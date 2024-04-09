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HABER
Yayın Tarihi: 9 Nisan 2024 09:44
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2024 09:46
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Dünya ‘en sıcak mart’ ayını yaşadı

Son 12 aydaki küresel ortalama sıcaklık, 1991-2020 ortalamasının 0,70 santigrat derece üzerinde ölçüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dünya ‘en sıcak mart’ ayını yaşadı
Fotoğraf: Canva

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mart" olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre geçen ayın ortalama yüzey hava sıcaklığı 14,14 derece olarak ölçüldü.

Copernicus'un açıklamasında, bu ölçümün ocak için 1991-2020 ortalamasının 0,73 derece, 2020'de kaydedilen bir önceki en sıcak mart ayının da 0,10 derece üzerinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca son 10 ayın üst üste kaydedilen en sıcak aylar olduğu kaydedildi ve son 12 aydaki (Nisan 2023 - Mart 2024) küresel ortalama sıcaklığın 1991-2020 ortalamasının 0,70 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bildirildi.

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Avrupa'da durum

Copernicus'a göre, Mart 2024'te Avrupa'daki ortalama sıcaklık, 1991-2020 Mart ayı ortalamasının 2,12 derece üzerinde ölçüldü. Bu durum, bu ayı kıtada kaydedilen en sıcak "ikinci mart" haline getirdi. Sıcaklıklar en çok orta ve doğu bölgelerde ortalamanın üzerinde seyretti.

Avrupa dışında sıcaklıklar Kuzey Amerika'nın doğusunda, Grönland'da, Rusya'nın doğusunda, Orta Amerika'da, Güney Amerika'nın bazı kısımlarında, Afrika'nın birçok bölgesinde, Avustralya'nın güneyinde ve Antarktika'nın bazı kısımlarında ortalamanın üzerinde kaydedildi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess'in "Isınmanın durdurulması, sera gazı emisyonlarının hızlı bir şekilde azaltılmasını gerektirir," uyarısında bulundu. (TY)

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