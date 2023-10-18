Sırrı Süreyya Önder: "TBMM Başkan Vekiliyim ama yurt dışı yasağım var"

TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul görüşmeleri devam ederken Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin'in "Dışişleri Bakanlığı, Mısır ve Birleşmiş Milletlerin bilgisi dâhilinde Refah Sınır Kapısı ve Gazze'deki bombalanan hastane de dâhil olmak üzere bölgeyi yerinde inceleyecek bir heyetin bölgeye gitmesi" önerisine karşılık, kendisinin mahkeme, 15 Yeşil Sol milletvekilinin de bir İçişleri Bakanlığı bürokratının koyduğu yasak yüzünden yurt dışına çıkamayacaklarını hatırlattı: "TBMM Başkan Vekilyim ama yurt dışı yasağım var."

Sırrı Süreyya Önder: "Bu bütün Meclisin sorunu olmalı"

"Sayın Şahin bir heyet oluşturalım 'gidelim' dedi. Gitmeyi çok isterim gerçekten bütün kalbimle, o acıları yerinde görmek onlara ses olmak... Ama yurt dışı yasağım var. Ve bu Meclisin Başkan Vekiliyim.

"Benimkini mahkeme koydu. Meclis diyebilir ki, 'Mahkemenin iradesine biz karışamayız.' Fakat grubumuzun 15 sayın milletvekili İçişleri Bakanlığındaki bir bürokratın imzasıyla hakkında hiçbir mahkeme kararı olmaksızın bu seyahate katılamayacak. Onların pasaportlarında tahdit var. Sadece kendilerinin değil çocuklarının eşlerinin birinci dereceden yakınlarının da pasaportlarında tahdit var.

"Bir bürokrat kendini yargının da üzerinde konuşlandırarak buradaki vekilin seyahat özgürlüğünü kısıtlayabiliyor. Hadi şahsiyattan çıkarıyorum: Benimkini mahkeme koymuş. Yargılamanın durması, vekil dokunulmazlığı... Bu tartışmalara girmeyeceğim. Bunun bütün meclisin sorunu olması gerektiğini düşünüyorum.

Böyle bir hissiyatımı paylaşmak istedim. Özellikle böylesi günlerde bunun absürdlüğü daha da fazla görünür oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. "

(AEK)