Öcalan: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli

Önder: Umudu yeşertmeye gittik

Sırrı Süreyya Önder, heyet adına salonu Türkçe ve Kürtçe "Hoşgeldiniz / Tu Bixêr Hatî" diyerek selamladı. Önder ayrıca Diyarbakır ve Van’da meydanlarda bekleyen Kürt halkını selamladı:

“Cezaevindeki arkadaşlarımız da heyecanla bizi bekliyor. Onları özgürleştirme arzumuz da burada. Barış Annelerimiz, Cumartesi Annelerimiz burada. Aydınlar, sanatçılar; ama en çok ekmeğinden edilen Barış Akademisyenleri, sizin bu barışta payınız büyük. Gar’da ölen arkadaşlarımızın hatırasınadır bu barış. Onları da saygıyla selamlıyoruz.

“Bu ülkenin bütün evlatları, hayatını kaybeden; askeri, polisi fark etmeksizin hepsini saygıyla selamlıyoruz. Bir daha böyle günler görmemeyi umuyoruz. Bunun sözünü veriyoruz onlara da. Barışa omuz veren, bunun için bedel ödeyen, hiçbir şey yapamıyorsa dua eden bütün insanlarımızı selamlayarak başlıyorum.

“Umudu yeşertmeye gittik. Bunun can suyunu, nefesini, hep birlikte verme umudu ve iradesiyle gittik. Bu umudu yeşertmeliyiz.

“Emeği geçen herkese, Sayın Cumhurbaşkanı’na, Devlet Bahçeli’ye ve Özgür Özel’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tarihin kırılma anındayız; ama olumlu bir kırılma.”

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12 yıl sonra gelen fotoğraf

Önder'in açıklamasının ardından salona 12 yıl sonra, 75 yaşındaki Öcalan'ın fotoğrafı yansıtıldı. Bu esnada, salonda büyük bir alkış koptu. Fotoğrafta Öcalan ile görüşmeye giden heyetin yanı sıra İmralı F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da görüldü.

Önder'in ardından söz alan Ahmet Türk, Öcalan'ın açıklamasını Kürtçesini okudu. Türk'ün açıklamasının ardından başta DEM Parti Milletvekilleri ve seçilmiş belediye eş başkanları olmak üzere, salonun büyük bir kısmı ayağa kalkarak ve zılgıt çekerek alkışladı.