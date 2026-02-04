Erkekler Ocak’ta 16 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Ocak 2026’da en az 16 kadını ve 4 çocuğu öldürdü.

Erkekler, Ocak’ta en az 49 kadına şiddet uyguladı, en az 12 kız ve oğlanı istismar etti, 10 kadını taciz etti. Erkekler, 157 kadını seks işçiliğine zorladı.

bianet erkek şiddeti videolarını buradan izleyebilirsiniz.

Ocak’ta 39 kadının ve 14 çocuğun ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Şüpheli kadın ölümlerinin illeri Ağrı (1), Aksaray (1), Antalya (1), Antep (1), Aydın (1), Balıkesir (1), Batman (1), Burdur (3), Çorum (1), Denizli (2), Hakkari (1), İzmir (2), Karabük (2), Kütahya (1), Malatya (1), Manisa (2), Mardin (2), Muğla (4), Nevşehir (2), Ordu (2), Sakarya (1), Samsun (1), Siirt (1), Sinop (1), Tekirdağ (1), Urfa (1), Zonguldak (1)

Şüpheli çocuk ölümlerinin illeri Aksaray (1), Antalya (2), Hatay (1), İzmir (1), Kayseri (3), Kütahya (1), Manisa (1), Mardin (3), Siirt (1)

Cinayet

Erkekler, Ocak’ta en az 16 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 28 idi. Erkekler, iki kadını uzaklaştırma kararı varken öldürdü.

Ocak’ta erkeklerin öldürdüğü kadınlar Durdona Khokimova, Esra M., Fatma Demircan, Gözde Akbaba, Helin K., İsmihan T., Mihriban Yılmaz, Nida T., Nora Dzuliashvili, Pınar K., Rukiye Ç., Satı B., Songül C., Süheyla Ö., Sümeyya K.A., Ülker K.

Ocak’ta erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Ankara (2), Antalya (3), Bartın (1), Çorum (1), İstanbul (2), İzmir (2), Konya (2), Mardin (2), Manisa (1)

Erkekler, beş kadını ayrılmak/istediği barışmak istemediği için öldürdü. Erkeklerin 11 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

10 kadını kocası, sevgilisi erkekler, beş kadını baba/oğul gibi aile üyesi erkekler öldürdü. Bir kadını da damadı öldürdü.

Erkekler, 11 kadını ev içinde, dört kadını ev dışında öldürdü. Erkeklerin bir kadını nerede öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 11 kadını ateşli silahlarla, iki kadını kesici aletle öldürdü. İki kadını boğarak öldüren erkekler, bir kadını darp ederek öldürdü.

Hukuki Süreç

Kadınları öldüren 25 fail erkek vardı. Sadece 12 fail tutuklandı. Altı fail intihar etti. Beş fail gözaltına alındı. İki failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Ocak’ta en az dört çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı dört idi.

Üç çocuğu babası öldürdü. Bir çocuğu öldüren erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler üç çocuğu ateşli silahla, bir çocuğu kesici aletle öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Antalya (1), Adana (3)

Erkeklerin öldürdüğü çocukların ismi Sena C., Muhammed Y., Ada A. Mert A.

Hukuki Süreç

Çocukları öldüren üç fail vardı. İki fail tutuklandı. Bir fail intihar etti.

Taciz

Ocak’ta erkekler en az 10 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 11 idi.

Erkekler, kadınları sokak, cadde gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

Bir kadını şoför, bir kadını üniversite öğretim üyesi, bir kadını yolcu taciz etti. En az yedi kadını taciz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Aksaray (1), Antalya (1), Balıkesir (1), Bolu (1), Elazığ (2), İstanbul (1), İzmir (1), Kocaeli (1), Sakarya (1)

Hukuki Süreç

Kadınları taciz eden 11 fail vardı. Üç fail gözaltına alındı. Altı fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Bir fail adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Ocak’ta en az 12 kız ve oğlanı istismar etti. Geçen yıl aynı ay da bu sayı 13 idi.

Erkekler, iki çocuğu ev içinde, 10 çocuğu da okul, kuran kursu gibi yerlerde istismar etti.

İki çocuğu öğretmeni, iki çocuğu sevgilisi, bir çocuğu babası, bir çocuğu patronu, bir çocuğu da gazeteci istismar etti. En az beş çocuğu istismar eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Balıkesir (1), Batman (1), Bolu (1), Bursa (1), Isparta (1), İstanbul (1), İzmir (1), Sakarya (1), Samsun (1), Sivas (1), Urfa (1), Uşak (1)

Hukuki Süreç

Çocukları istismar fail eden 14 fail vardı. Dört fail tutuklandı. Beş fail gözaltına alındı. İki fail hakkında soruşturma başlatıldı. İki failin hukuki süreci basına yansımadı. Bir fail de “aranıyor” olarak yansıdı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Ocak 2026’da tecavüz vakası basına yansımadı. Yansımaması olmadığı anlamına gelmiyor.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Ocak’ta en az 49 kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 39 idi.

Kadınlara şiddet uygulayanlar arasında polisler ve hakim de vardı. En az dört kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

En az 31 kadına kocası, eski kocası, nişanlısı şiddet uyguladı. Bir kadını hâkim, bir kadını komşusu, bir kadını iş arkadaşı yaraladı. En az 15 kadını yaralayan erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, en az 25 kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Bir kadını gasp etmek için yaraladı. Erkeklerin, 23 kadını yaralama bahanesi basına yansımadı.

Erkekler, 39 kadını darp etti, iki adını kesici aletle, üç kadını da ateşli silahla yaraladı. Erkekler iki kadını yaktı, bir kadına da araçla çarptı. Erkeklerin iki kadını nasıl yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 27 kadını ev içinde, 20 kadını ev dışında yaraladı. Erkeklerin iki kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (4), Ankara (3), Antep (3), Aydın (1), Balıkesir (1), Bursa (2), Edirne (19), İstanbul (6), İzmir (1), Karabük (1), Kayseri (1), Manisa (1), Mardin (1), Samsun (3), Tekirdağ (7)

Hukuki Süreç

Kadınlara şiddet uygulayan en az 49 fail vardı. Sadece sekiz fail tutuklandı. 30 fail hakkında soruşturma başlatıldı. Bir fail hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Dört fail gözaltına alındı. Bir fail intihar etti. Bir fail aranıyor olarak basına yansıdı. Dört failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erkekler, Ocak’ta en az 157 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 61 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı. 17 kadın Türkiye yurttaşı değildi.

Erkeklerin kadınları seks işçiliğine zorlandığı iller Adana (12), Adıyaman (3), Ankara (2), Antalya (4), Çanakkale (6), Eskişehir (15), İstanbul (7), İzmir (28), Kars (21), Kayseri (19), Kocaeli (6), Manisa (3), Maraş (19), Sakarya (12).

​Hukuki Süreç

Kadınları seks işçiliğine zorlayan 105 fail vardı. 71 fail tutuklandı. 34 fail gözaltına alındı.

Açıklama Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi. Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz. bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

