına karşı kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.

Faili Belirlenmemiş Cinayet

Ankara’da Gülay Akgün M. isimli kadın, yol kenarında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında K.A. ve K.Y. hakkında yakalama kararı verildi. K.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, firari durumdaki K.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Bursa’da Buse T. (32) isimli kadın, evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayla ilgili sevgilisi gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Hakkâri’de H.S. (21) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te Pakize S. (70) isimli kadın, evinin bahçesindeki havuzda hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Van’da kayıp olarak aranan Mustafa M. (10) isimli çocuğun cansız bedeni bulundu. Soruşturma devam ediyor.

İntihar

Kocaeli’de Ayten T. (59) isimli kadın, camide kendini asarak intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Sakarya’da S.E.(49) isimli erkek, ayrı yaşadığı karısı H.E. (32) isimli kadını ve beraber yaşadığı erkeği mezarlıkta tabancayla yaraladı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Karaman’da M.İ. isimli kadın, evinde çenesinden vurulmuş olarak yaralı bulundu. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Ankara’da T.S. (25) isimli erkek, Y.P. (14) ve M.P. (15) isimli kız çocuklarını sokakta istismar etti. Kendisine müdahale eden N.E. (72) isimli erkeği darp etti. Gözaltına alınan ve 9 suç kaydı olduğu belirlenen erkek adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

31 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Sinop’ta Nadide K. (73) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da İncilay Ç. (70) isimli kadın, serinlemek için girdiği denizde rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Tokat’ta kayıp olan Miraç K. (5) isimli çocuğun cansız bedeni kuyuda bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Urfa’da ismi öğrenilemeyen bir kız çocuğu (16), evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Konya’da R.B.Y. isimli erkek, sokakta tanımadığı A.A. isimli kadına hakaret etti ve fiziksel saldırıda bulundu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Çocuğa Şiddet

Mersin’de M.E. isimli erkek, markette M.A.D. (11) isimli oğlan çocuğunu darp etti. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Olay güvenlik kameraların yansıdı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Samsun’da taksici A.T. (36) isimli erkek, arkadaşlık teklifini reddeden S.Ö. (46) isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

(GDT/EMK)