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Yayın Tarihi: 27 Şubat 2025 16:00
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2025 21:41
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İSTANBUL'DA TARİHİ ÇAĞRI

Öcalan: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli

PKK lideri Abdullah Öcalan, “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” dedi.

Tuğçe Yılmaz
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Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği üçüncü görüşmenin ardından, saat 17.00’da İstanbul’daki Elit World Taksim'de Öcalan'ın mesajının da yer aldığı bir açıklama yaptı.

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Heyet, Öcalan ile yaptığı görüşme sonrasında saat 17.00’da İstanbul’daki Elit World Taksim'de Öcalan'ın mesajının da yer aldığı bir açıklama yaptı. 

Kürtçesini Ahmet Türk’ün, Türkçesini Pervin Buldan’ın okuduğu mesajda Öcalan, PKK’ye silah bırakma çağrısı yaptı.

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Heyetin açıklamasının yapılacağı ve Öcalan’ın mesajının okunması beklenen salonda siyasetçiler, akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve hem ulusal hem uluslararası basın kuruluşu temsilcileri yerini aldı.

Görseli Büyüt

DEM Parti’nin mevcut ve eski milletvekillerinin yanı sıra salonda DBP Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, HDK EŞ Sözcüleri Meral Danış Beştaş ve Ali Kenanoğlu, Diyarbakır Belediye Eş Genel Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, yerlerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal ile Asrın Hukuk Bürosu avukatları yer alıyor.

Görseli Büyüt

Yoğunluk nedeniyle otelin ikinci salonu da davetlilere açıldı.

Barış Anneleri ve Cumartesi Anneleri/İnsanları salona girişte alkışlandı.

Görseli Büyüt

Önder: Umudu yeşertmeye gittik

Sırrı Süreyya Önder, heyet adına salonu Türkçe ve Kürtçe "Hoşgeldiniz / Tu Bixêr Hatî" diyerek selamladı. Önder ayrıca Diyarbakır ve Van’da meydanlarda bekleyen Kürt halkını selamladı:

“Cezaevindeki arkadaşlarımız da heyecanla bizi bekliyor. Onları özgürleştirme arzumuz da burada. Barış Annelerimiz, Cumartesi Annelerimiz burada. Aydınlar, sanatçılar; ama en çok ekmeğinden edilen Barış Akademisyenleri, sizin bu barışta payınız büyük. Gar’da ölen arkadaşlarımızın hatırasınadır bu barış. Onları da saygıyla selamlıyoruz.

“Bu ülkenin bütün evlatları, hayatını kaybeden; askeri, polisi fark etmeksizin hepsini saygıyla selamlıyoruz. Bir daha böyle günler görmemeyi umuyoruz. Bunun sözünü veriyoruz onlara da. Barışa omuz veren, bunun için bedel ödeyen, hiçbir şey yapamıyorsa dua eden bütün insanlarımızı selamlayarak başlıyorum.

“Umudu yeşertmeye gittik. Bunun can suyunu, nefesini, hep birlikte verme umudu ve iradesiyle gittik. Bu umudu yeşertmeliyiz.

“Emeği geçen herkese, Sayın Cumhurbaşkanı’na, Devlet Bahçeli’ye ve Özgür Özel’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tarihin kırılma anındayız; ama olumlu bir kırılma.”

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12 yıl sonra gelen fotoğraf

Önder'in açıklamasının ardından salona 12 yıl sonra, 75 yaşındaki Öcalan'ın fotoğrafı yansıtıldı. Bu esnada, salonda büyük bir alkış koptu. Fotoğrafta Öcalan ile görüşmeye giden heyetin yanı sıra İmralı F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da görüldü.

Önder'in ardından söz alan Ahmet Türk, Öcalan'ın açıklamasını Kürtçesini okudu. Türk'ün açıklamasının ardından başta DEM Parti Milletvekilleri ve seçilmiş belediye eş başkanları olmak üzere, salonun büyük bir kısmı ayağa kalkarak ve zılgıt çekerek alkışladı.

Görseli Büyüt

Öcalan: PKK kendini feshetmelidir

Abdullah Öcalan’ın mesajının Türkçesini, DEM Parti İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan okudu. Öcalan mesajında, PKK’ye silah bırakma çağrısı yaptı:

“Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.

“Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.”

Açıklama sonrası Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın heyete ilettiği; ancak çağrısında yer almayan "Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir,” notunu okudu.

Açıklama alkışlarla son buldu.

(TY/VC)

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Öcalan PKK Kürt sorununda çözüm tartışmaları Öcalan'ın çağrısı
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından...

bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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