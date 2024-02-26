Popüler tatil bölgeleri iklim krizi tehdidi altında

İklim krizi ve küresel ısıtma nedeniyle meydana gelen aşırı hava olayları, yükselen deniz seviyeleri, olumsuz etkilenen altyapılar, zarar gören mercan kayalıkları ve orman yangınları, dünyaca ünlü turizm bölgelerini tehdit ediyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Yunanistan'da meydana gelen orman yangınları sonucu sadece Rodos Adası'nda 2 binden fazla turist bölgeden tahliye edilmek zorunda kaldı. Başkent Atina’nın önemli turistik noktalarından Akropolis, sıcaklıkların 45 dereceye ulaşmasının ardından bir süre ziyarete kapatıldı.

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İtalya da iklim krizinin Akdeniz bölgesinde oluşturduğu olumsuzluklardan etkilenen ülkelerden biri oldu. Sıcak hava dalgası sonucu Roma’yı ziyaret eden çok sayıda turist, ülkelerine, planladıkları tarihten erken dönmek zorunda kaldı.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan rapora göre, aşırı sıcaklar, turistlerin tatil için yaptıkları yer ve zaman tercihlerinde de değişikliklere neden oluyor.

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Araştırmaya göre, iklim krizinin tehdit ettiği dünyaca ünlü turistik destinasyonlardan bazıları şöyle: