Popüler tatil bölgeleri iklim krizi tehdidi altında
İklim krizi ve küresel ısıtma nedeniyle meydana gelen aşırı hava olayları, yükselen deniz seviyeleri, olumsuz etkilenen altyapılar, zarar gören mercan kayalıkları ve orman yangınları, dünyaca ünlü turizm bölgelerini tehdit ediyor.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Yunanistan'da meydana gelen orman yangınları sonucu sadece Rodos Adası'nda 2 binden fazla turist bölgeden tahliye edilmek zorunda kaldı. Başkent Atina’nın önemli turistik noktalarından Akropolis, sıcaklıkların 45 dereceye ulaşmasının ardından bir süre ziyarete kapatıldı.
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İtalya da iklim krizinin Akdeniz bölgesinde oluşturduğu olumsuzluklardan etkilenen ülkelerden biri oldu. Sıcak hava dalgası sonucu Roma’yı ziyaret eden çok sayıda turist, ülkelerine, planladıkları tarihten erken dönmek zorunda kaldı.
İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan rapora göre, aşırı sıcaklar, turistlerin tatil için yaptıkları yer ve zaman tercihlerinde de değişikliklere neden oluyor.
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Bölgeler
Araştırmaya göre, iklim krizinin tehdit ettiği dünyaca ünlü turistik destinasyonlardan bazıları şöyle:
- Maldivler deniz seviyesi yükselmelerine karşı en savunmasız ülkeler arasında yer alıyor ve ülkeyi oluşturan adaların önemli bir bölümü deniz seviyesinden 1 metre yukarıda konumlanmış durumda.
- 2022'de 28 milyondan fazla ziyaretçi çeken ve ekonomisi büyük oranda turizme bağımlı olan Karayipler bölgesi üzerine çalışma yapan İngiliz Hükümeti'nin verilerine göre bölgenin ünlü mercanlarında yaşanan kararma ve kuraklık nedeniyle özellikle turistik faaliyetler olumsuz etkileniyor.
- Avrupa’da kış turizminin önemli rotalarından olan ve yılda ortalama 120 milyon turisti ağırlayan Alp Dağları, yetersiz kar yağışlarıyla mücadele ediyor.
- Tayland hükümeti ülkenin en ünlü plajlarından olan Maya Bay plajını doğal rehabilitasyon sağlanması amacıyla sık sık ziyarete kapatırken benzer önemleri Malezya, dalış faaliyetleriyle ünlü Sipadan Adası, Filipinler ise ünlü Boracay Adası için uyguluyor.
- Dünya Bankası verilerine göre ciddi bir biyoçeşitlilik kaybıyla karşı karşıya olan Afrika kıtası, 2100 yılına kadar sahip olduğu kuş ve memeli varlığının yüzde 50'sini ve göllerdeki yaşamın yüzde 20'si ila yüzde 30'unu yitirilebilir. Bu durumun, başta bölgedeki safari turizmi olmak üzere biyoçeşitlilik odaklı birçok turistik faaliyeti olumsuz etkilemesi bekleniyor. (TY)