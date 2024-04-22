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Yayın Tarihi: 22 Nisan 2024 14:10
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2024 14:18
2 dk Okuma

Dünya Günümüz kutlu olsun

1969 yılından beri her 22 Nisan'da kutlanan Dünya Günü'nün bu seneki teması "Gezegen plastiklere karşı".

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dünya Günümüz kutlu olsun
Fotoğraf: Canva

Avrupa Birliği'nin (AB) iklim izleme servisi Copernicus'un verilerine göre 2024 Mart'ı, gelmiş geçmiş en sıcak mart ayı olarak tarihe geçti.

2023 yılında Türkiye’de sel, fırtına gibi 1475 aşırı hava olayı yaşandı. Türkiye’de 30 yıl önce 1300 civarı yangın çıkarken 2023 yılında bu sayı 2 bin 579 oldu.

22 Nisan Dünya Günü, iklim krizi ve ekolojik tahribat gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası çapta kutlanan bir gün. İlk olarak aktivist John McConnell sayesinde 1969 yılında kutlandı.

Bu seneki Dünya Günü'nün teması ise "Gezegen plastiklere karşı". Bu yıl düzenlenen etkinlikler, plastik kirliliğinin insan ve gezegen sağlığına verdiği zararlar konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Google da 22 Nisan Dünya Günü'ne özel bir doodle tasarladı ve tasarımında altı kıtadan görsellere yer verdi. 

BM’den ne yapabilirim listesi

Birleşmiş Milletler'in (BM) kamuoyunu bilinçlendirmek ve gezegene daha duyarlı olmalarını sağlamak için ne yapılması gerektiğiyle ilgili “Tembel İnsanlar için Dünyayı Kurtarma Rehberi” (The Lazy Person’s Guide to Saving the World) adlı bir listesi bulunuyor.

Buna göre BM, insanların yapması gerekenleri 1'den 4'e önem sıralamasına göre değerlendirip evde, iş yerinde ya da başka bir yerde ne yapılması gerektiğini sıralıyor. Listeye göre yapılması gerekenlerden bazıları şöyle:

  • Bilgisayarınız dahil evde kullandığınız birçok elektronik aletin fişini bulunduğu prizden çekin ya da bir düzenekle elektrikle ilişkisini tamamen kesin.
  • Bankayla ilgili işlemlerinizi internet ya da cep telefonu üzerinden yapın ve posta hizmetlerini durdurun.
  • Paketlenmiş ürünleri almayı en aza indirin.
  • Kısa sürede duş alın. 
  • Yemek atıklarını karıştırıp toprağa gömün.
  • Saçlarınızı ya da elbiselerinizi doğal yoldan kurutun. 
  • Kırmızı et, tavuk ve balık etini daha az tüketin.
  • Yüksek miktarda gıda ürünü almaktan kaçının.
  • Toplu taşımayı tercih edin. Bisiklet sürün ya da yürüyün.
  • Su, çay ya da kahve için tek kullanımlık bardak ve şişe kullanmaktan sakının. (TY)
dünya günü Birleşmiş Milletler iklim krizi ekoloji 22 nisan
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