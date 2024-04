Dünya Günümüz kutlu olsun

Avrupa Birliği'nin (AB) iklim izleme servisi Copernicus'un verilerine göre 2024 Mart'ı, gelmiş geçmiş en sıcak mart ayı olarak tarihe geçti.

2023 yılında Türkiye’de sel, fırtına gibi 1475 aşırı hava olayı yaşandı. Türkiye’de 30 yıl önce 1300 civarı yangın çıkarken 2023 yılında bu sayı 2 bin 579 oldu.

22 Nisan Dünya Günü, iklim krizi ve ekolojik tahribat gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası çapta kutlanan bir gün. İlk olarak aktivist John McConnell sayesinde 1969 yılında kutlandı.

Bu seneki Dünya Günü'nün teması ise "Gezegen plastiklere karşı". Bu yıl düzenlenen etkinlikler, plastik kirliliğinin insan ve gezegen sağlığına verdiği zararlar konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Google da 22 Nisan Dünya Günü'ne özel bir doodle tasarladı ve tasarımında altı kıtadan görsellere yer verdi.

BM’den ne yapabilirim listesi

Birleşmiş Milletler'in (BM) kamuoyunu bilinçlendirmek ve gezegene daha duyarlı olmalarını sağlamak için ne yapılması gerektiğiyle ilgili “Tembel İnsanlar için Dünyayı Kurtarma Rehberi” (The Lazy Person’s Guide to Saving the World) adlı bir listesi bulunuyor.

Buna göre BM, insanların yapması gerekenleri 1'den 4'e önem sıralamasına göre değerlendirip evde, iş yerinde ya da başka bir yerde ne yapılması gerektiğini sıralıyor. Listeye göre yapılması gerekenlerden bazıları şöyle: